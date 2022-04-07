Рим на рассвете

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
Рим на рассвете
Рим на рассвете
Рим на рассвете
Рим на рассвете
Рим на рассвете

Что вас ожидает 🤩

  • Смотровая площадка с видом на Римский Форум
  • Палатин
  • Римские холмы
  • Колизей
  • Площадь Венеции
  • Площадь Испании
  • Пантеон
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем насладиться незабываемым зрелищем – встретить рассвет с видом на Древний Рим в первых лучах утреннего солнца. Мы начнем с одного из семи римских холмов.

Волшебные мгновения соприкасания с тысячелетней историей великого города, праздник рождающегося света и ощущение сопричастности подарит сильные и неповторимые эмоции. А дальше магия продлится 3 часа на площадях и улицах просыпающегося города.

Нас ждет нарядная, омытая свежей росой, площадь Венеция, площадь Испании и фонтан Треви, отдыхающий от туристических толп.

Сильные впечатления подарит посещение храма, где находятся три работы Караваджо.

Город буквально оживет на наших глазах и покажется совершенно неузнаваемым после выхода из Пантеона, где и завершится наш маршрут.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00

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