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Парадный город — обзорная экскурсия

5
10 отзывов
Анна С.
Анна С. – Гид из Нижнего Новгорода
Центр Нижнего Новгорода — подарок для любого туриста.

Исторические районы города расположены возле Кремля, где повсюду можно увидеть памятник или достопримечательность 🏛️.

С моей помощью вы быстро познакомитесь с Нижним Новгородом и почувствуете его атмосферу.

Я расскажу малоизвестные факты о местной жизни, проведу по Большой Покровской улице — главной в городе, и покажу, как с берегов выглядит Волга.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Парадный город — обзорная экскурсия
Парадный город — обзорная экскурсия

Что вы увидите

  • Большая Покровская улица
  • Государственный банк
  • Драматический театр имени Горького
  • Кремль
  • Стрелка
  • Рождественская улица
  • Верхне-Волжская набережная
  • Рождественская церковь
  • многое другое
Маршрут по торжественным, полным истории 📖 картинам города, как на открытке. Красивые 🤩 панорамы и площади, набережные, вид от Кремля и на Кремль — и с горы ⛰️, и на гору. Здесь почти 800 лет творили историю Нижнего Новгорода.
Приятное впечатление от первого знакомства
Если вы в городе впервые или еще не были на наших экскурсиях, отправляйтесь на большую прогулку 👣 с рассказами о главном: моменты, дома и люди. Маршрут проходит по пешеходному центру города: главная улица города Большая Покровская, Нижегородский Кремль, купеческая улица Рождественская.

Важная информация:

  • Это маршрут на три часа, но если вы готовы ходить только два, то мы можем взять сокращенную версию — Кремль и Рождественская. Кремль и Большая Покровская или Большая покровская и Рождественская — на ваш выбор;
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Большая Покровская ул., 56, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 ул. Рождественская, 34, Нижний Новгород
Парадный город — обзорная экскурсия
Парадный город — обзорная экскурсия
Парадный город — обзорная экскурсия
Парадный город — обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна С.
Анна С.
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10 отзывов оставили туристы

Анна С. проводит ещё 1 экскурсию

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