Большое Болдино: Пушкинская усадьба

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональными русскоязычными гидами.

Время в пути в одну сторону - примерно 4 часа.

ВАЖНО! В Нижегородской области действуют следующие ограничения: С 25.10 музеи можно посетить только при наличии одного из следующих документов: - QR-кода о полном курсе вакцинации; - QR-кода о перенесенном заболевании; Туристам, не достигшим 18 лет, QR-код для посещением музеев НЕ требуется.

Рестораны и кафе с 25.10 по 07.11 работают только на доставку и "на вынос".
Большое Болдино: Пушкинская усадьба
Большое Болдино: Пушкинская усадьба
Большое Болдино: Пушкинская усадьба
Большое Болдино: Пушкинская усадьба
Большое Болдино: Пушкинская усадьба
Большое Болдино: Пушкинская усадьба

Что вас ожидает 🤩

  • Музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино»
  • Пушкинская усадьба в Большом Болдино
  • Роща Лучинник
  • Село Львовка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Обязательно побывайте в Большом Болдино, если вам хочется ощутить веяние полного романтики XIX века. В Болдино находится знаменитая Пушкинская усадьба, поэт приезжал сюда несколько раз. Именно здесь он написал «Повести Белкина», «Медный всадник», закончил «Евгения Онегина» и создал еще ряд своих известных произведений. Кстати, большинство сказок Пушкина были тоже написаны в Болдино.

Все поклонники творчества Пушкина стремятся хотя бы раз посетить эти места. Вы увидите господский дом, флигель, старинные болдинские пруды и парк. На сегодняшний день усадьба полностью восстановлена с помощью раскопок и архивной документации и представляет собой восхитительный исторический комплекс.

Программа

  • Экскурсия в музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» в Большом Болдино. Осмотр усадьбы: парк, вотчинная контора и другие усадебные постройки.
  • Экскурсия по Пушкинской усадьбе в Большом Болдино. Осмотр церкви Успения ХVIII века.
  • Прогулка по роще Лучинник - любимому месту прогулок поэта.
  • Посещение с. Львовка. Экскурсия в музей героев «Повестей Белкина» (по желанию, за дополнительную плату).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в рамках обязательной программы
Что не входит
  • Обед
  • Факультативная экскурсия в музей героев «Повестей Белкина»
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 07:00

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