Нижегородская ярмарка в период расцвета — это миллионы единиц товара, рублей заработка, разговоров, мнений, споров и договоров! Вы перенесётесь в ту эпоху и представите, какая жизнь здесь кипела. Увидите, где разворачивались торговые ряды. Почувствуете купеческое присутствие в архитектурных творениях. Оцените панорамные виды. И всё это с помощью приложения на смартфоне.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание аудиогида
h.3 Что вас ожидает
Круговой маршрут
Вы начнёте прогулку от набережной реки Оки. Откроете панорамные виды на Нижегородский кремль и Дятловы горы. Увидите великолепные соборы Александра Невского и Староярмарочного Спасского, которые напомнят о купеческих деяниях. Дополнят картину чудом сохранившиеся корпуса мануфактурных рядов, каменных лавок, мнения очевидцев и многое другое. Завершив круг, вы закончите экскурсию там же, где начинали.
В программе аудиоэкскурсии:
- Главный ярмарочный дом. Один из крупнейших пассажей России. Площадь перед ним часто становится местом проведения мероприятий и праздников
- Остров Гребнёвские пески. С 19 века здесь располагались торговые ряды, где можно было купить товары со всей России
- Стадион «Нижний Новгород». Расположен на Стрелке — месте впадения Оки в Волгу. Был одной из площадок Чемпионата мира по футболу
- Памятник «Скорбящий ангел». Статую окружают гранитные плиты, на которых высечены имена погибших нижегородцев и цитаты из Священного Писания
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|990 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Оки, напротив памятника Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 10182 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нижегородская Ярмарка: великолепие истории и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу великой Нижегородской Ярмарки, где история и культура России оживают на берегах Оки и Волги
Начало: Площадь Ленина. У памятника В.И. Ленину
6 ноя в 09:00
7 ноя в 14:00
от 2 900₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Квест
до 25 чел.
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
Завтра в 16:00
6 ноя в 18:30
2 100₽ за человека
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Зимняя экскурсия по Нижегородскому кремлю
Откройте для себя зимний Нижний Новгород с эксклюзивной экскурсией по Нижегородскому кремлю и его тайнам
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 09:00
5 ноя в 13:00
2 334₽ за всё до 10 чел.