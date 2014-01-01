Мы уедем в самые горы ⛰️. К бурным рекам и ущельям невыносимой красоты, к солнечному ветру и альпийским деревушкам у подножия хозяйки — горы Ачишхо. Мы зайдём в пещеры древних, а выйдем на вершине мира, чтобы вдоволь напиться живой воды и ощутить дыхание гор.

Что вас ожидает: