Маршрут по торжественным, полным истории 📖 картинам города, как на открытке. Красивые 🤩 панорамы и площади, набережные, вид от Кремля и на Кремль — и с горы ⛰️, и на гору. Здесь почти 800 лет творили историю Нижнего Новгорода.

Приятное впечатление от первого знакомства

Если вы в городе впервые или еще не были на наших экскурсиях, отправляйтесь на большую прогулку 👣 с рассказами о главном: моменты, дома и люди. Маршрут проходит по пешеходному центру города: главная улица города Большая Покровская, Нижегородский Кремль, купеческая улица Рождественская.

Важная информация: