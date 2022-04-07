Приглашаем насладиться незабываемым зрелищем – встретить рассвет с видом на Древний Рим в первых лучах утреннего солнца. Мы начнем с одного из семи римских холмов.

Волшебные мгновения соприкасания с тысячелетней историей великого города, праздник рождающегося света и ощущение сопричастности подарит сильные и неповторимые эмоции. А дальше магия продлится 3 часа на площадях и улицах просыпающегося города.

Нас ждет нарядная, омытая свежей росой, площадь Венеция, площадь Испании и фонтан Треви, отдыхающий от туристических толп.

Сильные впечатления подарит посещение храма, где находятся три работы Караваджо.

Город буквально оживет на наших глазах и покажется совершенно неузнаваемым после выхода из Пантеона, где и завершится наш маршрут.