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Кольцо Абхазии из Красной поляны

Триоль
Триоль – Гид из Адлера
Кольцо Абхазии из Красной поляны
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 800 ₽ за человека

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Кольцо Абхазии из Красной поляны
Кольцо Абхазии из Красной поляны

Что вы увидите

  • Колонада Гагры, замок принца Ольденбургского, ресторан Гагрипш.
  • Озеро Голубое, водопад Девичьи и Мужские слезы.
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица, молочный водопад, дача Сталина
  • курорт Пицунда, храм, купание в море
  • Новый Афон Монастырь, пещера
  • Село Лыхны, храм Успения св. Богородицы 10 века
  • Дегустация абхазских вин
Абхазия — необыкновенная страна с очень самобытной культурой !
Недаром Абхазию называют страной Души. Все душевно: и аутентичная кухня 🥧, и чистейший целебный воздух, и удивительные пейзажи и, поражающая великолепием и красотой, природа. А еще море 🌊 дегустаций и гостеприимства!
И, побывав однажды в этой стране, вам точно захочется вернуться вновь!

Вы посетите :

  • Симоно-Кананитский православный мужской монастырь 1875 г. Храм апостола Симона Кананита, построенный IX-X вв., на месте его погребения. Знаменитая Ново-Афонская пещера (1 км., 400 м. ). Пантелеймоновский собор.
  • А также будет проведена обзорно-познавательная экскурсия ⛳ по историческим достопримечательностям и красивейшим местам курорта. Гагра, основана в 1902 г., принцем Ольденбурским.
  • Коллонада с фонтаном, постр., в мавританском стиле в 1956 г.. Ресторан «Гагрипш» — 1902 г.. Храм IV-V вв.. Смотровая панорамная площадка. Приморский парк 🌳, заложен в 1902 году. и 2 часа купания в море.
Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт и отличные впечатления на долгое время :)
Что не входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание 1350р. (оплачивается на месте) Пещера дополнительно по желанию 500 р
  • дача Сталина 200р
Начало и место завершения
🚩 Адлер, Красная поляна. Как можно ближе к вам.
Кольцо Абхазии из Красной поляны
Кольцо Абхазии из Красной поляны
Кольцо Абхазии из Красной поляны
Кольцо Абхазии из Красной поляны
Кольцо Абхазии из Красной поляны
Кольцо Абхазии из Красной поляны
Кольцо Абхазии из Красной поляны
Кольцо Абхазии из Красной поляны
Кольцо Абхазии из Красной поляны
Кольцо Абхазии из Красной поляны
Кольцо Абхазии из Красной поляны
Кольцо Абхазии из Красной поляны
Кольцо Абхазии из Красной поляны
Кольцо Абхазии из Красной поляны
Кольцо Абхазии из Красной поляны
Кольцо Абхазии из Красной поляны
Кольцо Абхазии из Красной поляны
Кольцо Абхазии из Красной поляны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Триоль
Триоль
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