Сплав на рафте или катамаране — это то, где можно испытать свои силы, сражаясь с водной стихией. Что вас ожидает:Спуск по самой быстрой, самой бурной и самой длиной реке Сочи — Мзымте, восстановит ваши силы, поднимет настроение. Сплав проходит по живописным местам горной реки, у подножия настоящих корабельных скал Ахштырского каньона. Вы сами управляете рафтом или катамараном, а присутствие опытных инструкторов исключает любой риск. Организационные детали:В конце путешествия на берегу за дополнительную плату вас ждет пикник на берегу реки. Для тех, кто замерз, есть баня, в которой можно согреться.