Нижегородская ярмарка: аудиопрогулка

Пройти по бывшей территории ярмарки, узнать о её золотом веке и ощутить дух великого торжища
Нижегородская ярмарка в период расцвета — это миллионы единиц товара, рублей заработка, разговоров, мнений, споров и договоров! Вы перенесётесь в ту эпоху и представите, какая жизнь здесь кипела. Увидите, где разворачивались торговые ряды. Почувствуете купеческое присутствие в архитектурных творениях. Оцените панорамные виды. И всё это с помощью приложения на смартфоне.
Нижегородская ярмарка: аудиопрогулка
Нижегородская ярмарка: аудиопрогулка
Нижегородская ярмарка: аудиопрогулка
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание аудиогида

h.3 Что вас ожидает

Круговой маршрут

Вы начнёте прогулку от набережной реки Оки. Откроете панорамные виды на Нижегородский кремль и Дятловы горы. Увидите великолепные соборы Александра Невского и Староярмарочного Спасского, которые напомнят о купеческих деяниях. Дополнят картину чудом сохранившиеся корпуса мануфактурных рядов, каменных лавок, мнения очевидцев и многое другое. Завершив круг, вы закончите экскурсию там же, где начинали.

В программе аудиоэкскурсии:

  • Главный ярмарочный дом. Один из крупнейших пассажей России. Площадь перед ним часто становится местом проведения мероприятий и праздников
  • Остров Гребнёвские пески. С 19 века здесь располагались торговые ряды, где можно было купить товары со всей России
  • Стадион «Нижний Новгород». Расположен на Стрелке — месте впадения Оки в Волгу. Был одной из площадок Чемпионата мира по футболу
  • Памятник «Скорбящий ангел». Статую окружают гранитные плиты, на которых высечены имена погибших нижегородцев и цитаты из Священного Писания

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет990 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Оки, напротив памятника Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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