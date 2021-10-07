в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 06:30

На автобусе в группе до 18 человек вы на целый день отправитесь в путешествие по региону.



Будут и природные красоты, и рукотворные: вы увидите изящный символ Гагры, освежитесь у водопада, побываете в Юпшарском ущелье.



После насыщенной поездки остановимся в местечке Кындыг, где вы расслабитесь в лечебных ваннах.