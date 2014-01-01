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Наследие олимпийских игр 2014 — Роза Хутор, Горки Город, Красная Поляна

Алексей Я.
Алексей Я. – Гид из Адлера
Наследие олимпийских игр 2014 — Роза Хутор, Горки Город, Красная Поляна
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🎫Онлайн билеты

  • 8 500 ₽ за экскурсию

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Наследие олимпийских игр 2014 — Роза Хутор, Горки Город, Красная Поляна
Наследие олимпийских игр 2014 — Роза Хутор, Горки Город, Красная Поляна

Что вы увидите

  • Роза Хутор
  • Горки Город
  • Красная Поляна
  • нарзанный источник Чвижепсе
  • Ахштырская пещера.
Мы уедем в самые горы ⛰️. К бурным рекам и ущельям невыносимой красоты, к солнечному ветру и альпийским деревушкам у подножия хозяйки — горы Ачишхо. Мы зайдём в пещеры древних, а выйдем на вершине мира, чтобы вдоволь напиться живой воды и ощутить дыхание гор.

Что вас ожидает:

  • Мы заедем за вами, где бы вы ни отдыхали: на Красную Поляну, в Сочи или Адлер
  • ваше утро начнётся с прогулки по одной из красивейших горных долин Кавказа
  • вы окажетесь в европейской деревушке, затерянной на юге России. Узнаете шумные истории 📖 олимпийских побед и тихие рассказы ратуши над рекой
  • взлетите птицами на самые вершины вечных гор в панорамных подъёмниках — гондолах
  • насладитесь вкусом местной форели на мангале и нежного горячего шашлыка в живописном кафе «Кавказский дворик»
  • окунётесь в глубь времён в Ахштырской пещере
  • и, конечно, напьётесь вкусной природной воды, настоящего нарзана — «бурлящей воды» Чвижепсе.
Что входит
  • Транспортные расходы
  • сопровождение гида.
Что не входит
  • Подъем в горы (Билеты на канатную дорогу) - 1450 руб. /чел. Ахштырская пещера - 200 руб. /чел. Нарзанный источник Чвижепсе - 100 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 Ресепшн вашего отеля
Наследие олимпийских игр 2014 — Роза Хутор, Горки Город, Красная Поляна
Наследие олимпийских игр 2014 — Роза Хутор, Горки Город, Красная Поляна
Наследие олимпийских игр 2014 — Роза Хутор, Горки Город, Красная Поляна
Наследие олимпийских игр 2014 — Роза Хутор, Горки Город, Красная Поляна

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Я.
Алексей Я.
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