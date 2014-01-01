Экскурсионная программа: Красная поляна

Здесь вы заедете в гости к семье потомственных виноделов и пасечников. Вы попробуете краснополянские вкусности: мёд, вино 🍷 и знаменитый чай. Там же можно будет пообедать.

Курорт «Горки город»

Всесезонный «город-курорт» и игорная зона.

Курорт «Роза хутор»

Самый знаменитый курорт, который называют маленькой Швейцарией. И это полностью оправданно, ведь архитектура этого места мгновенно переносит нас в атмосферу маленького европейского городка.

Научно-познавательный центр «Галактика»

Вас ждёт великолепная смотровая площадка и поющие фонтаны.

Парк «Зеленая планета»

Настоящий фантастический мир в горах ⛰️. Огромные зелёные фигуры животных и героев любимых сказок понравятся и детям, и взрослым.

Медвежий угол с минеральным источником Чвижепсе

Минеральная вода, бьющая прямо из-под земли, и прекрасная легенда о любви — вот что главное в этом месте. По легенде местный водопад исполняет желания.

Ущелье Ахцу

Здесь вы увидите не только величественные скалы и бурную горную реку, но и самый длинный подвесной мост в мире — SkyBridge.

Олимпийский парк 🌳 и шоу поющих фонтановВажная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.