Персональная прогулка с гидом по Вене

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

На выбор предлагаются 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация").

Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.
Персональная прогулка с гидом по Вене
Персональная прогулка с гидом по Вене
Персональная прогулка с гидом по Вене
Персональная прогулка с гидом по Вене

Что вас ожидает 🤩

  • Альбертина
  • Церковь Августинцев
  • Швейцарские ворота
  • Площадь Героев
  • Часы Анкерур
  • Памятник Моисею
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Вене. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 6 человек. При размере группы более, чем 6 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Так как показать все самое важное в Вене за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

На красном маршруте мы увидим Галерею Альбертина, церковь Августинцев, Национальную библиотеку, музей Сиси, Швейцарские ворота, площадь Героев, Администрацию президента, дворец Лихтенштейнов, церковь Миноритов, пассаж дворца Ферстель, Чумную колонну и еще много интересного!

На синем маршруте мы покажем Вам усыпальницу Капуцинеркирхе, зимний дворец Евгения Савойского, клуб масонов, паломническую церковь францисканцев, памятник Моисею, дом Моцарта, Академию наук, церковь иезуитов, улицу красивого фонаря с домом Василиска, греческий квартал, часы Анкерур и это не все!

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

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