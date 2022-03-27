Сердце Хамар-Дабана. Пеший поход

Горы Хамар-Дабана, покоряют практически всех, кто побывал там

4.7
3 отзыва
Горы Хамар-Дабана, покоряют практически всех, кто побывал там.

Туристам обязательно понравится чарующая природа Прибайкалья — суровые леса, молчаливые гольцы, удивительные озера и прекрасные водопады.
Сердце Хамар-Дабана. Пеший поход
Сердце Хамар-Дабана. Пеший поход
Сердце Хамар-Дабана. Пеший поход
Сердце Хамар-Дабана. Пеший поход
Сердце Хамар-Дабана. Пеший поход
Сердце Хамар-Дабана. Пеший поход
Сердце Хамар-Дабана. Пеший поход
Сердце Хамар-Дабана. Пеший поход
Сердце Хамар-Дабана. Пеший поход
Сердце Хамар-Дабана. Пеший поход
Сердце Хамар-Дабана. Пеший поход
Ближайшие даты:
09
июл
23
июл
06
авг
13
авг
27
авг
03
сен

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • незабываемые впечатления – совершим восхождение на пик Черского (2090 м) с осмотром уникального озера Сердце;
  • познавательный маршрут и насыщенная программа;
  • активный отдых – бодрые пешие походы и романтические ночевки в палатках.

Программа тура по дням

1 день
Встреча группы. Посещения Байкальского лимнологического музея. Трансфер в Слюдянку

Встреча в аэропорту города Иркутск у справочной в 10 часов, гид с табличкой Байкал.

Переезд на автобусе в поселок Листвянка и посещение Байкальского лимнологического музея с нерпинарием.

В этом музее находится самая полная информация об озере.11 больших аквариумов с уникальной системой водоснабжения и водообмена, осуществляющая забор воды с глубины 400 м.

В двух отдельных объединенных аквариумах содержатся 2 нерпы.

Обед в поселке Листвянка (туристы оплачивают самостоятельно).

Возвращение в Иркутск и переезд в Слюдянку.

Размещение на базе отдыха.

Ужин.

2 день
Начало маршрута. Переход до водопадов реки Подкомарной

Завтрак.

Пеший переход 18 км. до метеостанции.

Возможна заброска на высокопроходимой машине 12 км, оплата на месте гиду.

С метеостанции виден самый большой водопад реки Подкомарной.

Обед.

Устройство лагеря.

Свободное время.

Ужин.

3 день
Восхождение на Пик Черского. Прогулка на озеро Сердце. Водопады реки Подкомарной

Восхождение на Пик Черского.

Обзорная прогулка к озеру Сердце (4-5 ч.).

Озеро Сердце — горное озеро в виде сердца расположенное под пиком.

В солнечную погоду оно особенно красиво.

Спуск.

Обед.

Для желающих экскурсия на водопады реки Подкомарной (3-4 ч.).

Водопады реки Подкомарной — удивительные по красоте и структуре каскад водопадов с хрустальной и чистейшей водой.

В прошлом здесь проходила дорога в Китай.

Ночь в палатках. 

4 день
Возвращение с маршрута. Экскурсия в частный музей минералов

Завтрак.

Возвращение в поселок Слюдянка.

Обед.

Баня (дополнительная оплата).

По желанию экскурсия в частный музей минералов (оплачивается отдельно).

Ночевка на базе отдыха. 

5 день
Возвращение в Иркутск

Переезд в Иркутск с утра на электричке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в Иркутске
  • Питание, указанное в программе, а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
  • Проживание, указанное в программе
  • Экскурсии по программе, входные билеты в музей (кроме музея минералов)
  • Трансферы по программе
  • Услуги гида
  • Транспорт по программе
  • Аренда снаряжения и групповой аптечки
Что не входит
  • Авиа-или ж/д билеты до г. Иркутска
  • Услуги переводчика (для иностранных граждан)
  • Услуги повара (по запросу)
  • Баня – от 1 000-2 000 руб/час с группы
  • Заброска на высокопроходимой машине от Слюдянки – 4 500 руб. с группы
  • Проживание до начала маршрута и после
Место начала и завершения?
Иркутск
Уточнения по туру

В состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности. Поэтому просим Вас обязательно это учитывать при покупке тура. Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки). Всячески помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе. Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и т. п.
Если Вы хотите получать больше информации о Байкале, то возможно, Вам следует приобрести экскурсионный тур, так как, в активном туре, главной целью все же является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, куда никогда не водят экскурсионные группы, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях. Гид (инструктор) — координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура. Если у Вас возникли вопросы по снаряжению, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду. Всю информацию о местности, истории, культуре — туристы получают при посещении музеев и экскурсий.
Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура. Конечно же, все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне (что попробовать и что купить с собой домой) т. п. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале. Также они всегда с удовольствием играют с туристами в различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.

Какие вещи необходимо взять с собой?

Необходимое личное снаряжение:
Предлагаем перечень необходимого снаряжения включает и то, что одето на Вас:
Снаряжение и аксессуары:
Рюкзак для женщин не менее объёмом 70-80 л, для мужчин 80-90 л.;
Коврик полиуретановый;
Полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги);
Фонарь налобный;
Очки солнцезащитные;
Спальник — температурный режим в зависимости от времени года и места путешествия;
Ложка, кружка, ножик;
Накидка от дождя — только для маршрутов, где температура держится выше нуля;
Спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку или зажигалку.
Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
Фотоаппарат;
Термос или пластиковая бутылка;
Иметь защитные средства от укусов кровососущих насекомых на маршрутах (в основном на маршрутах, где температура не опускается ниже нуля);
Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде)

Одежда, обувь и т. п
Нижнее белье — не менее 2-3 комплекта;
Термобелье (комплект, в зависимости от времени года. Кофта + трико) — 1-2 шт;
Брюки легкие, спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года;
Кофта, флиска или т. п 1-2 шт. (желательно из современных материалов);
Штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно (Летом — защита от ветра и дождя. Куртка – лучше утепленная с капюшоном (в соответствии с временем года. Как правило в горах и на Байкале должна быть обязательна в наличии. Брюки – защита от ветра, влаги. В холодное время года — можно использовать горнолыжный костюм или т. п. в зависимости от климатических условий;
Носки простые (или трекинговые) — 2–4 пары;
Носки шерстяные (трекинговые, утепленные) — не менее 2 пары;
Обувь 2 пары (для лета — треккинговые ботинки и кроссовки на толстой подошве или кроссовки + резиновые сапоги с вкладышем и теплой стелькой (рекомендуем для водных маршрутов по Байкалу). Для сплавов по горным рекам, желательно одежда из неопрена (можно взять в прокат)); Для зимы – обязательно две пары утепленных ботинок или рассчитанных на те температурные условия, куда Вы выбрали маршрут; для восхождений – горные ботинки для восхождений + треккинговые ботинки. Легкие тапки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п)
Трекинговые палки — рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников.
Примечание: Днем в горах, солнце активно и возможно таяние снегов, поэтому обувь должна иметь хорошие водоотталкивающие свойства. (Резиновые сапоги (дополнительно к ботинкам) – на усмотрение участников)
Шапочка теплая спортивная — 2 шт (летом кепка с козырьком + шапочка);
Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
Перчатки летом – простые 2 пары. Зимой и на восхождения – утепленные перчатки – 1 пара и очень теплые рукавицы – 1 пара;


Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.

Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого, так как, кроме них придется нести продукты питания (примерно 600 -800гр. в день на человека) на весь маршрут и групповое снаряжение (палатки, топоры, котлы и т. п..

Что входит в групповое снаряжение?

Предоставляемое общее снаряжение:
• общая аптечка (с общим набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе);
• костровой набор (котлы, топор, варежка для костра, губка для посуды, половник, спички);
• палатки (о предоставлении палатки нужно сообщить заранее — при этом предоставляется только! место в палатке. Индивидуальные палатки предоставляются за отдельную плату, об этом нужно сообщить Вашему менеджеру в офис турфирмы за 7 дней до начала маршрута.

Могут ли быть внесены изменения в программу тура?

По желанию, турист может присоединиться в группе со второго дня тура. Также турист может вернуться в Иркутск сразу после возвращения с маршрута на четвертый день тура. Возвращение в Иркутск в районе 19-20 часов электричкой или поездом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
2
1
М
27 мар 2022
В туре столкнулись с необходимостью менять планы буквально на лету: то погода не позволила идти день по льду, то выясняется, что один из туристов не умеет двигаться на коньках (см. выше:), то место ночлега в последний день поменять. Здесь-то нам и удалось оценить постоянную поддержку организаторов. За считанные минуты гид и организатор решали любые вопросы, находили решения, которые казались едва ли возможными. Как человек, хорошо разбирающийся в бизнесе, могу сказать, что такой уровень эффективности оперативного реагирования дорогого стоит! Так что работой организатора я остался доволен на 200%!
Ж
13 мар 2022
Организация на высшем уровне. Отлично подобранные гиды.
Менеджер всегда на связи: консультировал, организовывал по нашей просьбе небольшие изменения маршрута. Все вопросы решались мгновенно.
5 баллов из 5.
А
7 сен 2021
1. Возможно, это только для нашей группы: опытные гиды вели по маршруту днём, вечером уходили на турбазу.
2. Перед грозой встали на стоянку в низине, и нас, естественно, затопило. Промокли вещи, обувь и пр. Желательно помогать группе в этих моментах, так как мы не матёрые походники.
3. Кормили по расписанию, еды было достаточно.

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