Маршрут по торжественным, полным истории 📖 картинам города, как на открытке. Красивые 🤩 панорамы и площади, набережные, вид от Кремля и на Кремль — и с горы ⛰️, и на гору. Здесь почти 800 лет творили историю Нижнего Новгорода.
Приятное впечатление от первого знакомства
Если вы в городе впервые или еще не были на наших экскурсиях, отправляйтесь на большую прогулку 👣 с рассказами о главном: моменты, дома и люди. Маршрут проходит по пешеходному центру города: главная улица города Большая Покровская, Нижегородский Кремль, купеческая улица Рождественская.
Важная информация:
Это маршрут на три часа, но если вы готовы ходить только два, то мы можем взять сокращенную версию — Кремль и Рождественская. Кремль и Большая Покровская или Большая покровская и Рождественская — на ваш выбор;
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Большая Покровская ул., 56, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 ул. Рождественская, 34, Нижний Новгород
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.