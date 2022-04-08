ежедневно в 10:00 и 13:00

Что вас ожидает

Трансфер. Мы встретим вас у вашего отеля и отвезем на конюшню.

Подготовка к прогулке. Здесь вы пройдете краткий инструктаж, узнаете или еще раз вспомните, как обращаться с лошадьми и держаться в седле.

Инструктора — они отлично знают и понимают своих лошадей — распределят их, исходят из способностей и возраста всадника. Новичкам не стоит волноваться: наши лошадки спокойные, хорошо обучены; они отлично знают маршрут и могут идти по нему как на автопилоте.

Живописный маршрут. Прогулка длится 1, 5 часа — за это время вы проедете примерно 10 км по долине, наслаждаясь открывающимися видами на горы. За это время вы не успеете сильно устать, но сможете пообвыкнуться в седле и получить удовольствие от общения с умными животными.

Организационные детали