Широкими мазками мы посмотрим основные достопримечательности 🏛️ «страны души», как её называют местные жители.
Что нас ждёт:
мы будем вдыхать горные и морские потоки воздуха в Гагре и сделаем ряд необычных остановок;
попробуем на вкус национальную кухню;
оценим глазами природу по пути к озеру Рица и панорамы со смотровых площадок;
окунемся в атмосферу Нового Афона.
Я стремлюсь знать про Абхазию все и поэтому не прекращаю изучать культуру и особенности региона. С радостью работаю с любыми возрастными категориями. Организационные детали:• С собой на экскурсию ⛳ необходимо взять: внутренний российский паспорт или загранпаспорт (свидетельства о рождении для детей). Удобную обувь, теплую одежду. Фотоаппарат, деньги за экскурсию ⛳ (оставшуюся часть), на сувениры 🎁, обед (деньги только наличные (разменяйте на мелкие, там редко есть сдача), карты не работают в Абхазии. Зонт, солнечные очки, пустую тару для набора воды, купальные принадлежности.
В случае, если ребенок пересекает границу без сопровождения родителей, необходимо нотариально заверенное согласие родителей на посещение Абхазии.
Что входит
Услуги гида-водителя
Транспорт на время экскурсии.
Что не входит
Входные билеты в Рицинский Национальный Реликтовый Парк
Входные билеты в пещеры
Входные билеты на дачу Сталина
Обед.
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами, в гостинице
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.