На экскурсии 🧭 вы узнаете много интересного об истории 📖 освоения и заселения Черноморского побережья Кавказа, услышите историю о трагической судьбе ранее обитавших здесь народов, их обычаях, нравах. Вы познакомитесь с коренными жителями Лазаревского района – шапсугами, проедете тропой бога Окхына и поймете, что эта земля буквально наполнена древними мифами и легендами.

Внимание!

Во время экскурсии предусмотрены обязательные доплаты на объектах посещения.

Каскад «33 водопада» находится в долине реки Шахе. Здесь, сбегая прямо с отвесной горы ⛰️, в реку Шахе впадает небольшой ручей Джегош. Почти отвесно спускаясь с высоты 220 метров до 70 метров над уровнем моря 🌊, поток словно скачет по каменным плитам, минуя 7 водоскатов, 13 порогов и образуя 33 водопада. Водопады эти разные, узенькие и широкие, пологие и отвесные, большие и маленькие, а порой и просто миниатюрные.

К вашим услугам дегустация домашних вин и прогулка 👣 по настоящему колхидскому лесу 🌲, ровеснику динозавров. Так же во время экскурсии вы сможете продегустировать несколько видов великолепного кавказского меда, медовуху, сбитень. Не избежать вам и острых ощущений: преодоление стремительного течения реки Шахе на военных внедорожниках – это радостное развлечение с элементами экстрима!