Вечерний Олимпийский Парк

Спутник А.
Спутник А. – Гид из Адлера
Олимпийский парк 🌳 окружен горами и морем, представляет архитектурный интерес, а вечером красиво 🤩 подсвечивается разноцветными огнями.

Наш маршрут пройдет через знаменитую Олимпийскую деревню и трибуны «Формулы-1».

Мы прогуляемся по стадионам, прокатимся на электрокаре и увидим вечернее шоу фонтанов.
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Экскурсия

700 ₽ за человека

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Вечерний Олимпийский Парк
Вечерний Олимпийский Парк

Что вы увидите

  • Олимпийский парк:
  • Площадь «Medals plaza»
  • Стадион «Фишт»
  • Поющие фонтаны
  • Олимпийская деревня
  • Новый Медиа Центр
  • Трибуны «Формулы-1»
  • Стадионы и ледовые дворцы
Приглашаем Вас посетить «сердце» олимпийского Сочи — Олимпийский парк 🌳. Дорога лежит в «Прибрежный кластер» спортивных объектов, через знаменитую Олимпийскую деревню, Новый Медиа Центр и Трибуны «Формулы-1» Главная достопримечательность Сочи и уникальное шоу поющих фонтановОлимпийский парк 🌳 ― это не только главная достопримечательность Сочи, но и территория активной жизни. Ежедневно сюда приезжают сотни жителей и гостей города в поисках развлечений и положительных эмоций. Самыми важными объектами Олимпийского парка являются уникальные сооружения ― ледовые дворцы и стадионы, на которых проводились соревнования по хоккею с шайбой, скоростному бегу на коньках, шорт-треку, фигурному катанию, кёрлингу, а также церемонии открытия и закрытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.
Главная декорация для Олимпийского парка создана самой природой — величественные Кавказские горы ⛰️ и теплое, ласковое Чёрное море. Вы сможете прогуляться 👣 по Олимпийскому парку, заглянуть в один из стадионов (если он будет открыт для свободного посещения), пройтись по площади «Medals plaza».
Самым грандиозным сооружением Олимпийского парка является стадион 🏟️ «Фишт», на котором прошли церемонии открытия и закрытия XXII Зимних Олимпийских игр. Его название в переводе с адыгейского языка означает «белая голова», а внешний облик повторяет очертания величественной горной вершины.
Поющие фонтаны в Олимпийском парке 🌳 — уникальное Олимпийское наследие Сочи. Вечернее шоу поющих фонтанов - это одно из грандиозных представлений! Если Вы не видели музыкальное шоу фонтанов, значит Вы не были в Сочи!
Поющий фонтан в Олимпийском парке 🌳 построен в виде скульптуры «Жар-птица», с «огненным гребнем и огромными крыльями». Мифологическая птица из русских народных сказок. У нее длинная лебединая шея и огненные крылья, которые обнимают чашу.
Ночью парк 🌳 становится действительно сказочным, так как брызги поющих фонтанов в Олимпийском парке 🌳 превращаются в фейерверки, которые создаются с помощью светодиодов. На поверхности воды появляются мелкие мерцающие звезды. Создается ощущение, будто фонтан отражает ночное небо. Для усиления таинственности и загадочности представления по поверхности фонтана пускают туман. Вечернее шоу музыкальных фонтанов — уникальное зрелище.
Посетив солнечный город Сочи, не лишайте себя возможности получить удовольствие от уникального и неповторимого представления. Кроме того, что Вас порадует шоу из водяных всплесков, Вы сможете окунуться в сказочную атмосферу русского народа. В этом вам поможет музыка известных композиторов, которая прошла проверку временем. Важная информация:Если во время бронирования вы выбираете полную оплату наличными, вам необходимо оплатить экскурсию ⛳ за 2 часа до начала в офисе в г. Сочи. Точный адрес будет доступен после бронирования.
+Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Аренда электрокаров в Олимпийском парке — 200 руб.
Начало и место завершения
🚩 ост. Платановая Аллея, Сочи
Вечерний Олимпийский Парк
Вечерний Олимпийский Парк
Вечерний Олимпийский Парк
Вечерний Олимпийский Парк

Экскурсия проводится По четвергам и субботам

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник А.
Спутник А.
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