Колонада Гагры, замок принца Ольденбургского, ресторан Гагрипш.
Озеро Голубое, водопад Девичьи и Мужские слезы.
Юпшарский каньон
Озеро Рица, молочный водопад, дача Сталина
курорт Пицунда, храм, купание в море
Новый Афон Монастырь, пещера
Село Лыхны, храм Успения св. Богородицы 10 века
Дегустация абхазских вин
Абхазия — необыкновенная страна с очень самобытной культурой !
Недаром Абхазию называют страной Души. Все душевно: и аутентичная кухня 🥧, и чистейший целебный воздух, и удивительные пейзажи и, поражающая великолепием и красотой, природа. А еще море 🌊 дегустаций и гостеприимства!
И, побывав однажды в этой стране, вам точно захочется вернуться вновь!
Вы посетите :
Симоно-Кананитский православный мужской монастырь 1875 г. Храм апостола Симона Кананита, построенный IX-X вв., на месте его погребения. Знаменитая Ново-Афонская пещера (1 км., 400 м. ). Пантелеймоновский собор.
А также будет проведена обзорно-познавательная экскурсия ⛳ по историческим достопримечательностям и красивейшим местам курорта. Гагра, основана в 1902 г., принцем Ольденбурским.
Коллонада с фонтаном, постр., в мавританском стиле в 1956 г.. Ресторан «Гагрипш» — 1902 г.. Храм IV-V вв.. Смотровая панорамная площадка. Приморский парк 🌳, заложен в 1902 году. и 2 часа купания в море.
Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!
Что входит
Услуги гида
транспорт и отличные впечатления на долгое время :)
Что не входит
Транспортно-экскурсионное обслуживание 1350р. (оплачивается на месте) Пещера дополнительно по желанию 500 р
дача Сталина 200р
Начало и место завершения
🚩 Адлер, Красная поляна. Как можно ближе к вам.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.