Абхазию называют страной души — здесь просто фантастическая природа, чистое море и огромное количество треккинговых маршрутов.



Приглашаем вас отправиться вместе с нами к озеру Рица: будем гулять по красивым местам, слушать местные байки и легенды, пробовать вкуснейший шашлык и общаться возле костра, любуясь звездным небом и горными вершинами.



Нас ждут Голубое озеро, Рицинский реликтовый парк, Гегский водопад, Юпшарский каньон, гагрские пляжи и, конечно же, озеро Рица!