Алексей В. – Гид из Адлера

Добро пожаловать в страну души.



Именно так переводится Абхазия на русский язык.



В советское время это местечко было элитным курортом, не каждый мог позволить сюда поездку.



Сейчас же это доступное направление.



Абхазия — небольшая страна, но здесь множество достопримечательностей 🏛️.



Для вас я составил идеальный маршрут одного дня.



За одну экскурсию ⛳ вы посетите Гагры, озеро Рица и Новый Афон.