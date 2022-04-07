Медовые водопады, гора Кольцо, скала Замок

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Медовые водопады, гора Кольцо, скала Замок
Медовые водопады, гора Кольцо, скала Замок
Медовые водопады, гора Кольцо, скала Замок
Медовые водопады, гора Кольцо, скала Замок
Медовые водопады, гора Кольцо, скала Замок
Медовые водопады, гора Кольцо, скала Замок

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Кольцо
  • Медовые водопады
  • Этнографический музей
  • Чайный Домик
  • Замок Коварства и любви
  • Скала Замок
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Романтическая экскурсия по окрестностям Кисловодска, которая познакомит вас с такими природными достопримечательностями, как Гора Кольцо, Медовые водопады и скала Замок. С этими местами связано невероятное количество легенд, которыми с вами обязательно поделится экскурсовод! Фотоаппараты пригодятся неоднократно - будет много красивых видов!

Программа

  • Гора Кольцо. Знаменитую гору на северной окраине Кисловодска недаром называют настоящим чудом природы. Естесственная эрозия песчаника и сила ветряных потоков создали череду гротов и идеальное круглое отверстие на самом краю гряды. Именно это "кольцо", диаметром целых 8 метров, дало название популярной природной достопримечательности. Высота горы составляет порядка 100 метров, а панорама, открывающаяся с вершины на Кисловодск, завораживает. С этим таинственным местом связано множество легенд, самая популярная из которых гласит: желания, загаданные в "кольце", обязательно исполнятся.
  • Медовые водопады. В гранитном каньоне на реке Аликоновка расположились пять красавцев - Медовые водопады. Красота и сила этой природной достопримечательности не оставит равнодушным никого. Спускаясь по узкой тропинке вглубь каньона, можно вблизи оценить уникальность каждого водопада. Первыми встречают гостей водопады Жемчужный, Скрытый и Чертова Мельница, а дальше, на притоке Аликоновки, раскинулись Большой и Малый Медовые. Высота Большого Медового водопада составляет целых 18 метров.
  • Этнографический музей "Карачаевское подворье". Музей знакомит посетителей с культурой и бытом кавказского народа.
  • Чайный домик. Прекрасное завершение вечера – уютное чаепитие в Чайном домике. Огромный выбор травяных чаев заставит задуматься даже гурманов.
  • Замок Коварства и Любви в ущелье реки Аликоновки – удивительное романтическое место, с которым связаны средневековые легенды о несчастной любви и коварном предательстве.
  • Скала Замок – это высокий утес, напоминающий своими очертаниями мужскую фигуру. У подножия скалы - необычный ресторан в виде средневекового замка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Экологический сбор - 60 руб. /взр.
  • 30 руб. /детск
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, четверг, воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, четверг, воскресенье в 14:00

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