В Ахтырскую пещеру на квадроциклах

Авто
Авто – Гид из Адлера
Этот маршрут для тех, кто только начинает осваивать квадроцикл.

Он составлен таким образом, чтобы Вы освоить азы управления.

Большая часть проходит по асфальтированной дороге что, безусловно, порадует начинающих и старшее поколение.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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В Ахтырскую пещеру на квадроциклах
В Ахтырскую пещеру на квадроциклах

Что вы увидите

  • Ахтырская пещера
Для кого подойдет этот маршрутЭтот маршрут для тех, кто только начинает осваивать квадроцикл. Он составлен таким образом, чтобы Вы освоить азы управления. Большая часть проходит по асфальтированной дороге что, безусловно, порадует начинающих и старшее поколение.
Надёжность и безопасностьВ нашем парке 🌳 четырехколесной техники можно взять в аренду самые современные модели квадроциклов от лучших мировых производителей, отвечающие всем параметрам спортивных «вездеходов». Даже на самых сложных и долгих маршрутах Вы можете быть уверены в своей безопасности и исправности наших ТС. Отличная проходимость, абсолютная надежность и динамика наших ТС обеспечат самое комфортное и незабываемое путешествие в Вашей жизни.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду — брюки и куртка с длинным рукавом или комбинезон (независимо от пола), оптимальный выбор обуви — это высокие, защищающие голень ботинки с ребристой подошвой, подойдут и кроссовки.
Что входит
  • Аренда квадроцикла
  • Услуги инструктора.
Что не входит
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Сочи, пос. Казачий Брод, ул. Краснофлотская, д. 11А
В Ахтырскую пещеру на квадроциклах
В Ахтырскую пещеру на квадроциклах
В Ахтырскую пещеру на квадроциклах
В Ахтырскую пещеру на квадроциклах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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