Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Поездка в Тункинскую долину, поселок Аршан.
Размещение в гостинице или на турбазе.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 200 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Пешая обзорная экскурсия по поселку Аршан.
Посещение водопадов и буддистского дацана.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 8 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день в Аршане.
Гуляя по берегу Кынгарги, туристы часто натыкаются на странные сооружения из камней.
Они могут быть как совсем небольшими, так и достигать человеческого роста.
Это дань старой бурятской традиции.
Люди верят, что чем выше каменная постройка, тем больше радости будет в ближайшее время у возводившего ее человека.
Хотите проверить?
Питание включено: завтрак.
Поездка из Аршана в поселок Жемчуг.
Отдых.
Посещение горячих источников (купание по желанию и за дополнительную плату).
Возвращение в поселок Аршан.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 90 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Переезд из Аршана в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 220 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице в пос. Аршан.
В акции кэшбэка участвует гостиница Наран.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Эконом
|Стандарт
|2-хместное
|доплата за 1-номестное
|2-хместное
|доплата за 1-номестное
|Обычные даты
|28 900
|6 000
|31 800
|8 000
|Праздничные даты (с 2.01 по 13.01, с 20.02 по 10.03)
|31 800
|8 000
|34 700
|10 000
Размещение Эконом: Аршан – Гостиница Наран – 2-местный номер (удобства на этаже).
Размещение Стандарт: Аршан – Турбаза Марьина Роща – 2-местный номер (удобства в номере).
Гостиничный комплекс «Наран» расположен центре курорта Аршан, в шаговой доступности от целебного источника минеральных вод, парковой зоны, каскадов двенадцати водопадов, Пика любви - особо популярного места среди молодежи, буддистского дацана "Бодхидхарма", рынка национальной сувенирной продукции. Из окон номеров открывается захватывающий панорамный вид на горы Восточных Саян и на поселок Аршан.
Мини-гостиница «Частная усадьба Марьина роща» с садом расположена в поселке Аршан. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и терраса. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка за дополнительную плату.
В числе удобств номеров письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Все номера оснащены шкафом для одежды и чайником.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.