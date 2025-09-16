Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Рязанского кремля
На экскурсии по Рязанскому кремлю вы увидите уникальные здания и услышите легенды, которые оживят историю на ваших глазах. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Соборной площади
16 сен в 10:00
18 сен в 10:00
3800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную
Начало: Около собора Бориса и Глеба
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
7000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
14 сен в 09:00
15 сен в 09:30
4800 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях
Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к природе: из Рязани в Окский заповедник
Приглашаем в путешествие по Окскому заповеднику: встреча с уникальной флорой и фауной, вдохновляющие пейзажи и чистый воздух
Начало: Возле ТРЦ «Круиз»
14 сен в 08:00
20 сен в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
15%
Индивидуальная
до 10 чел.
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
5270 ₽
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Соль земли: истории о знаменитых рязанцах
Погрузитесь в увлекательные истории о рязанцах, которые оставили след в науке, культуре и истории. Узнайте неожиданные факты и посетите знаковые места
Начало: На Театральной площади
14 сен в 10:00
15 сен в 10:00
4400 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мещерские озера и легенды Паустовского
Погрузитесь в атмосферу Мещерского края, проехав на велосипеде через сосновые леса и живописные озера. Уникальная природа и истории ждут вас
15 сен в 10:30
17 сен в 10:30
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Торговый тракт и его окрестности»
Погрузитесь в историю Рязани через квест-экскурсию «Торговый тракт и его окрестности». Узнайте о прошлом города и насладитесь его архитектурой
Начало: У лесопарка
14 сен в 09:00
17 сен в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
