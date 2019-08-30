2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Флора и фауна Ахштырского каньона

Путешествие начнется с впечатляющего каньона у берегов Мзымты. Здесь вы оцените пейзажи 200-метровых скал и познакомитесь с удивительной флорой, представленной реликтовыми и исчезающими видами. Я покажу колхидский самшит, жасмин, рододендрон понтийский, а также расскажу о ценных обитателях горной реки. Над скалами ущелья вы увидите самый высокий в России парк развлечений — Скайпарк AJ Hackett Sochi. И, возможно, понаблюдаете за смельчаками, рискнувшими прыгнуть с подвесного моста Скайбридж.

Троице-Георгиевский монастырь

Затем, поднимаясь в горы, вы доберетесь до женской православной обители с непростой судьбой. Гуляя по красивой и ухоженной территории, вы осмотрите девять храмов, узнаете о первой церкви, основанной греками-переселенцами, наследии духовных традиций Свято-Троицкого мужского монастыря, тяжелых временах репрессии и силе веры местных жителей, не раз спасавших обитель от полного уничтожения.

Глинотерапия и Долина буйволов

Следующий пункт маршрута — источник лечебной голубой глины. Я расскажу о ее составе, целебных свойствах и давней истории применения в народной медицине. Вы сможете принять глиняные ванны прямо на источнике и набрать ценный продукт с собой. А после глинотерапии побываете в живописной долине, где сможете увидеть буйволов, которых титаническими усилиями сегодня спасают от полного истребления.

Сухой и Мокрый каньоны

В завершение вы отправитесь к еще двум сказочным ущельям. Осмотрите массивный Сухой каньон, поросший дремучим самшитовым лесом, мхом-бородачом и дикими пятиметровыми лианами. И, наконец, посетите Мокрый каньон у реки Псахо. Здесь вы увидите многочисленные карстовые каналы и ванны, небольшие водопады и водоскаты, ковры из мха, самшита и плюща — и все это в обрамлении сочных папоротников и реликтовых растений. При желании, вы сможете искупаться в прохладной воде горной реки и насладиться чистым лесным воздухом, сидя за столиком в местном кафе.