Кутна Гора, Часлав и замок Жлебы

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
Кутна Гора, Часлав и замок Жлебы
Кутна Гора, Часлав и замок Жлебы
Кутна Гора, Часлав и замок Жлебы
Кутна Гора, Часлав и замок Жлебы
Кутна Гора, Часлав и замок Жлебы

Что вас ожидает:

  • Замок Жлебы
  • Город Кутна Гора
  • Город Часлав
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

История Европы — наглядный принцип домино. Сотни лет, вспыхивая то там, то сям, одни казусы и курьёзы тянули за собой другие, заваливая событийными костяшками весь континент. Бестелесные фантомы времени живут в полуразрушенных замках, огромных дворцах и деревенских усадьбах. А города и городочки ими просто-напросто наводнены. Помимо тьмы логических ребусов Европа богата и локальными историческими шарадами.

К примеру, экстравагантный замок Жлебы уже интересен как всякий замок с семисотлетней историей. Однако вместе с тем он пронизан невидимыми нитями, крепко увязавшими одни коллизии с другими, что, безусловно, делает знакомство с ним лишь интереснее. Здесь можно предметно поговорить и об архитектурных тенденциях, и о гуситских войнах, и повспоминать всяких там Гогенцоллернов, Виттельсбахов и Ауэршпегов.

Сонный городок Часлав накрывает приезжих беспечным умиротворением и погружает в фэнтезийные сны. При всём при том в былые времена это местечко сыграло ключевые роли в торговых делах и в судьбоносных перипетиях.

Что же касается Кутной Горы, то это даже не вишенка на экскурсионном торте, а самая что ни на есть большущая помадная роза! Этот город не просто фонтанчик эпизодов, а настоящий вулкан, некогда заливавшей Европу денежной лавой и королевскими указами, а потом даривший ей писателей, художников и артистов. В малюсенький двадцатитысячный городок ежегодно стекается до полутора миллионов туристов, а это, согласитесь, сигнал о том, что интересного здесь должно быть очень много.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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