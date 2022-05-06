Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья

Вы отправитесь в наиболее отдаленный от моря район Сочи - Красную поляну

4.5
6 отзывов
Групповая
Вы отправитесь в наиболее отдаленный от моря район Сочи — Красную поляну.

Она расположена в долине реки Мзымта в окружении хребтов Аибга, Ачишхо и Псеашхо.

Окрестности Красной поляны богаты историческими и природными достопримечательностями, а сама она напоминает европейскую деревушку.

Вы насладитесь горными просторами и чистым воздухом, прокатитесь на захватывающей дух канатной дороге, а также узнаете историю этих места.

Во второй части нашего небольшого путешествия мы отправимся в Олимпийский парк.

Здесь вы увидите величественные олимпийские объекты и шоу фонтанов.
Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья

Что вас ожидает 🤩

  • Красная поляна
  • Смотровая площадка на ущелье Ахцу
  • Роза Хутор
  • Горная карусель
  • Газпром-Лаура
  • Олимпийский парк
  • Шоу-фонтанов
  • Объекты олимпийского парка:
  • Олимпийский парк (станция) — железнодорожный вокзал
  • Олимпийский стадион «Фишт»
  • Большой (ледовый дворец)
  • Шайба (ледовая арена)
  • Адлер-Арена
  • Айсберг — Ледовый дворец спорта
  • Ледяной куб — Спортивно-Развлекательный Центр
  • Трасса для проведения гран-при Формулы-1 2014.
  • Тематический парк развлечений «Сочи Парк», аналог Диснейленда, с отелем «Богатырь», стилизованным под средневековый замок
  • Поющий фонтан
Красная Поляна это наиболее удалённый от моря район города-курорта Сочи. Он расположен на высоте 600 м над уровнем моря в долине реки Мзымта в окружении хребтов Аибга, Ачишхо и Псеашхо. Дорога на Красную Поляну начинается с путешествия по современной горной трассе с тоннелями, мостами ведущими из Адлера по ущелью образованному горные рекой Мзымта. «Роза Хутор», «Горная карусель» и «Газпром-Лаура»Экскурсия проходит мимо современного аэропорта, Адлерского Фарелевого хозяйства и останавливается на смотровой площадке откуда открывается панорамный вид на ущелье Ахцу и вершины гор Красной Поляны. Сам посёлок состоит из нескольких современных комплексов — «Роза Хутор», «Горная карусель» и «Газпром-Лаура». В каждом комплексе находится своя канатная дорога которая поднимается на высоту от 1800 м до 2300 м над уровнем моря. По желанию вы сможете прокатиться по одной из канатных дорог в комфортабельных кабинах и побывать за один день в нескольких климатических зонах.
Экскурсовод вас познакомить с историей этих мест расскажет о временах когда эту территорию захватывали римляне, ирландцы, генуэзцы. Вы увидите места где сражались советские воины с гитлеровскими горными стрелками. Флора и фауна Красной ПоляныОкрестности Красной Поляны богаты историческими и природными достопримечательностями. Флора и фауна этих мест удивляет разнообразием. Из растительности здесь преобладают бук, клён высокогорный, кавказская черника, лавровишня, иглица колхидская, ежевика. Здесь уживаются несколько десятков видов млекопитающихся, такие как косули, серны, белки землеройки, соседствуют с такими хищниками как медведи, волки, шакалы, кабаны, снежный барс. Олимпийские объектыКрасная Поляна и бурные потоки реки Мзымта произведут на вас незабываемые впечатления. Олимпийский парк один из главных объектов зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, расположен в приморском кластере. На территории Олимпийского парка находятся главные спортивные сооружения, на которых проводились соревнования по хоккею с шайбой, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию, кёрлингу, а также церемонии открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр. Постройка объектов Олимпийского парка осуществлялась в рамках подготовки к проведению зимней Олимпиады. Расположен на территории Адлерского района города Сочи, в Имеретинской низменности, на берегу Чёрного моря. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги (автобус)
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Стоимость канатной дороги:Канатная дорога Роза Хутор:
  • Роза Пик, 2320 метров: взрослые — 1950р. /чел., дети (7-14 лет) — 1200р. /чел., дети до 7 лет и взрослые старше 70 лет — бесплатно
  • Роза Плато (Олимпийская деревня), 1170 метров: взрослые — 850р. /чел., дети (7-14 лет) — 500р. /чел., дети до 7 лет и взрослые старше 70 лет — бесплатно
  • Канатная дорога Красная Поляна:
  • Поляна 960 метров: взрослые — 990р. /чел., дети (7-14 лет) — 600р. /чел., детям до 7 лет и взрослым старше 70 лет бесплатно
  • Поляна 2200 метров: взрослые — 1450р. /чел., дети (7-14 лет) — 850р. /чел., детям до 7 лет и взрослым старше 70 лет бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральный район Сочи, Адлер, Хоста и Кудепста
Завершение: Центральный район Сочи и Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • В случае бронирования экскурсии позднее, чем за 12 часов до начала - просьба позвонить по номеру +79964090512 для подтверждения места в автобусе
  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

Отзывы от туристов

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