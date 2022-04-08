Конная прогулка в Адлере

Насладиться горными видами и общением с лошадьми

Мини-группа
Прекрасная природа, прекрасная компания и небольшая физическая нагрузка — предлагаем вам такой рецепт отдыха! Мы отвезем вас на конюшню и передадим в руки заботливых инструкторов.

Они расскажут о своих подопечных, о повадках лошадей и обращении с этими умными животными.

А затем вас ждет живописная прогулка верхом — будем рады и новичкам, и опытным наездникам!
Конная прогулка в Адлере
Конная прогулка в Адлере
Конная прогулка в Адлере
Конная прогулка в Адлере
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Трансфер. Мы встретим вас у вашего отеля и отвезем на конюшню.

Подготовка к прогулке. Здесь вы пройдете краткий инструктаж, узнаете или еще раз вспомните, как обращаться с лошадьми и держаться в седле.
Инструктора — они отлично знают и понимают своих лошадей — распределят их, исходят из способностей и возраста всадника. Новичкам не стоит волноваться: наши лошадки спокойные, хорошо обучены; они отлично знают маршрут и могут идти по нему как на автопилоте.

Живописный маршрут. Прогулка длится 1, 5 часа — за это время вы проедете примерно 10 км по долине, наслаждаясь открывающимися видами на горы. За это время вы не успеете сильно устать, но сможете пообвыкнуться в седле и получить удовольствие от общения с умными животными.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер от вашего отеля и обратно, конная прогулка
  • Возможны отмены или переносы прогулки после дождя
  • Единственное ограничение для прогулки — вес до 110 кг

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от КПП отеля либо ближайшей остановки
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 10:00 и 13:00

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