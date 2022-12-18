Чтобы действительно понять Абхазию, вы пообщаетесь с абхазами, увидите их жизнь, оцените их кухню! Я отвезу вас в гости к моим друзьям, абхазской семье: в их деревенском доме вы приготовите национальные блюда и поужинаете за беседой. А еще погуляете по Сухуму и попьете кофе в знаменитой «Брехаловке», побываете в двух храмах и пещере Абрскила и отдохнете на горячих источниках.

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Описание

Что вас ожидает

Сухум — колоритная столица

В этом городе на берегу Черного моря мы первым делом пойдем в легендарное кафе «Брехаловка», где выпьем кофе после дороги из Сочи. Само кафе уже стало абхазской достопримечательностью: местные собираются здесь, общаются, играют в нарды и домино. После погуляем по набережной, не пропустим фонтан с грифонами возле драматического театра и, если захотите, пообедаем.

Древние храмы, «гейзер» и пещера Абрскила

Из Сухума отправимся в село Дрында, чтобы посетить действующий монастырь 6 века.

Следующая удивительная остановка — у горячего природного фонтана, который бьет из трубы, обросшей металлами и солями.

После «гейзера» заедем в храм Моква 10 века, интересный и с архитектурной точки зрения, и своим расположением. Здесь вы увидите фрагменты фресок 12 века и полюбуетесь долиной и горами с колокольни. Там же есть родник: можно набрать воды и испить ее из княжеского 200-летнего кубка!

И конечно, в этой части Абхазии нельзя не посетить пещеру Абрскила. Мы наденем высокие резиновые сапоги и пройдем 400 м по воде в глубину этого подземного царства. Вы полюбуетесь сталактитами и сталагмитами, похожими на животных, и я поделюсь легендой про эту пещеру.

Душевное застолье в деревне

Кульминация путешествия — обед/ужин в гостях у местных жителей. Это не туристический «аттракцион», а реальный дом абхазской семьи, моих друзей. Поэтому вы в полной мере ощутите абхазское гостеприимство и познакомитесь с бытом. Вместе с хозяевами приготовите национальные блюда, а затем мы сядем за стол возле камина. Вы попробуете мясо кабана или медведя, домашние сыры, мамалыгу с фасолью, хачапури, закуску апача из грецких орехов и варёных овощей, домашнее вино и чачу. Зимой прогуляетесь по мандариновому саду, насладитесь плодами с ветки и сделаете отличные фото.

Релакс в горячих источниках

Насыщенный день завершим расслаблением в Кындыгских термах. В вашем распоряжении 4 бассейна с разной температурой воды, лечебная грязь, водопады с массажным эффектом. Источники полезны для суставов, кожных заболеваний и нервной системы, но не рекомендуются людям с болезнями сердца.

Организационные детали

Путешествие проходит на автомобиле Kia Rio. Транспортные расходы включены в стоимость.

Дополнительные расходы

Вход в пещеру — 300 руб. с человека

Термальные источники — 300 руб. с человека

Застолье в абхазской семье — 2000 руб. за всех участников

Что взять с собой