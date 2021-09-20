Хотите за один день увидеть главные достопримечательности Пскова и окрестностей?

Отправляйтесь на обзорную автобусно-пешеходную экскурсию, которая познакомит вас с самыми интересными местами региона. Во время экскурсии вы:

► увидите сердце города – местный Кремль и величественный Троицкий собор с чудотворными иконами;

► погуляете по старинной крепости, откроете загадки таинственного Довмонтова города;

► услышите местные легенды и предания, восхититесь силой и мудростью псковских князей;

► узнаете, где находится лучший панорамный вид на город, сделаете фото на фоне огромных фигур Александра Невского и его дружинников, услышите интересные факты о Ледовом побоище;

► побываете в месте, где «начинается Россия» и узнаете, почему туристов так манит Ольгинская часовня.

Вторая часть программы посвящена городу-крепости Изборску.

Здесь вы не только погуляете вдоль старинных оборонных стен, но также посетите загадочное Труворово городище, подниметесь на Жеравью гору, увидите Словенские ключи и старинный Никольский храм. А еще откроете для себя источники с живой водой, исследуете тайный лаз, которым в древности пользовались защитники крепости, и услышите немало увлекательных легенд.

На последнем этапе экскурсии мы посетим небольшой городок Печоры, где возвышается знаменитый центр духовной жизни – Псково-Печерский монастырь, никогда не прекращавший отправление служб.

На посещение Ближних пещер Псково-Печерского монастыря вам будет предоставлено свободное время (50-60 минут).

Во время переезда вас ждут трассовые экскурсии.

Окончание экскурсии возможно в двух пунктах: на площади Ленина и у ж/д вокзала города Пскова.