Увлекательная экскурсия по трём горнолыжным курортам Красной поляны с подъёмом на канатной дороге

Красная поляна считается лучшим курортом Краснодарского края, ведь здесь соединились воедино прекрасные горные ландшафты, великолепие нетронутых лесов, многообразие обитающих в этих краях представителей животного мира. С нами Вы посетите главные достопримечательности Сочи, три горнолыжных курорта, по желанию прокатитесь на канатной дороге и Олимпийский парк.

Достопримечательности

Сначала мы посетим Ахштырское ущелье - это один из прекрасных уголков Национального Сочинского парка. Далее окажемся на смотровой площадке ущелья Ахцу. По дороге на горнолыжные курорты мы заедем в Медвежий угол, где попробуем на вкус минеральную нарзанную воду из источника Чвижепсе. После заедем в дегустационный зал, где можно попробовать местную продукцию: горный мед и вино. А еще за обедом вы сможете насладиться великолепными горными пейзажами

Красота горнолыжных курортов

Горный курорт развлечений Красная Поляна расположен в предгорье Главного Кавказского хребта. Высокий уровень сервиса, архитектурная утонченность и живописные пейзажи природного заповедника каждый год привлекают на курорт сотни тысяч туристов со всего мира.

Роза Хутор —самый знаменитый и посещаемый курорт, на котором проводились Зимние Олимпийские Игры в 2014 году. Сочетание архитектуры, панорамных террас, девственной природы создает особую атмосферу для размеренного отдыха.

ГТЦ Газпром — здесь есть огромный развлекательный центр «Галактика» с аквапарком и развлечениями на любой вкус. На Лауре есть бассейны под открытым небом, прогулочные зоны.

Канатная дорога

Одна из самых ярких достопримечательностей Красной поляны в Сочи — это канатная дорога Роза Хутор, она дает возможность всем желающим не только прекрасно отдохнуть, занимаясь активными видами спорта, а также с высоты птичьего полета посмотреть на прекрасные пейзажи.

И в завершении нашей экскурсии будет поющий фонтан в Олимпийском парке - уникальное Олимпийское наследие Сочи.