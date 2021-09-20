Псков - Изборск - Печоры

Автобусная и пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

На экскурсию не допускаются дети до 5 лет, а также туристы с животными.

Окончание экскурсии возможно в двух пунктах: на площади Ленина и у ж/д вокзала города Пскова.

В формате групповой эскурсии посещение Дальних пещер Псково-Печерского монастыря не представляется возможным.

Дальние пещеры являются местом упокоения братии монастыря.

В пещерах существует свой микроклимат, нарушение которого сказывается на состоянии песчаника (повышается влажность), поэтому доступ туда ограничен.
Псков - Изборск - Печоры
Псков - Изборск - Печоры
Псков - Изборск - Печоры
Псков - Изборск - Печоры

Что вас ожидает 🤩

  • Кремль
  • Троицкий собор
  • Памятник князю Александру Невскому
  • Ольгинская часовня
  • Изборская крепость
  • Словенские ключи
  • Псково-Печерский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Хотите за один день увидеть главные достопримечательности Пскова и окрестностей?

Отправляйтесь на обзорную автобусно-пешеходную экскурсию, которая познакомит вас с самыми интересными местами региона. Во время экскурсии вы:

► увидите сердце города – местный Кремль и величественный Троицкий собор с чудотворными иконами;

► погуляете по старинной крепости, откроете загадки таинственного Довмонтова города;

► услышите местные легенды и предания, восхититесь силой и мудростью псковских князей;

► узнаете, где находится лучший панорамный вид на город, сделаете фото на фоне огромных фигур Александра Невского и его дружинников, услышите интересные факты о Ледовом побоище;

► побываете в месте, где «начинается Россия» и узнаете, почему туристов так манит Ольгинская часовня.

Вторая часть программы посвящена городу-крепости Изборску.

Здесь вы не только погуляете вдоль старинных оборонных стен, но также посетите загадочное Труворово городище, подниметесь на Жеравью гору, увидите Словенские ключи и старинный Никольский храм. А еще откроете для себя источники с живой водой, исследуете тайный лаз, которым в древности пользовались защитники крепости, и услышите немало увлекательных легенд.

На последнем этапе экскурсии мы посетим небольшой городок Печоры, где возвышается знаменитый центр духовной жизни – Псково-Печерский монастырь, никогда не прекращавший отправление служб.

На посещение Ближних пещер Псково-Печерского монастыря вам будет предоставлено свободное время (50-60 минут).

Во время переезда вас ждут трассовые экскурсии.

Окончание экскурсии возможно в двух пунктах: на площади Ленина и у ж/д вокзала города Пскова.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • По организационным причинам входной билет в Изборскую крепость не включен в стоимость экскурсии и оплачивается дополнительно на месте: 100 руб. /чел. - взрослые и пенсионеры
  • 50 руб. /чел. - студенты и школьники старше 16 лет
  • Дети до 16 лет - бесплатно Обед (350 руб)
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Воскресенье в 09:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
20 сен 2021
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод умничка, очень интересно рассказывала, на 5+. Был один раздражитель - вечно опаздывающий товарищ. Но она сглаживала с юмором эту ситуацию и постоянно его "пасла"))

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