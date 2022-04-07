Полуостров Гамова

Полуостров Гамова
Полуостров Гамова
Полуостров Гамова
Полуостров Гамова

Что вас ожидает 🤩

  • Полуостров Гамова
  • Бухта Витязь
  • Островок «Томящегося сердца»
  • Бухты Морского заповедника
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Полуостров Гамова и бухта Витязь находятся в 250 км от Владивостока на стыке границ трех государств – России, Китая и Кореи.

Место поистине удивительное! Представьте себе кусочек чистого изумруда, будто вдавленного в поросшее хвойным лесом ущелье. У бухты Витязь очень богатая история во многом благодаря удачному географическому расположению, которое защищает ее от морских волн и штормов. Веками здесь жили китайцы и корейцы, позже русские поселенцы занимались разведением пятнистых оленей, в 60-е годы размещалась база подводных лодок, а совсем недавно - воинская часть, готовящая боевых дельфинов для обезвреживания подводных пловцов возможного противника. В период расцвета полуострова Гамова летом сюда съезжались морские биологи со всех концов СССР.

В наше время бухту Витязь и полуостров Гамова могут посещать не только ученые, как это было раньше, но и туристы в рамках экскурсионных поездок.

Благодаря близости к Дальневосточному морскому заповеднику, здесь можно увидеть орлана белохвоста, черного Грифа, пятнистого оленя и даже амурского тигра. А еще в окрестностях заповедника находятся крупнейшие в мире гнездовья японских бакланов и чернохвостых чаек. Наличие холодных и теплых течений делают местную акваторию привлекательной для таких арктических и субтропических видов, как: дальневосточный трепанг, морские ежи и мидия Грея, приморский гребешок и гребешок Свифта, камчатский краб и гигантский осьминог, сивуч и тюлени ларга, дельфин и черная касатка, а также морские звезды и около 300 видов рыб.

Передать эту красоту словами так же сложно, как описать вкус сырого приморского гребешка под соусом Wasabi. Обязательно требуется личное участие!

Подробности по маршруту:

  • мы будем передвигаться на специально подготовленном высоко проходимом транспорте – джипах и внедорожниках-микроавтобусах с опытным водителем за рулем.
  • одежда должна быть удобной, спортивной и обязательно по погоде. Из обуви – кроссовки!
  • нас ждет пересеченная местность, узкие тропы, крутые спуски и подъемы. На скальных обрывах можно встретить кусты рододендрона и красивые густоцветковые сосны, поэтому нужно соблюдать осторожность и быть предельно внимательным.
  • мы остановимся в уютной бухте на обед-пикник, который будет состоять из взятых с собой продуктов. С собой также стоит взять питьевую воду, термос с чаем и пакет для мусора.

Программа

  • выезд из Владивостока на внедорожнике (в пути около 4 часов)
  • Полуостров Гамова – красивейший уголок Хасанского района, самого южного в Приморье. Маршрут проходит с остановками на видовых площадках для любования живописными панорамами островов и мысов, бухт и пляжей Восточного участка Дальневосточного морского заповедника.
  • Посещение побережья заповедных бухт, отдых на берегу моря, обед-пикник из собственных продуктов.
  • Прогулка вдоль побережья полуострова, любование обрывистыми скалами, поросшими вечнозелёными густоцветковыми соснами, видом на легендарный островок «Томящегося сердца».
  • Знакомство с домом-замком в пос. Витязь и историей знаменитой семьи Янковских – пионеров освоения Приморья.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Турлидер
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 07:00
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 07:00

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