Что вас ожидает:Маршрут Белые Скалы — маршрут начинается от конюшни, куда доставляет наша машина бесплатно от остановки Хоста мост. Этот маршрут сначала солнечный, а затем вы окунаетесь в прохладу очень густого леса, подъезжая на лошадях вплотную к тропе, по которой можно спуститься пешком к каньону Белые скалы и реке Хоста.

Извилистая тропа оснащена перилами и лавочками для удобства туристов. Спускаясь по тропе к скалам не покидает ощущение первобытности реликтового леса и пышнорастущие папоротники, вечнозеленые лианы и самшит добавляют красоты и впечатлений. На самом каньоне Белые скалы у гостей достаточно времени для прогулок, перекуса и купания. Маршрут подходит и для детей и для взрослых, одинаково будет интересен и новичкам и уже бывалые всадникам. По желанию группы можно проскакать рысью. Возможен перекус в кафе и заказ бани (заранее).

Важная информация:• С собой нужно взять все необходимое (воду, перекус, головной убор, дождевик и т. п. );