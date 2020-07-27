1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Удивительный Керженский заповедник

Я проведу вас по южной тайге и покажу различные типы леса, реки Керженец и Вишня, 200-летнюю сосну и старый дуб в три обхвата. Расскажу, каким образом на деревьях образуются странные и загадочные «ведьмины метлы» и помогу найти необычный гигантский нарост на березе. А еще раскрою, почему после Никоновского раскола в XVII веке здесь селилось множество старообрядцев.

Северные олени, ароматный чай и любопытные факты

В музее заповедника вы узнаете много интересного о заповедном растительном и животном мире. Например, о восстановлении утраченных видов животных и птиц, ранее обитавших в этих местах. Кроме того, полюбуетесь грациозными северными оленями и отведаете ароматный чай в уютной чайной комнате.

Организационные детали