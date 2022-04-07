Обязательно побывайте в Большом Болдино, если вам хочется ощутить веяние полного романтики XIX века. В Болдино находится знаменитая Пушкинская усадьба, поэт приезжал сюда несколько раз. Именно здесь он написал «Повести Белкина», «Медный всадник», закончил «Евгения Онегина» и создал еще ряд своих известных произведений. Кстати, большинство сказок Пушкина были тоже написаны в Болдино.

Все поклонники творчества Пушкина стремятся хотя бы раз посетить эти места. Вы увидите господский дом, флигель, старинные болдинские пруды и парк. На сегодняшний день усадьба полностью восстановлена с помощью раскопок и архивной документации и представляет собой восхитительный исторический комплекс.