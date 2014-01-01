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Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена

4.7
20 отзывов
Happy T.
Happy T. – Гид из Адлера
В 2014 году в Сочи прошла Олимпиада.

После этого события город 🏙️ удостоился звания олимпийской столицы ⭐️.

Как живет Сочи после Олимпиады? Как используются спортивные объекты? Вы все это увидите на нашей экскурсии 🧭.

Вы посетите Горки город и Роза Хутор, увидите самый длинный подвесной мост и попробуете горный мед.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена

Что вы увидите

  • Красная поляна
  • Курорт «Горки город»
  • Курорт «Роза хутор»
  • Научно-познавательный центр «Галактика»
  • Парк «Зеленая планета»
  • Медвежий угол с минеральным источником Чвижепсе
  • Ущелье Ахцу
  • Подвесной мост SkyBridge
  • Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов
Экскурсионная программа: Красная поляна
Здесь вы заедете в гости к семье потомственных виноделов и пасечников. Вы попробуете краснополянские вкусности: мёд, вино 🍷 и знаменитый чай. Там же можно будет пообедать.
Курорт «Горки город»
Всесезонный «город-курорт» и игорная зона.
Курорт «Роза хутор»
Самый знаменитый курорт, который называют маленькой Швейцарией. И это полностью оправданно, ведь архитектура этого места мгновенно переносит нас в атмосферу маленького европейского городка.
Научно-познавательный центр «Галактика»
Вас ждёт великолепная смотровая площадка и поющие фонтаны.
Парк «Зеленая планета»
Настоящий фантастический мир в горах ⛰️. Огромные зелёные фигуры животных и героев любимых сказок понравятся и детям, и взрослым.
Медвежий угол с минеральным источником Чвижепсе
Минеральная вода, бьющая прямо из-под земли, и прекрасная легенда о любви — вот что главное в этом месте. По легенде местный водопад исполняет желания.
Ущелье Ахцу
Здесь вы увидите не только величественные скалы и бурную горную реку, но и самый длинный подвесной мост в мире — SkyBridge.
Олимпийский парк 🌳 и шоу поющих фонтановВажная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
  • Подъем в горы на канатной дороге
  • Дегустации меда, чая, вина и чачи.
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
  • Обед (по желанию)
  • Экологический сбор при посещении источника Чвижепсе (100 руб. ).
  • Трансфер из Сочи - 700 руб. с человека
Начало
🚩 Адлер, КПП любого отеля.
Место завершения
🏁 Мы привезем вас туда, от куда забрали.
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Happy T.
Happy T.
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20 отзывов оставили туристы

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