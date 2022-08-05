Два дня в Абхазии: озеро Рица, треккинг, ущелья и водопады

Переночевать у горного озера, услышать абхазские легенды и пройти между скал Юпшарского каньона

5
1 отзыв
Абхазию называют страной души — здесь просто фантастическая природа, чистое море и огромное количество треккинговых маршрутов.

Приглашаем вас отправиться вместе с нами к озеру Рица: будем гулять по красивым местам, слушать местные байки и легенды, пробовать вкуснейший шашлык и общаться возле костра, любуясь звездным небом и горными вершинами.

Нас ждут Голубое озеро, Рицинский реликтовый парк, Гегский водопад, Юпшарский каньон, гагрские пляжи и, конечно же, озеро Рица!
Два дня в Абхазии: озеро Рица, треккинг, ущелья и водопады
Два дня в Абхазии: озеро Рица, треккинг, ущелья и водопады
Два дня в Абхазии: озеро Рица, треккинг, ущелья и водопады
Два дня в Абхазии: озеро Рица, треккинг, ущелья и водопады
Два дня в Абхазии: озеро Рица, треккинг, ущелья и водопады
Два дня в Абхазии: озеро Рица, треккинг, ущелья и водопады
Два дня в Абхазии: озеро Рица, треккинг, ущелья и водопады
Ближайшие даты:
6
авг
7
авг
8
авг
9
авг
10
авг
11
авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обязательно берите с собой удобную одежду и обувь, подходящую для горных троп.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Российско-абхазская граница (на российской пешеходной части) , 7:30. Гагра, 9 утра
Завершение: Российско-абхазская граница, 18 часов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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