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Долина легенд и водопадов

4.1
8 отзывов
Турфирма А.
Турфирма А. – Гид из Адлера
Экскурсия ⛳ «Долина легенд и водопадов» познакомит вас с шапсугами – коренными жителями Черноморского побережья Кавказа.

Вы оцените местное гостеприимство, увлекательные истории 📖 о непростом прошлом и традициях, распитие чая, собранного здесь же, на плантации.

В путешествие входит и встреча с природой: «33 водопада», Колхидский лес 🌳, река Шахе.

Вы отдохнете, насладитесь удивительными пейзажами, сделаете много красивых 🤩 фотографий и, конечно, многое узнаете об этих местах.
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  • 👥Групповая
  • 💧Водопады
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 600 ₽ за человека

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Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов

Что вы увидите

  • «33 водопада»
  • Река Шахе
  • Колхидский лес
На экскурсии 🧭 вы узнаете много интересного об истории 📖 освоения и заселения Черноморского побережья Кавказа, услышите историю о трагической судьбе ранее обитавших здесь народов, их обычаях, нравах. Вы познакомитесь с коренными жителями Лазаревского района – шапсугами, проедете тропой бога Окхына и поймете, что эта земля буквально наполнена древними мифами и легендами.
Внимание!
Во время экскурсии предусмотрены обязательные доплаты на объектах посещения.
Каскад «33 водопада» находится в долине реки Шахе. Здесь, сбегая прямо с отвесной горы ⛰️, в реку Шахе впадает небольшой ручей Джегош. Почти отвесно спускаясь с высоты 220 метров до 70 метров над уровнем моря 🌊, поток словно скачет по каменным плитам, минуя 7 водоскатов, 13 порогов и образуя 33 водопада. Водопады эти разные, узенькие и широкие, пологие и отвесные, большие и маленькие, а порой и просто миниатюрные.
К вашим услугам дегустация домашних вин и прогулка 👣 по настоящему колхидскому лесу 🌲, ровеснику динозавров. Так же во время экскурсии вы сможете продегустировать несколько видов великолепного кавказского меда, медовуху, сбитень. Не избежать вам и острых ощущений: преодоление стремительного течения реки Шахе на военных внедорожниках – это радостное развлечение с элементами экстрима!
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Музей адыгов, дегустация, доставка к водопадам: 320 руб.
  • Экологический сбор: 100 руб.
  • По желанию:
  • Чаепитие у хозяина-аборигена - Айсы Юнусовича: 100
Начало и место завершения
🚩 ост. Санаторий Известия
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма А.
Турфирма А.
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8 отзывов оставили туристы

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