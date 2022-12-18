Авторское путешествие в абхазскую горную деревню

Узнать Страну души изнутри: застолье в гостях у местных, Сухум, древние храмы, пещера и термы

Чтобы действительно понять Абхазию, вы пообщаетесь с абхазами, увидите их жизнь, оцените их кухню! Я отвезу вас в гости к моим друзьям, абхазской семье: в их деревенском доме вы приготовите национальные блюда и поужинаете за беседой.

А еще погуляете по Сухуму и попьете кофе в знаменитой «Брехаловке», побываете в двух храмах и пещере Абрскила и отдохнете на горячих источниках.
Авторское путешествие в абхазскую горную деревню
Авторское путешествие в абхазскую горную деревню
Авторское путешествие в абхазскую горную деревню
Авторское путешествие в абхазскую горную деревню
Авторское путешествие в абхазскую горную деревню
Авторское путешествие в абхазскую горную деревню
Авторское путешествие в абхазскую горную деревню
Авторское путешествие в абхазскую горную деревню
Авторское путешествие в абхазскую горную деревню
Авторское путешествие в абхазскую горную деревню
Авторское путешествие в абхазскую горную деревню
Авторское путешествие в абхазскую горную деревню
Авторское путешествие в абхазскую горную деревню
Авторское путешествие в абхазскую горную деревню
Авторское путешествие в абхазскую горную деревню
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Описание

Что вас ожидает

Сухум — колоритная столица

В этом городе на берегу Черного моря мы первым делом пойдем в легендарное кафе «Брехаловка», где выпьем кофе после дороги из Сочи. Само кафе уже стало абхазской достопримечательностью: местные собираются здесь, общаются, играют в нарды и домино. После погуляем по набережной, не пропустим фонтан с грифонами возле драматического театра и, если захотите, пообедаем.

Древние храмы, «гейзер» и пещера Абрскила

Из Сухума отправимся в село Дрында, чтобы посетить действующий монастырь 6 века.

Следующая удивительная остановка — у горячего природного фонтана, который бьет из трубы, обросшей металлами и солями.

После «гейзера» заедем в храм Моква 10 века, интересный и с архитектурной точки зрения, и своим расположением. Здесь вы увидите фрагменты фресок 12 века и полюбуетесь долиной и горами с колокольни. Там же есть родник: можно набрать воды и испить ее из княжеского 200-летнего кубка!

И конечно, в этой части Абхазии нельзя не посетить пещеру Абрскила. Мы наденем высокие резиновые сапоги и пройдем 400 м по воде в глубину этого подземного царства. Вы полюбуетесь сталактитами и сталагмитами, похожими на животных, и я поделюсь легендой про эту пещеру.

Душевное застолье в деревне

Кульминация путешествия — обед/ужин в гостях у местных жителей. Это не туристический «аттракцион», а реальный дом абхазской семьи, моих друзей. Поэтому вы в полной мере ощутите абхазское гостеприимство и познакомитесь с бытом. Вместе с хозяевами приготовите национальные блюда, а затем мы сядем за стол возле камина. Вы попробуете мясо кабана или медведя, домашние сыры, мамалыгу с фасолью, хачапури, закуску апача из грецких орехов и варёных овощей, домашнее вино и чачу. Зимой прогуляетесь по мандариновому саду, насладитесь плодами с ветки и сделаете отличные фото.

Релакс в горячих источниках

Насыщенный день завершим расслаблением в Кындыгских термах. В вашем распоряжении 4 бассейна с разной температурой воды, лечебная грязь, водопады с массажным эффектом. Источники полезны для суставов, кожных заболеваний и нервной системы, но не рекомендуются людям с болезнями сердца.

Организационные детали

Путешествие проходит на автомобиле Kia Rio. Транспортные расходы включены в стоимость.

Дополнительные расходы

  • Вход в пещеру — 300 руб. с человека
  • Термальные источники — 300 руб. с человека
  • Застолье в абхазской семье — 2000 руб. за всех участников

Что взять с собой

  • Паспорт РФ, на детей свидетельство о рождении. Если ребенку нет 18 лет и он едет без родителей, то нужна нотариальная доверенность на выезд.
  • Наличные деньги
  • Купальные принадлежности

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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