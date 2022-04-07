За 3 часа вы узнаете практически обо всех самых выдающихся достопримечательностях Парижа. А их, поверьте, здесь очень много!

Вы начнете свой путь с Оперы Гарнье и Больших Бульваров, а затем плавно переместитесь на Вандомскую площадь, которая одновременно является символом победы Наполеона и пристанищем самых лучшых ювелиров планеты. Далее, Лувр. Он интересен не только как королевский дворец, но и как крупнейший музей мира. Но конечно, же Лувр манит своей необычной пирамидной формой.

После рассказа о Лувре Вы заедете в колыбель Парижа - остров Ситэ. Именно здесь зародился Париж еще в 3 веке до нашей эры. Тут находятся Собор Парижской Богоматери, Консьержери, Сент-Шапель.

С левого на правый берег и вот Вы прибыли к Гревской площади, Парижской ратуше и площади Бастилии. Помимо достопримечательностей здесь расположилось большое количество ночных клубов.

А на левом берегу Сены у нас находятся латинский квартал, Сорбонна, Пантеон, Люксембургский сад, бульвар Сен-Жермен, музей Орсэ, усыпальница Наполеона и самая главная достопримечательность - Эйфелева башня.

Завершающим этапом станут Елисейские поля, авеню Монтень, площадь Согласия - главная площадь Франции, квартал Мадлен, улица Сент-Оноре.

По пути Вы совершите 4 остановки для фотографирования: у дома Инвалидов, на смотровой площадке Трокадеро, откуда открывается замечательный вид на Эйфелеву баншю, на площади Вогезов в старинном квартале Марэ и у собора Парижской Богоматери.