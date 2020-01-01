Евгений проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

«Лес Генриха»: любимое место европейской знати

В бывшем селении Хайнрихсвальде, основанном в конце 13 века, вы узнаете о природных богатствах, которые издавна привлекали любителей рыбалки и охоты на благородную дичь. Поговорим о временах, когда сюда приезжали отдохнуть от государственных дел и поохотиться высокопоставленные и именитые люди Европы, в том числе кайзер Вильгельм II. Также я отвезу вас к бассейну с минеральной водой, которую до середины 20 века поставляли в Дрезден, и расскажу, как город 🏙️ стал климатическим курортом Восточной Пруссии.

Культура и религия

В небольшом, но очень интересном краеведческом музее вы познакомитесь с бытом жителей Хайнрихсвальде и окрестностей, а также узнаете о советском периоде освоения этих земель. Славский район — это еще и часть огромной дельты реки Неман, на которой в течении столетий создавалась и поддерживалась сложная мелиоративная система каналов и насосных станций, уникальный польдерный ландшафт. Вы посетите одну из таких станций. Не обойдем вниманием и духовную сторону местной жизни — я расскажу о древних прусских верованиях, а также покажу картинную лютеранскую кирху и православный храм Иоанна Кронштадского.

Свято-Елисаветинский монастырь

В поселке Приозерье вы навестите женскую обитель, где увидите самый высокий православный крест в России — Поклонный крест — и осмотрите комплекс храмов. В местном кафе можно будет перекусить. На территории монастыря также находится источник с купелями, а неподалеку — подсобное животноводческое хозяйство, страусиная ферма. Если вы возьмете с собой морковку, яблоки или капусту, то сможете покормить многочисленную живность: коз, кроликов, страусов и других обитателей.

Кому подойдет экскурсия

Это путешествие для широкой аудитории — участников любого возраста, семей и дружеских компаний. И для тех, кто впервые в Калининграде, и для тех, кто уже бывал здесь.

Организационные детали