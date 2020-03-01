Необычные маршруты по Иркутску

Что вас ожидает

Незабываемое путешествие на аэроходе

Во время ледостава и после формирования прочного ледяного покрова прогулки на катере-амфибии становятся одним из главных способов познакомиться поближе с величественным Байкалом. Поскольку на так называемом хивусе преодолеваются становые трещины и проталины, а еще он может передвигаться как по льду, так и по воде. Вы проедете вдоль берега до мыса Хобой, увидите знаменитую Скалу Шаманку и потрясающие гроты острова Харанцы, остров Беленький (Бакланий) и «шагающие» деревья бухты Песчаной. А также рассмотрите мыс Саган Хушун (три Брата), с которого открывается один из самых фантастических видов на большой Байкал.

Мыс Хобой — самое загадочное место Байкала

Немало легенд связано с островом Ольхон, а еще больше — с его главным местом силы, мысом Хобой, расположенным в самом широком месте Байкала и соседствующим с самой глубокой точкой озера. Вы сможете прогуляться по мысу и осмотреть окрестности, а неподалеку мы устроим небольшой пикник с традиционной ухой и чаепитием.

На протяжении маршрута можно будет остановиться в любом понравившемся месте!