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На лошадях по окрестностям Сочи

Конный Д.
Конный Д. – Гид из Адлерского района
Представьте себя верхом на красивом жеребце.

Конь неспешно везет вас по прохладному лесу 🌲.

Вокруг — живописная природа, поют птицы, где-то поблизости плещется река.

Наконец вы добираетесь до каньона.

Где-то внизу поблескавает бирюзовая река...

Представили? Мы покажем вам эти места и поможем оседлать лошадь.

В пути вас будет сопровождать инструктор, который расскажет вам о Сочи и тех местах, в которых вы окажетесь.

Аренда лошадей уже включена в стоимость.

Вы можете выбрать один из двух маршрутов по окрестностям Сочи, попытать себя в верховой езде и насладиться черноморской природой.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 975 ₽ за человека

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На лошадях по окрестностям Сочи
На лошадях по окрестностям Сочи

Что вы увидите

  • Каньон Белые скалы
Что вас ожидает:Маршрут Белые Скалы — маршрут начинается от конюшни, куда доставляет наша машина бесплатно от остановки Хоста мост. Этот маршрут сначала солнечный, а затем вы окунаетесь в прохладу очень густого леса, подъезжая на лошадях вплотную к тропе, по которой можно спуститься пешком к каньону Белые скалы и реке Хоста.
Извилистая тропа оснащена перилами и лавочками для удобства туристов. Спускаясь по тропе к скалам не покидает ощущение первобытности реликтового леса и пышнорастущие папоротники, вечнозеленые лианы и самшит добавляют красоты и впечатлений. На самом каньоне Белые скалы у гостей достаточно времени для прогулок, перекуса и купания. Маршрут подходит и для детей и для взрослых, одинаково будет интересен и новичкам и уже бывалые всадникам. По желанию группы можно проскакать рысью. Возможен перекус в кафе и заказ бани (заранее).
Важная информация:• С собой нужно взять все необходимое (воду, перекус, головной убор, дождевик и т. п. );
  • Родитель может посадить маленького ребенка к себе в седло — тогда оплата только за 1 лошадь, которая катает двух человек. Обычно дети до 4-х лет могут поместиться в одном седле со взрослым;
  • Дети с 5 до 9 лет могут ехать в сопровождении инструктора, дети старшего возраста едут на отдельной лошади;
  • Обязательно одевать удобную, спортивную обувь.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Аренда лошадей.
Что не входит
  • Стоимость билета в каньон Белые скалы: 250 руб. для взрослых, 150 руб. для детей с 7 до 14 лет (при выборе Маршрута 2)
  • Личные расходы (возьмите с собой воду, перекус)
  • Перекус в кафе и заказ бани (по желанию, заранее).
Начало
🚩 Сочи, село Красная воля, ост. Хоста мост
Место завершения
🏁 Сочи, село Красная воля ост. Хоста мост
На лошадях по окрестностям Сочи
На лошадях по окрестностям Сочи
На лошадях по окрестностям Сочи
На лошадях по окрестностям Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Конный Д.
Конный Д.
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