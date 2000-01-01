Посмотреть на город 🏙️ с разных ракурсов, главные места, панорамы и история 📖 развития города на авто-пешеходной обзорной экскурсии 🧭 Большой Сочи — это 145 км вдоль побережья. За 3 часа невозможно охватить все, но вы увидите и узнаете как главные визитные карточки старого города, так и несколько необычных мест, куда не ходят групповые экскурсии. Полюбуетесь городскими пейзажами и морским горизонтом со смотровой площадки. Погуляете по морскому порту и поймете, как устроен Сочи. Рождение города, становление курорта, история Олимпиады — мои рассказы помогут проследить путь Сочи и сформировать о нем первое и, конечно, приятное впечатление.

Чтобы вы лучше представили масштабы Сочи и получили о городе общее представление, в первую очередь отправимся на смотровую площадку. С самой близкой к центру высоты вам откроются панорамные виды: с одной стороны — на морской горизонт, набережную и порт, с другой — на окружающие Сочи горы ⛰️. Здесь идеально встречать закаты и провожать рассветы с чашечкой кофе (на площадке сделали кафе). Следом спустимся вниз, и вы изучите центр города. Я отвезу вас к Морскому порту, главным воротам Сочи с воды, и к Зимнему театру, возле которого ежегодно проходит кинофестиваль «Кинотавр». Затем посетим один из дворцов-памятников советского неоклассицизма. А еще съездим на самую высокую гору сочинского побережья, где сможете познакомиться с местной природой и посмотреть окружающие горизонты с высоты птичьего полёта.