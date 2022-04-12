В этом туре вас ждут древние святыни, живописные набережные, парки с уникальными растениями, забавные обезьяны и многое другое.



Всего за один день мы побываем в трех прекраснейших городах солнечной Абхазии.



Новый Афон — родину одного из 12 апостолов, Гагра — образец самобытной культуры, Сухум — один из самых популярных курортов.



Каждый город хорош по-своему, и каждый влюбляет в себя с первого взгляда и на всю жизнь.