Обзорная автомобильная экскурсия по Парижу

Автомобильная

Индивидуальная
Автомобильная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Обзорная автомобильная экскурсия по Парижу
Обзорная автомобильная экскурсия по Парижу
Обзорная автомобильная экскурсия по Парижу
Обзорная автомобильная экскурсия по Парижу

Что вас ожидает 🤩

  • Собор Парижской Богоматери
  • Эйфелева башня
  • Площадь Согласия
  • Лувр
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

За 3 часа вы узнаете практически обо всех самых выдающихся достопримечательностях Парижа. А их, поверьте, здесь очень много!

Вы начнете свой путь с Оперы Гарнье и Больших Бульваров, а затем плавно переместитесь на Вандомскую площадь, которая одновременно является символом победы Наполеона и пристанищем самых лучшых ювелиров планеты. Далее, Лувр. Он интересен не только как королевский дворец, но и как крупнейший музей мира. Но конечно, же Лувр манит своей необычной пирамидной формой.

После рассказа о Лувре Вы заедете в колыбель Парижа - остров Ситэ. Именно здесь зародился Париж еще в 3 веке до нашей эры. Тут находятся Собор Парижской Богоматери, Консьержери, Сент-Шапель.

С левого на правый берег и вот Вы прибыли к Гревской площади, Парижской ратуше и площади Бастилии. Помимо достопримечательностей здесь расположилось большое количество ночных клубов.

А на левом берегу Сены у нас находятся латинский квартал, Сорбонна, Пантеон, Люксембургский сад, бульвар Сен-Жермен, музей Орсэ, усыпальница Наполеона и самая главная достопримечательность - Эйфелева башня.

Завершающим этапом станут Елисейские поля, авеню Монтень, площадь Согласия - главная площадь Франции, квартал Мадлен, улица Сент-Оноре.

По пути Вы совершите 4 остановки для фотографирования: у дома Инвалидов, на смотровой площадке Трокадеро, откуда открывается замечательный вид на Эйфелеву баншю, на площади Вогезов в старинном квартале Марэ и у собора Парижской Богоматери.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🔭Обзорные📜История и культура

Еще несколько похожих предложений в Париже

Обзорная экскурсия по Парижу
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Криста
4.4
245 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу
Вы можете выбрать "красный" или "синий" маршрут обзорной экскурсии по Парижу
20 за 1 человека
Автомобильная экскурсия по Парижу
3 часа
Индивидуальная
Paris
4.8
10 отзывов
Автомобильная экскурсия по Парижу
Поездка на автомобиле по Парижу - отличная возможность познакомиться с символами французской столицы за пару часов
250 за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
64 отзыва
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
Большая прогулка по городу на целый день - все самое интересное в городе
275 за 1-4 чел.
Покорить Париж за два часа
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Руслан
5
27 отзывов
Покорить Париж за два часа
В рамках этой экскурсии вас будет ждать обзорная прогулка по главным местам Парижа
26 за 1 человека
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Maxim
5
34 отзыва
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
О разных эпохах и стилях на прогулке по знаменитым и малоизвестным памятникам истории и архитектуры
260 за 1-8 чел.
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге и Гент из Парижа
12 часов
Индивидуальная
Руслан
Нет отзывов
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге и Гент из Парижа
Экскурсия в Брюгге и Гент - это невероятное путешествие! И я со своей командой, будем рады сопроводить вас
720 за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
3.5 часа
Групповая
Криста
4.4
35 отзывов
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
По центру Парижа на кораблике и пешком
35 за 1 человека
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
4.8
23 отзыва
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
Познакомиться с достопримечательностями столицы по дороге от аэропорта до отеля
290218 за 1-4 чел.
«Париж! Как много в этом звуке…» Обзорная экскурсия на авто
3 часа
Индивидуальная
Denys
Нет отзывов
«Париж! Как много в этом звуке…» Обзорная экскурсия на авто
270 за 1-7 чел.
Увлекательная экскурсия по Парижу на Segway
2.5 часа
🛴 На самокатах
Мини-группа
Алекс
Нет отзывов
Увлекательная экскурсия по Парижу на Segway
Предлагаем вам исследовать атмосферные районы Парижа и его яркие достопримечательности новым способом - передвигаясь по
68.75 за 1 человека
Париж с высоты птичьего полета: экскурсия на Эйфелеву башню
2 часа
Индивидуальная
Маруся
4.8
25 отзывов
Париж с высоты птичьего полета: экскурсия на Эйфелеву башню
Неповторимый символ Парижа, мечта всех влюбленных, самое высокое сооружение
155 за 1-5 чел.
Квартал Монпарнас - безумные годы Парижа
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
1 отзыв
Квартал Монпарнас - безумные годы Парижа
Вас ждёт индивидуальная пешеходная экскурсия по самому необычному району Парижа
185 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Париже
ХОРОШО
🇫🇷
ТАМ