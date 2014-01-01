Экскурсионная программа: Красная поляна
Здесь вы заедете в гости к семье потомственных виноделов и пасечников. Вы попробуете краснополянские вкусности: мёд, вино 🍷 и знаменитый чай. Там же можно будет пообедать.
Курорт «Горки город»
Всесезонный «город-курорт» и игорная зона.
Курорт «Роза хутор»
Самый знаменитый курорт, который называют маленькой Швейцарией. И это полностью оправданно, ведь архитектура этого места мгновенно переносит нас в атмосферу маленького европейского городка.
Научно-познавательный центр «Галактика»
Вас ждёт великолепная смотровая площадка и поющие фонтаны.
Парк «Зеленая планета»
Настоящий фантастический мир в горах ⛰️. Огромные зелёные фигуры животных и героев любимых сказок понравятся и детям, и взрослым.
Медвежий угол с минеральным источником Чвижепсе
Минеральная вода, бьющая прямо из-под земли, и прекрасная легенда о любви — вот что главное в этом месте. По легенде местный водопад исполняет желания.
Ущелье Ахцу
Здесь вы увидите не только величественные скалы и бурную горную реку, но и самый длинный подвесной мост в мире — SkyBridge.
Олимпийский парк 🌳 и шоу поющих фонтановВажная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.