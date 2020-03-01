Экскурсии по пригородам Адлера

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  3. Ахштырское ущелье: по следам древних

Познакомиться с природой Сочи, забраться на Белые скалы и исследовать руины древнего храма

Даниил
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Даниил – представитель гидов
Мы пройдем по обеим берегам шумной реки Мзымты и увидим главные достопримечательности Адлерского района: Ахштырскую пещеру, каньон, Дзыхренское водохранилище и «затерянное поселение».

Вы узнаете историю края, местные легенды и верования, а также насладитесь восхитительными пейзажами.
1900 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — поселок Адлер
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Ахштырское ущелье: по следам древних
Ахштырское ущелье: по следам древних

Что вас ожидает

Первобытная архитектура
Колхидские леса с реликтовыми растениями и ягодными полянами Юбилейного лесопарка выведут нас к Ахштырской пещере, вход в которую находится на высоте 120 метров над бурной рекой Мзымта. Здесь были найдены следы древних стоянок неандертальцев и кроманьонцев, часть из которых вы даже сможете увидеть внутри.

Памятник природы
После осмотра пещеры вы перейдете по подвесному мосту через бурную Мзымту и, поднимаясь по отвесным Белым Скалам, увидите живописный ахштырский каньон, Кавказский хребет и панораму сочинского Скайпарка. Мы подойдем к Дзыхренскому водохранилищу, где обитает черноморский лосось и форель, и отыщем водопад, окруженный самшитом. А в поселке Ахштырь, возле которого находятся развалины средневекового христианского храма, посетим форелевое хозяйство и мастерскую художественного стекла.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
  • Маршрут второй степени сложности, но подходит для любого возраста.
  • В стоимость экскурсии входит страховка на случай травм.*
  • Трансфер забирает людей по Адлеру, собирая их по всему району — от Олимпийского парка до Кудепсты. Чаще всего, мы узнаем у человека его место проживания и ближайшую остановку и просим его выйти на нее и ждать автобус. Если вы находитесь в Центральном Сочи, скажите об этом при бронировании экскурсии.
  • Необходимо иметь с собой: паспорт, воду, сидушку, крем от загара, головной убор, купальный костюм и перекус.
  • Просьба подобрать удобную обувь (кроссовки или трекинговые ботинки) и одежду. Желательно идти в штанах — они защитят вас от крапивы, колючек, комаров и кровососущей мошкары.
  • Дополнительные расходы: экскурсия в мастерскую художественного стекла — 300 рублей взрослый билет (с 12 лет), 150 рублей — детский билет (с 6 лет до 11 лет), экскурсия на форелевое хозяйство (по предварительной договоренности) — 200 рублей, для детей до 12 лет — бесплатно.
Ахштырское ущелье: по следам древних
Ахштырское ущелье: по следам древних
Ахштырское ущелье: по следам древних
Ахштырское ущелье: по следам древних
Ахштырское ущелье: по следам древних
Ахштырское ущелье: по следам древних
Ахштырское ущелье: по следам древних
Ахштырское ущелье: по следам древних
Ахштырское ущелье: по следам древних
Ахштырское ущелье: по следам древних
Ахштырское ущелье: по следам древних
Ахштырское ущелье: по следам древних
Ахштырское ущелье: по следам древних
Ахштырское ущелье: по следам древних
Ахштырское ущелье: по следам древних
Ахштырское ущелье: по следам древних
Ахштырское ущелье: по следам древних

Экскурсия проводится в четверг в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура — поселок Адлер.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Даниил
Даниил
Наша команда занимается организацией однодневных походов по красотам Сочи. Наши гиды — профессионалы своего дела, а некоторые имеют сертификацию и лицензирование от Кавказского Заповедника. В цену каждого похода включена страховка на случай травм. До начала маршрута и обратно вас привезет комфортабельный автомобиль (легковой минивен или микроавтобус).
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