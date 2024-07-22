На 2 дня – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «На 2 дня» в Санкт-Петербурге, цены от 8 000 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
На автобусе
скидка
50%
2 отзыва
2 дня
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
28 сен в 08:00
12 окт в 08:00
169008 450 за человека
На сапбордах по реке Оредеж
SUP-прогулки
2 дня
На сапбордах по реке Оредеж
Пройти около 30 км на сапах и насладиться живописными видами природы и Сиверской и Вырицкой ГЭС
Начало: Сиверская ГЭС, 11:00 (можно добраться от станции С...
5 окт в 08:00
12 окт в 08:00
8 000 за человека
Гулять как петербуржец: пешком по неизбитым локациям Северной столицы
Пешая
2 дня
Гулять как петербуржец: пешком по неизбитым локациям Северной столицы
Подняться на крышу, спуститься в катакомбы лютеранской церкви и посмотреть моноспектакль
Начало: Район Невского проспекта, 10:00, точное место встр...
21 сен в 10:00
26 окт в 10:00
28 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    22 июля 2024
    3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
    Путешествие понравилось. Узнала много нового. Очень понравилась фабрика золотошвей. Это просто уникальные изделия. Купила в магазине при фабрике сумочку 😍
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    Желаю процветания этому месту. В Твери очень понравилась пешеходная улица. Атмосферно. Много ресторанчиков, есть хорошие магазины с сувенирами, макет твери, объёмные фотографии достопримечательностей и, конечно, памятник Кругу)) Проживание было отличное, приятная гостиница + завтрак. Обеды были вкусные. Ездили с детьми. Им по 8, 9 лет. Сложно было заинтересовать. Только если фабрикой мармелада. Там красивая территория, и много вкусняшек. А так тур скорее для более старших. Тур ознакомительный по Тверской Губернии)) Заинтересовал. Думаю приеду ещё в будущем, есть что посмотреть, где погулять. Особенно в Твери.

    Путешествие понравилось. Узнала много нового. Очень понравилась фабрика золотошвей. Это просто уникальные изделия. Купила в магазинеПутешествие понравилось. Узнала много нового. Очень понравилась фабрика золотошвей. Это просто уникальные изделия. Купила в магазинеПутешествие понравилось. Узнала много нового. Очень понравилась фабрика золотошвей. Это просто уникальные изделия. Купила в магазинеПутешествие понравилось. Узнала много нового. Очень понравилась фабрика золотошвей. Это просто уникальные изделия. Купила в магазинеПутешествие понравилось. Узнала много нового. Очень понравилась фабрика золотошвей. Это просто уникальные изделия. Купила в магазинеПутешествие понравилось. Узнала много нового. Очень понравилась фабрика золотошвей. Это просто уникальные изделия. Купила в магазинеПутешествие понравилось. Узнала много нового. Очень понравилась фабрика золотошвей. Это просто уникальные изделия. Купила в магазинеПутешествие понравилось. Узнала много нового. Очень понравилась фабрика золотошвей. Это просто уникальные изделия. Купила в магазинеПутешествие понравилось. Узнала много нового. Очень понравилась фабрика золотошвей. Это просто уникальные изделия. Купила в магазинеПутешествие понравилось. Узнала много нового. Очень понравилась фабрика золотошвей. Это просто уникальные изделия. Купила в магазине

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На 2 дня»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
  2. На сапбордах по реке Оредеж
  3. Гулять как петербуржец: пешком по неизбитым локациям Северной столицы
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Рускеала
  2. Музей Фаберже
  3. Петергоф
  4. Исаакиевский собор
  5. Царское село
  6. Эрмитаж
  7. Финский Залив
  8. Набережная
  9. Остров Валаам
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в сентябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На 2 дня" можно забронировать 3 тура от 8 000 до 28 300 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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