Мы уедем в самые горы ⛰️. К бурным рекам и ущельям невыносимой красоты, к солнечному ветру и альпийским деревушкам у подножия хозяйки — горы Ачишхо. Мы зайдём в пещеры древних, а выйдем на вершине мира, чтобы вдоволь напиться живой воды и ощутить дыхание гор.
Что вас ожидает:
Мы заедем за вами, где бы вы ни отдыхали: на Красную Поляну, в Сочи или Адлер
ваше утро начнётся с прогулки по одной из красивейших горных долин Кавказа
вы окажетесь в европейской деревушке, затерянной на юге России. Узнаете шумные истории 📖 олимпийских побед и тихие рассказы ратуши над рекой
взлетите птицами на самые вершины вечных гор в панорамных подъёмниках — гондолах
насладитесь вкусом местной форели на мангале и нежного горячего шашлыка в живописном кафе «Кавказский дворик»
окунётесь в глубь времён в Ахштырской пещере
и, конечно, напьётесь вкусной природной воды, настоящего нарзана — «бурлящей воды» Чвижепсе.
Что входит
Транспортные расходы
сопровождение гида.
Что не входит
Подъем в горы (Билеты на канатную дорогу) - 1450 руб. /чел. Ахштырская пещера - 200 руб. /чел. Нарзанный источник Чвижепсе - 100 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 Ресепшн вашего отеля
Выберите дату начала действия билетов
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Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.