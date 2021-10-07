в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 06:30

Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг

Автобусная поездка по главным достопримечательностям края и отдых на термальном источнике

5
1 отзыв
На автобусе в группе до 18 человек вы на целый день отправитесь в путешествие по региону.

Будут и природные красоты, и рукотворные: вы увидите изящный символ Гагры, освежитесь у водопада, побываете в Юпшарском ущелье.

После насыщенной поездки остановимся в местечке Кындыг, где вы расслабитесь в лечебных ваннах.
Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг
Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг
Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг
Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг
Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг
Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг

Что вас ожидает

Знакомство со «Страной души» и релакс для тела

Преимущество автобусной экскурсии в том, что кроме запланированных локаций вы рассмотрите страну через окно, во время переездов. Чёрное море, обилие зелени и цветов, аутентичные домики местных — всё это станет приятным дополнением к основным достопримечательностям. Итак, что же в нашей программе.

  • Ажурная колоннада в Старой Гагре — она и в середине прошлого века была украшением города, и сейчас — отреставрированная и белоснежно нарядная радует глаз путешественника.
  • Бзыбское, или Юпшарское ущелье — дорога к легендарному озеру Рица и просто впечатляющее место, где между двумя гигантскими скалами течёт река Бзыбь.
  • Рукотворный водопад — яркая достопримечательность Нового Афона.
  • Заброшенная ж/д станция «Псырцха», детище советского архитектора и ныне бездействующий, но крайне живописный павильон.
  • Сухум и его доминанты — драматический театр, набережная, фонтан с грифонами и многое другое.
  • Село Кындыг, где будет возможность отправиться на гидромассаж в эвкалиптовой роще и принять природные расслабляющие ванны.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе в группе до 18 человек
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: лёгкий завтрак; дегустация вина, мёда и сыра; трансфер от отеля до границы
  • Отдельно оплачивается вход на источник — 200 руб. /чел., дети от 8 до 11 лет — 150 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 06:30

Рада
Рада
Привет! Меня зовут Рада, я представляю команду самых душевных гидов Абхазии. С радостью покажем вам нашу живописную страну, познакомим с ее традициями и сделаем всё, чтобы путешествие прошло максимально комфортно.
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1 реальный отзыв

Елизавета
7 окт 2021
Очень понравилась экскурсия, за один день увидели самые красивые места Абхазии, Рада очень интересно рассказывала о родной стране, мы узнали много нового. Впечатлений и фото хватит надолго, в восторге даже ребёнок! Спасибо огромное.

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