в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 06:30

Что вас ожидает
Знакомство со «Страной души» и релакс для тела
Преимущество автобусной экскурсии в том, что кроме запланированных локаций вы рассмотрите страну через окно, во время переездов. Чёрное море, обилие зелени и цветов, аутентичные домики местных — всё это станет приятным дополнением к основным достопримечательностям. Итак, что же в нашей программе.
- Ажурная колоннада в Старой Гагре — она и в середине прошлого века была украшением города, и сейчас — отреставрированная и белоснежно нарядная радует глаз путешественника.
- Бзыбское, или Юпшарское ущелье — дорога к легендарному озеру Рица и просто впечатляющее место, где между двумя гигантскими скалами течёт река Бзыбь.
- Рукотворный водопад — яркая достопримечательность Нового Афона.
- Заброшенная ж/д станция «Псырцха», детище советского архитектора и ныне бездействующий, но крайне живописный павильон.
- Сухум и его доминанты — драматический театр, набережная, фонтан с грифонами и многое другое.
- Село Кындыг, где будет возможность отправиться на гидромассаж в эвкалиптовой роще и принять природные расслабляющие ванны.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном автобусе в группе до 18 человек
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: лёгкий завтрак; дегустация вина, мёда и сыра; трансфер от отеля до границы
- Отдельно оплачивается вход на источник — 200 руб. /чел., дети от 8 до 11 лет — 150 руб.