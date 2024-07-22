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Желаю процветания этому месту. В Твери очень понравилась пешеходная улица. Атмосферно. Много ресторанчиков, есть хорошие магазины с сувенирами, макет твери, объёмные фотографии достопримечательностей и, конечно, памятник Кругу)) Проживание было отличное, приятная гостиница + завтрак. Обеды были вкусные. Ездили с детьми. Им по 8, 9 лет. Сложно было заинтересовать. Только если фабрикой мармелада. Там красивая территория, и много вкусняшек. А так тур скорее для более старших. Тур ознакомительный по Тверской Губернии)) Заинтересовал. Думаю приеду ещё в будущем, есть что посмотреть, где погулять. Особенно в Твери.