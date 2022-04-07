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Романтическая экскурсия по окрестностям Кисловодска, которая познакомит вас с такими природными достопримечательностями, как Гора Кольцо, Медовые водопады и скала Замок. С этими местами связано невероятное количество легенд, которыми с вами обязательно поделится экскурсовод! Фотоаппараты пригодятся неоднократно - будет много красивых видов!
Программа
Гора Кольцо. Знаменитую гору на северной окраине Кисловодска недаром называют настоящим чудом природы. Естесственная эрозия песчаника и сила ветряных потоков создали череду гротов и идеальное круглое отверстие на самом краю гряды. Именно это "кольцо", диаметром целых 8 метров, дало название популярной природной достопримечательности. Высота горы составляет порядка 100 метров, а панорама, открывающаяся с вершины на Кисловодск, завораживает. С этим таинственным местом связано множество легенд, самая популярная из которых гласит: желания, загаданные в "кольце", обязательно исполнятся.
Медовые водопады. В гранитном каньоне на реке Аликоновка расположились пять красавцев - Медовые водопады. Красота и сила этой природной достопримечательности не оставит равнодушным никого. Спускаясь по узкой тропинке вглубь каньона, можно вблизи оценить уникальность каждого водопада. Первыми встречают гостей водопады Жемчужный, Скрытый и Чертова Мельница, а дальше, на притоке Аликоновки, раскинулись Большой и Малый Медовые. Высота Большого Медового водопада составляет целых 18 метров.
Этнографический музей "Карачаевское подворье". Музей знакомит посетителей с культурой и бытом кавказского народа.
Чайный домик. Прекрасное завершение вечера – уютное чаепитие в Чайном домике. Огромный выбор травяных чаев заставит задуматься даже гурманов.
Замок Коварства и Любви в ущелье реки Аликоновки – удивительное романтическое место, с которым связаны средневековые легенды о несчастной любви и коварном предательстве.
Скала Замок – это высокий утес, напоминающий своими очертаниями мужскую фигуру. У подножия скалы - необычный ресторан в виде средневекового замка.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
Экологический сбор - 60 руб. /взр.
30 руб. /детск
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, четверг, воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вторник, четверг, воскресенье в 14:00
Tez Tour — Организатор в Кисловодске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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