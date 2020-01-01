Евгений проводит ещё 5 экскурсий

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Славск от «Леса Генриха» до наших дней

Открыть историю императорских угодий и климатического курорта в поездке на северо-восток области

Евгений
Евгений – Гид из Калининграда
Вы узнаете, как жил и развивался старинный Хайнрихсвальде, где любили отдыхать многие европейские правители.

Познакомитесь с особым ландшафтом Восточной Пруссии — польдерным, посетите любопытный краеведческий музей 🖼 и дивную лютеранскую кирху.

А в Свято-Елисаветинской обители увидите самый высокий поклонный крест России и прогуляетесь 👣 по парку птиц «Приозерье».
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Славск от «Леса Генриха» до наших дней
Славск от «Леса Генриха» до наших дней

Что вас ожидает

«Лес Генриха»: любимое место европейской знати
В бывшем селении Хайнрихсвальде, основанном в конце 13 века, вы узнаете о природных богатствах, которые издавна привлекали любителей рыбалки и охоты на благородную дичь. Поговорим о временах, когда сюда приезжали отдохнуть от государственных дел и поохотиться высокопоставленные и именитые люди Европы, в том числе кайзер Вильгельм II. Также я отвезу вас к бассейну с минеральной водой, которую до середины 20 века поставляли в Дрезден, и расскажу, как город 🏙️ стал климатическим курортом Восточной Пруссии.

Культура и религия
В небольшом, но очень интересном краеведческом музее вы познакомитесь с бытом жителей Хайнрихсвальде и окрестностей, а также узнаете о советском периоде освоения этих земель. Славский район — это еще и часть огромной дельты реки Неман, на которой в течении столетий создавалась и поддерживалась сложная мелиоративная система каналов и насосных станций, уникальный польдерный ландшафт. Вы посетите одну из таких станций. Не обойдем вниманием и духовную сторону местной жизни — я расскажу о древних прусских верованиях, а также покажу картинную лютеранскую кирху и православный храм Иоанна Кронштадского.

Свято-Елисаветинский монастырь
В поселке Приозерье вы навестите женскую обитель, где увидите самый высокий православный крест в России — Поклонный крест — и осмотрите комплекс храмов. В местном кафе можно будет перекусить. На территории монастыря также находится источник с купелями, а неподалеку — подсобное животноводческое хозяйство, страусиная ферма. Если вы возьмете с собой морковку, яблоки или капусту, то сможете покормить многочисленную живность: коз, кроликов, страусов и других обитателей.

Кому подойдет экскурсия

Это путешествие для широкой аудитории — участников любого возраста, семей и дружеских компаний. И для тех, кто впервые в Калининграде, и для тех, кто уже бывал здесь.

Организационные детали

  • Экскурсию можно начать и закончить в удобном вам месте в Калининграде, Светлогорске или Зеленоградске (без доплат)
  • Экскурсия проходит на комфортном Volkswagen Polo 2020 года, по запросу ставятся 1-2 детских кресла
  • Входные билеты 🎫 (100-200 руб. /человека) и питание оплачиваются отдельно
  • Программу можно продлить: + 1000 руб. /дополнительный час
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Славск от «Леса Генриха» до наших дней
Славск от «Леса Генриха» до наших дней
Славск от «Леса Генриха» до наших дней
Славск от «Леса Генриха» до наших дней
Славск от «Леса Генриха» до наших дней
Славск от «Леса Генриха» до наших дней
Славск от «Леса Генриха» до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Добрый день! Меня зовут Евгений. Всю жизнь прожил в Калининградской области, изъездил ее вдоль и поперек. Теперь с удовольствием делюсь своими знаниями, наблюдениями, впечатлениями, открытиями и тайнами этого прекрасного края. Предоставляю услуги трансфера из аэропорта и по области на комфортабельном авто Volkswagen Polo 2020 г. в. Предлагаю полноценную организацию отдыха, включая экстрим и охоту. Рад каждому гостю!
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