8 отзывов оставили туристы

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Вечерний Олимпийский Парк и Шоу Фонтанов

4.8
8 отзывов
Турфирма А.
Турфирма А. – Гид из Адлера
Олимпийский парк 🌳 окружен горами и морем, представляет архитектурный интерес, а вечером красиво 🤩 подсвечивается разноцветными огнями.

Наш маршрут пройдет через знаменитую Олимпийскую деревню и трибуны «Формулы-1».

Мы прогуляемся по стадионам, прокатимся на электрокаре и увидим вечернее шоу фонтанов.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 500 ₽ за человека

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Вечерний Олимпийский Парк и Шоу Фонтанов
Вечерний Олимпийский Парк и Шоу Фонтанов
Приглашаем Вас посетить «сердце» олимпийского Сочи – Олимпийский парк 🌳. Дорога лежит в «Прибрежный кластер» спортивных объектов, через знаменитую Олимпийскую деревню, Новый Медиа Центр и Трибуны «Формулы-1»
Олимпийский парк ― это не только главная достопримечательность 🏛️ Сочи, но и территория активной жизни. Ежедневно сюда приезжают сотни жителей и гостей города в поисках развлечений и положительных эмоций. Самыми важными объектами Олимпийского парка являются уникальные сооружения ― ледовые дворцы и стадионы, на которых проводились соревнования по хоккею с шайбой, скоростному бегу на коньках, шорт-треку, фигурному катанию, кёрлингу, а также церемонии открытия и закрытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.
Главная декорация для Олимпийского парка создана самой природой – величественные Кавказские горы ⛰️ и теплое, ласковое Черное море 🌊. Вы сможете прогуляться 👣 по Олимпийскому парку, заглянуть в один из стадионов (если он будет открыт для свободного посещения), пройтись по площади «Medals plaza».
Самым грандиозным сооружением Олимпийского парка является стадион 🏟️ «Фишт», на котором прошли церемонии открытия и закрытия XXII Зимних Олимпийских игр. Его название в переводе с адыгейского языка означает «белая голова», а внешний облик повторяет очертания величественной горной вершины.
Поющие фонтаны в Олимпийском парке - уникальное Олимпийское наследие Сочи. Вечернее шоу поющих фонтанов - это одно из грандиозных представлений! Если Вы не видели музыкальное шоу фонтанов, значит Вы не были в Сочи!
Поющий фонтан ⛲ в Олимпийском парке построен в виде скульптуры "Жар-птица», с «огненным гребнем и огромными крыльями». Мифологическая птица из русских народных сказок. У нее длинная лебединая шея и огненные крылья, которые обнимают чашу.
Ночью парк становится действительно сказочным, так как брызги 💦 поющих фонтанов в Олимпийском парке превращаются в фейерверки, которые создаются с помощью светодиодов. На поверхности воды появляются мелкие мерцающие звезды. Создается ощущение, будто фонтан отражает ночное небо. Для усиления таинственности и загадочности представления по поверхности фонтана пускают туман. Вечернее шоу музыкальных фонтанов - уникальное зрелище.
Посетив солнечный город 🏙️ Сочи, не лишайте себя возможности получить удовольствие от уникального и неповторимого представления. Кроме того, что Вас порадует шоу из водяных всплесков, Вы сможете окунуться в сказочную атмосферу русского народа. В этом вам поможет музыка известных композиторов, которая прошла проверку временем.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Электрокары в Олимпийском парке: 300 рублей
  • Дети до 5 лет на руках
  • ветераны ВОВ
  • нивалиды I Гр \ дети инвалиды I Гр + 1 сопровождающий - бесплатно.
Начало
🚩 Платановая аллея, Известия, Бридж
Место завершения
🏁 ост. Санаторий Известия
Вечерний Олимпийский Парк и Шоу Фонтанов
Вечерний Олимпийский Парк и Шоу Фонтанов
Вечерний Олимпийский Парк и Шоу Фонтанов
Вечерний Олимпийский Парк и Шоу Фонтанов

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма А.
Турфирма А.
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8 отзывов оставили туристы

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