Экскурсии на 1 день в Лиссабоне

Найдено 62 экскурсии в категории «На весь день» в Лиссабоне на русском языке, цены от €69. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Средневековая Португалия
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
21 отзыв
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Баталья и Томар
Автомобильный тур по средневековой Португалии, где сохранился дух истории. Посетите Обидуш, Алкобасу, Баталью и Томар, узнайте легенды и попробуйте жинжу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
600 за всё до 7 чел.
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
72 отзыва
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописному побережью Лиссабона к Синтре. Откройте для себя уникальные места и исторические достопримечательности
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
294 за всё до 4 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
66 отзывов
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
225 за всё до 6 чел.
Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
Вас ждет увлекательное путешествие по Синтре, мысу Рока и Кашкайшу. Узнайте о масонах, королях и мореплавателях, прогуляйтесь по эвкалиптовым лесам и пляжам
Начало: В Лиссабоне и окрестностях
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
299 за всё до 5 чел.
Синтра, Атлантика и мыс Рока
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
146 отзывов
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
69 за человека
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Индивидуальная экскурсия по средневековым городам Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш. Узнайте историю и насладитесь видами
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
500 за всё до 4 чел.
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
118 отзывов
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Хотите увидеть всё за один день? Путешествуйте по Лиссабону, Синтре, мысу Рока, Кашкаишу и Эшторилу. Уникальная возможность за короткое время
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Гастрономические шедевры и секреты вин Сетубала
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Уникальное гастрономическое путешествие по Сетубалу и долине реки Саду
Погрузитесь в мир португальской гастрономии: вина, сыры, морепродукты и ликеры. Посетите заповедник Аррабида и рыбный рынок Сетубала
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
28 отзывов
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по старинным городкам Португалии, где каждый уголок хранит свои легенды и тайны
Начало: на площади Restouradores
Расписание: во вторник в 09:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
88 за человека
Душевный день в Синтре и окрестностях
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
55 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Синтре и окрестностям Лиссабона
Проведите незабываемый день в Синтре, исследуя секретные уголки и наслаждаясь вкусами Португалии в компании знающего гида
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
349 за всё до 4 чел.
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
320 за всё до 6 чел.
Старый Лиссабон: знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
178 отзывов
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Португалии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
22 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Золотому кольцу Португалии в Лиссабоне
Погрузитесь в историю и культуру Португалии с индивидуальной экскурсией по Обидушу, Алкобасе, Баталье и Фатиме. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
550 за всё до 3 чел.
Два замка и четыре панорамы сказочной Синтры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Экскурсия в Синтру: замки, панорамы и легенды Португалии
Откройте для себя сказочную Синтру и её замки, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь великолепными пейзажами
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
255 за всё до 3 чел.
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Влюбиться в край бесконечных равнин, виноградников, особенных португальцев и поразительных городов
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 350 за всё до 8 чел.
Эвора и Кромлех Алмедреш. Путешествие в древность
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Экскурсия в Эвору и Кромлех Алмедреш: в глубь веков из Лиссабона
Погрузитесь в атмосферу древнего мира и средневековья, посетив уникальные памятники Эворы и Кромлеха
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 4 чел.
Природные сокровища Португалии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Природные сокровища Португалии
Почувствовать аутентичную португальскую самобытность
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
600 за всё до 6 чел.
Путешествие из Лиссабона в Порту
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие из Лиссабона в Порту
Провести день в Северной столице Португалии, узнать её историю и очароваться красками
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
600 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Индивидуальный тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс Рока
Побывать в излюбленных местах португальских королей, шпионов, серферов и тамплиеров
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
350 за всё до 3 чел.
Из Лиссабона - в живописный Сетубал
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Из Лиссабона - в живописный Сетубал
Погулять по очаровательному портовому городу и услышать о местной жизни на дружеской экскурсии
Начало: на вокзале Сетубала
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Дворец Пена и мыс Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Дворец Пена и мыс Рока: Индивидуальная экскурсия из Лиссабона
Посетите дворец Пена и мыс Рока в Лиссабоне. Откройте для себя уникальную архитектуру и потрясающие виды
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Трансфер + средневековая Португалия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Трансфер + средневековая Португалия
Томар, Баталья, Алкобаса, Назаре, Обидуш - памятники истории и жизнь в провинции
Начало: место пребывания путешественников
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
420 за всё до 8 чел.
Красоты королевской Синтры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Красоты королевской Синтры
Однодневное путешествие по живописной туристической мекке Португалии и её окрестностям
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
450 за всё до 8 чел.
Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре
Приглашаем вас в сказочное путешествие в подземное царство пещеры Мира-де-Айре - одной из самых больших пещер в мире. Удивительные залы и сталактиты ждут вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
380 за всё до 4 чел.
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за один день
Приглашаем вас на уникальное путешествие по средневековым городам Португалии, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: В вашем отеле в Лиссабоне
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
330 за всё до 6 чел.
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Затерянный мир Португалии: секреты мыса Эшпишел
Оценить красоту заповедника, услышать мистические легенды старой часовни и отыскать следы динозавров
Начало: На вокзале Сетубала
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
230 за всё до 4 чел.
Райские сады Будды
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
6 отзывов
Райские сады Будды
Путешествие из Лиссабона в, пожалуй, самое необычное место в Португалии
Начало: В районе метро Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
150 за человека
Секреты заповедных гор Аррабида
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Секреты заповедных гор Аррабида
Продегустировать вино Мушкатель, побывать в мастерской азулежу и встретить закат на мысе Эспишел
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от 280 за всё до 8 чел.
Нетривиальная Португалия
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Нетривиальная Португалия
Райский сад Будды, старинная семейная винодельня и средневековый город-крепость
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
500 за всё до 7 чел.
По следам тамплиеров
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
По следам тамплиеров
Монастыри и крепости знаменитого ордена и история страны рыцарства
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
340 за всё до 4 чел.
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
Очароваться сказочными пейзажами Синтры, погулять по дворцовым паркам и подняться на мыс Рока
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
400 за всё до 3 чел.
Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
Португальская культура в исторических местах, рыбацком поселке и старинной обители
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
360 за всё до 4 чел.
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
🚌 На автобусе
Мини-группа
9 часов
10 отзывов
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
Начало: В Лиссабоне - уточняется при бронировании
Расписание: По субботам в 9:00
16 июня в 08:30
22 июня в 08:30
85 за человека
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
🚶 Пешая
🚋 На трамвае
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Билеты
6 часов
1 отзыв
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
Расписание: Каждый день в 8.30 утра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
350 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Португалии
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Золотое кольцо Португалии
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 500 за экскурсию
Назаре - город самых больших волн
Индивидуальная
8 часов
Назаре - город самых больших волн
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 7 чел.
Колыбель Португалии (Гимарайш и Брага)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Колыбель Португалии (Гимарайш и Брага)
Начало: Отель
Расписание: По понедельникам 08.00-17.30
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
85 за человека
Обзорная экскурсия по Лиссабону - Мафра - Деревенька Жозе Франку - Эрисейра (с обедом)
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Лиссабону - Мафра - Деревенька Жозе Франку - Эрисейра (с обедом)
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: ср 8.00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
100 за человека
Путешествие в Средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Средневековье
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 7 чел.
Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкайш - всё за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкайш - всё за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 7 чел.
Королевские дворцы Лиссабона и деревня Азеньяш-ду-Мар
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Королевские дворцы Лиссабона и деревня Азеньяш-ду-Мар
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Понедельник 09:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
280 за всё до 8 чел.
Жемчужины Португалии
Индивидуальная
8 часов
Жемчужины Португалии
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 350 за экскурсию
Секреты гор Аррабида и винная дегустация
Индивидуальная
8 часов
Секреты гор Аррабида и винная дегустация
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 370 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия в Порту
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в Порту
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 600 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Salome
    5 июня 2024
    Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
    Одень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. Спасибо.
    Одень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. СпасибоОдень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. СпасибоОдень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. СпасибоОдень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. СпасибоОдень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. Спасибо
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
    Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятный человек. Спасибо огромное за чудесное время с вами,Дарья. Советую всем от всего сердца!
    Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятныйПрекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятныйПрекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятныйПрекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятныйПрекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятный
  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Я провел фантастический день с Алексеем в Синтре и окрестностях. Собственно, это была даже не экскурсия, это было Приключение длиной в
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    целый день. Тропы в холмистых лесах, прогулка по крепостной стене, древние замки, крутые узкие петляющие улицы Синтры, песчаные пляжи, заросшие кустарником тропы паломников, гигантские скалы, снова величественный лес, горы и океан. От таких фантастических видов приходишь в восторг как ребенок. Чтобы не устать от этой красоты, в программе были лесной привал с отменным чаем и кексом, вкусный ланч в деревенском ресторанчике на пустынной нагретой солнцем улице, вино верде в затейливом бокале на холме с видом на океан. К моей дикой радости, маршрут Алексея избегал толп туристов. Никаких тебе очередей и людского гвалта. А рассказали мне не только о королях и средних веках, но и людях Португалии, их привычках и нравах, об истории страны в 20-м и 21-м веке, о местной еде и португальском вине. Слушать истории Алексея можно бесконечно. Словом, лучшая экскурсия в моей жизни. Алексей, спасибо!

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Отличный гид, интересный рассказ и грамотно выстроенное время. Очень комфортно.
  • В
    Владислав
    29 мая 2024
    Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
    Татьяна-супер гид! Программа была ОЧЕНЬ насыщенной. Если вы, как и мы в Португалии не надолго, то это самый лучший вариант знакомства
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    со страной. Татьяна живет здесь уже больше 20 лет и у нее отличные знания не только основных достопримечательностей, но и социальном и культурном устройстве этой страны. В начале мы погуляли по разным районом Лиссабона, о которых Татьяна нам подробно рассказывала. Побывали в монастыре, где лежат мощи Васко да Гамма, попробовали их знаменитый десерт, история которого как раз связана с монахами этого монастыря. Потом поехали в загородную резиденцию португальских королей Синтру. Там Татьяна нам провела очень подробную экскурсию по дворцу. Далее мы двинулись к концу европейского континента мысу Рока. Татьяна любезно предложила нам куртки на месте, но мы отказались (и зря 😆). Там очень ветрено, поэтому не повторяйте нашей ошибки). В завершении нашей поездки мы ехали вдоль побережья Атлантического океана, проезжая португальские курортные города. Ужинали мы в отличном местечке с португальской кухней, которое Татьяна нам порекомендовала)

    Татьяна-супер гид!Татьяна-супер гид!
  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
    Великолепная экскурсия. Анаит очень эрудирована, с прекрасными знаниями и чувством юмора. Настоятельно рекомендую экскурсию и организатора. Мы в восторге.
  • A
    Aleksei
    28 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Отличная экскурсия. Гид и водитель Наталья владеет глубокими знаниями о стране и предмете экскурсии. Важно взять что-то теплое на мыс Рока, ветра тут задувают знатные.
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Нашим гидом был Алексей. Фонтан интересной информации! Очень много знает и ему интересно то, о чем говорит! С таким человеком
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    никогда не будет скучно! Экскурсия выстроена грамотно. Всё по порядку. В конце ждал отличный не суетный ресторанчик. Алексей посоветовал его и забронировал нам столик. Еда вкуснейшая! Вино потрясающее! Потом Мыс Рока… Какая красота! Увиденное завораживает…. Это была одна из лучших наших экскурсий! Спасибо, Вам, Алексей за отличный, совсем не зря прожитый день!

  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Нашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интересными фактами. Маршрут был хорошо продуман, мы ни куда не спешили и смогли увидеть все ключевые достопримечательности. Организация на высшем уровне. Остались только положительные впечатления!
    Нашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интереснымиНашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интереснымиНашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интересными
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
    Очень довольны экскурсией! Татьяна - очень профессиональный гид и наиприятнийший человек в общении! Лучшие рекомендации!!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «На весь день»

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  5. Синтра, Атлантика и мыс Рока
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "На весь день" можно забронировать 62 экскурсии от 69 до 1 000. Туристы уже оставили гидам 933 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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