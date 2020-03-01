Экскурсии по пригородам Адлера

Что вас ожидает

Первобытная архитектура

Колхидские леса с реликтовыми растениями и ягодными полянами Юбилейного лесопарка выведут нас к Ахштырской пещере, вход в которую находится на высоте 120 метров над бурной рекой Мзымта. Здесь были найдены следы древних стоянок неандертальцев и кроманьонцев, часть из которых вы даже сможете увидеть внутри.

Памятник природы

После осмотра пещеры вы перейдете по подвесному мосту через бурную Мзымту и, поднимаясь по отвесным Белым Скалам, увидите живописный ахштырский каньон, Кавказский хребет и панораму сочинского Скайпарка. Мы подойдем к Дзыхренскому водохранилищу, где обитает черноморский лосось и форель, и отыщем водопад, окруженный самшитом. А в поселке Ахштырь, возле которого находятся развалины средневекового христианского храма, посетим форелевое хозяйство и мастерскую художественного стекла.