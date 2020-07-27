1 отзыв оставили туристы

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Керженский заповедник — путешествие в мир природы

Посетить одно из самых живописных мест Нижегородской области и услышать местные предания

5
1 отзыв
Олег
Олег – Гид из Нижнего Новгорода
Приглашаю отвлечься от городской суеты и провести день в царстве нетронутой природы, наполненной голосами птиц и ароматами соснового леса.

Вы отыщете необычные деревья 🌳, погрузитесь в мир сказаний и легенд староверов, полюбуетесь рекой Керженец и познакомитесь с гордыми северными оленями.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 150 ₽ за экскурсию

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Керженский заповедник — путешествие в мир природы
Керженский заповедник — путешествие в мир природы

Что вас ожидает

Удивительный Керженский заповедник
Я проведу вас по южной тайге и покажу различные типы леса, реки Керженец и Вишня, 200-летнюю сосну и старый дуб в три обхвата. Расскажу, каким образом на деревьях образуются странные и загадочные «ведьмины метлы» и помогу найти необычный гигантский нарост на березе. А еще раскрою, почему после Никоновского раскола в XVII веке здесь селилось множество старообрядцев.

Северные олени, ароматный чай и любопытные факты
В музее заповедника вы узнаете много интересного о заповедном растительном и животном мире. Например, о восстановлении утраченных видов животных и птиц, ранее обитавших в этих местах. Кроме того, полюбуетесь грациозными северными оленями и отведаете ароматный чай в уютной чайной комнате.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная, проходит на автомобиле 🚘 VW POLO Sedan
  • Трансфер из Нижнего Новгорода и обратно включен в стоимость
Керженский заповедник — путешествие в мир природы
Керженский заповедник — путешествие в мир природы
Керженский заповедник — путешествие в мир природы
Керженский заповедник — путешествие в мир природы
Керженский заповедник — путешествие в мир природы
Керженский заповедник — путешествие в мир природы
Керженский заповедник — путешествие в мир природы
Керженский заповедник — путешествие в мир природы
Керженский заповедник — путешествие в мир природы
Керженский заповедник — путешествие в мир природы
Керженский заповедник — путешествие в мир природы
Керженский заповедник — путешествие в мир природы
Керженский заповедник — путешествие в мир природы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Олег
Олег
Здравствуйте, меня зовут Олег! Я увлекаюсь историей, природой и сохранившимися народными промыслами Нижегородского края о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в особо охраняемых экологически чистых территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие. На уникальных производствах народных художественных промыслов проявите себя в разнообразных мастер-классах, примите участие в дегустациях, и будет еще много интересного. Имею высшее туристическое образование. Работаю с дружескими компаниями и семьями с детьми.
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1 отзыв оставили туристы

27 июля 2020
Были с подругой на экскурсии 25. 07. 2020. Очень довольны. Олег забрал нас на машине от отеля в Нижнем Новгороде. По дороге рассказал о самом городе и о заповеднике, куда мы направлялись. В самом заповеднике нас ждали прекрасные экскурсоводы, которые рассказали об истории создания заповедника, о животных, которые там обитают. Погуляли по лесу и болотам. С погодой очень повезло. Олег интересно рассказывал, учел все наши пожелания. Привез обратно в нужное нам место. Большое спасибо за проведенный день!

Олег проводит ещё 5 экскурсий

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