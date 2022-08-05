Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Обязательно берите с собой удобную одежду и обувь, подходящую для горных троп.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Российско-абхазская граница (на российской пешеходной части) , 7:30. Гагра, 9 утра
Завершение: Российско-абхазская граница, 18 часов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Адлере
Мы-команда гидов из Абхазии, приветствуем тебя,Дорогой Путешественник! Работаем на популярных туристических и нетуристических маршрутах. Основные форматы нашей экскурсионной деятельности: джиппинг/кемпинг /треккинги. Высокогорное озеро Рица, Перевал ПЫВ, Долина Семи Озер, высокогорное озеро Мзы, озеро Малая Рица и другие направления. В нашей команде сложилась крепкая многолетняя дружба,что позволяет нам создавать для каждого путешественника атмосферу дружелюбия,теплоты и доверия.