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Нетипичный Сочи

Максим П.
Максим П. – Гид из Адлера
Нетипичный Сочи
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Нетипичный Сочи
Нетипичный Сочи

Что вы увидите

  • Морпорт
  • Зимний театр
  • Парк Ривьера
  • Заброшенный санаторий
  • Ахун
  • смотровые площадки
Посмотреть на город 🏙️ с разных ракурсов, главные места, панорамы и история 📖 развития города на авто-пешеходной обзорной экскурсии 🧭 Большой Сочи — это 145 км вдоль побережья. За 3 часа невозможно охватить все, но вы увидите и узнаете как главные визитные карточки старого города, так и несколько необычных мест, куда не ходят групповые экскурсии. Полюбуетесь городскими пейзажами и морским горизонтом со смотровой площадки. Погуляете по морскому порту и поймете, как устроен Сочи. Рождение города, становление курорта, история Олимпиады — мои рассказы помогут проследить путь Сочи и сформировать о нем первое и, конечно, приятное впечатление.
Чтобы вы лучше представили масштабы Сочи и получили о городе общее представление, в первую очередь отправимся на смотровую площадку. С самой близкой к центру высоты вам откроются панорамные виды: с одной стороны — на морской горизонт, набережную и порт, с другой — на окружающие Сочи горы ⛰️. Здесь идеально встречать закаты и провожать рассветы с чашечкой кофе (на площадке сделали кафе). Следом спустимся вниз, и вы изучите центр города. Я отвезу вас к Морскому порту, главным воротам Сочи с воды, и к Зимнему театру, возле которого ежегодно проходит кинофестиваль «Кинотавр». Затем посетим один из дворцов-памятников советского неоклассицизма. А еще съездим на самую высокую гору сочинского побережья, где сможете познакомиться с местной природой и посмотреть окружающие горизонты с высоты птичьего полёта.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Туристические сборы:
  • Смотровая площадка 100 руб /чел.
  • Башня на горе Ахун 100 руб/чел. или колесо обозрения 300 руб. /чел.
  • Чтобы Ваш отдых стал более полным предлагаю дополнительно:
  • 1. Обед в ресторане кавказской кухни - разнообразное меню, спокойная атмосфера в живописном ущелье (1000-2000 руб/чел)
  • 2. Морская прогулка на яхте (от 5000 руб/час за яхту)
  • 3. Полет на параплане
Начало и место завершения
🚩 Ваш адрес в Сочи или Адлере
Нетипичный Сочи
Нетипичный Сочи
Нетипичный Сочи
Нетипичный Сочи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим П.
Максим П.
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