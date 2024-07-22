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2 дня
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
28 сен в 08:00
12 окт в 08:00
169008 450₽ за человека
2 дня
На сапбордах по реке Оредеж
Пройти около 30 км на сапах и насладиться живописными видами природы и Сиверской и Вырицкой ГЭС
Начало: Сиверская ГЭС, 11:00 (можно добраться от станции С...
5 окт в 08:00
12 окт в 08:00
8 000₽ за человека
2 дня
Гулять как петербуржец: пешком по неизбитым локациям Северной столицы
Подняться на крышу, спуститься в катакомбы лютеранской церкви и посмотреть моноспектакль
Начало: Район Невского проспекта, 10:00, точное место встр...
21 сен в 10:00
26 окт в 10:00
28 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда22 июля 2024Путешествие понравилось. Узнала много нового. Очень понравилась фабрика золотошвей. Это просто уникальные изделия. Купила в магазине при фабрике сумочку 😍
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На 2 дня»
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