«Жемчужины» Абхазии за один день. Все включено

Абхазия - страна древней, самобытной культуры

Абхазия — страна древней, самобытной культуры.

На протяжении последнего столетия она является всемирно известным климатическим курортом.

Все «жемчужины Абхазии» за один день: увидите Гагрскую колоннаду, прикоснётесь к святыне в Новом Афоне, совершите прогулку на катамаране по озеру Рица, попробуете знаменитое Абхазское вино.

Что еще нужно для счастья? В туре уже всё включено, никаких неожиданных доплат!
«Жемчужины» Абхазии за один день. Все включено
«Жемчужины» Абхазии за один день. Все включено
«Жемчужины» Абхазии за один день. Все включено
«Жемчужины» Абхазии за один день. Все включено
«Жемчужины» Абхазии за один день. Все включено
«Жемчужины» Абхазии за один день. Все включено

Что вы увидите 🤩

  • Новоафонский монастырь
  • Развалины древней крепости Анакопии
  • Грот и Храм святого апостола Симона Кананита
  • Озеро Рица
  • Юпшарский Каньон
  • Гагрский Архитектурный комплекс Колоннада
Что вас ждет
Гагра
Выезд из Сочи совершается рано утром, туристы пересекают российско-абхазскую границу и направляются в город Гагра — жемчужину побережья Кавказских курортов, климатический и бальнеологический курорт, основанный Принцем А. Ольденбургским (1903г). Производится короткая остановка у знаменитого Гагрского Архитектурного комплекса Колоннада (1956г. ).
Озеро Рица
После посещения Гагры туристы отправляются к сказочному по красоте, знаменитому, высокогорному озеру Рица — самому большому и красивому горному озеру Абхазии на высоте 950м над уровнем моря среди величественных горных вершин Рицинского Реликтового Национального парка. Дорога к озеру проходит по живописным ущельям горных рек Бзыбь, Гега и Юпшара. По дороге на Рицу будут совершены несколько остановок: Голубое озеро, Каменный мешок — Юпшарский Каньон, заезд на медовую пасеку и дегустацию вина.
Новый Афон
Завершается экскурсионная программа посещением Нового Афона. Здесь туристы посетят Новоафонский монастырь, побывают на развалинах древней крепости Анакопии, увидят грот и Храм святого апостола Симона Кананита.
После насыщенной экскурсионной программы поздно вечером экскурсионный автобус возвращается на российско-абхазскую границу и развозит туристов по их отелям.
Важная информация!
  • При пересечении государственной границы требуются: паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельства о рождении детей до 18 лет (только оригиналы. ),
  • При сопровождении детей иными родственниками (кроме родителей) необходима доверенность, заверенная нотариусом. Доверенность подписывает один из родителей, обязательно указывает страну поездки — Абхазия.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Стандартный билет (из Сочи)
2 100 ₽
Детский до 7 лет с местом
1 500 ₽
Детский 7-12 лет
1 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Экологический сбор на о. Рица — 350 рублей (дети до 10 лет бесплатно).
  • Дегустация вина и меда
Что не входит
  • Дача Сталина по желанию — 300 рублей - по желанию
  • Новоафонская пещера - 500 рублей (до 7 лет бесплатно) - по желанию
Место начала и завершения
ост. Платановая аллея
Когда и сколько длится?
Когда: Ср, чт, сб, вс.
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ср, чт, сб, вс.

Турфирма А.
Турфирма А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

👥Групповые🚌На автобусе🏡Выездные🔭Обзорные#Абхазия

Еще несколько похожих предложений в Адлере

От пляжей и пальм до заснеженных вершин: вся Абхазия за один день
Индивидуальная экскурсия
12ч
12 100
за 1-5 чел.
От пляжей и пальм до заснеженных вершин: вся Абхазия за один день
Я предлагаю за один день увидеть самые главные туристические достопримечательности Абхазии
Ежедневно в 7 - 8 часов
Абхазия - страна души
4.7
61
12ч
1 350
за 1 чел.
Абхазия - страна души
Абхазия или страна души - так называют местные свою родину
Ежедневно в 6:00 (время ориентировочное)
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
4.8
30
11ч
1 600
за 1 чел.
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
Совершить путешествие из Адлера в Абхазию и познакомиться с удивительной культурой горцев
ежедневно в 05:30
Озеро Рица - жемчужина Абхазии
14ч
1 200
за 1 чел.
Озеро Рица - жемчужина Абхазии
Сменить обстановку и добраться из Сочи до Абхазии с ее природными красотами еще проще, чем кажется
Ежедневно в 6:30
«Золотое кольцо Абхазии» : Гагры, Пицунда, Рица, Новый Афон
4.7
20
12ч
2 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
«Золотое кольцо Абхазии» : Гагры, Пицунда, Рица, Новый Афон
Абхазия или «страна души» - так называют местные свою Родину
С 5:00 от жд. Сочи и 5:50 из Адлера, чтобы не стоять на границе
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Индивидуальная экскурсия
5
1
12ч
15 000
за 1-5 чел.
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Страна души - Абхазия
14ч
1 900
за 1 чел.
Страна души - Абхазия
Тур по самым знаковым и исторически важным местам страны Апсны
Ежедневно
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые»
4.4
10
11ч
2100
1 890
за 1 чел.
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые»
Гагра, Пицунда, Новый Афон, озеро Рица и другие знаковые места страны за один день
ежедневно в 06:00
Незабываемое путешествие на Джипе в Абхазию с купанием
12ч
2 000
за 1 чел.
Незабываемое путешествие на Джипе в Абхазию с купанием
Однодневный тур на джипах повышенной проходимости в страну души - Абхазию
Ежедневное
Абхазия круглый год!
Индивидуальная экскурсия
4.8
45
8900
8 010
за 1-5 чел.
Абхазия круглый год!
Полюбоваться дивной природой и понять характер страны
Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Индивидуальная экскурсия
5
4
12ч
11 000
за 1-4 чел.
Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Здравствуйте, меня зовут Сергей и я всем сердцем люблю Абхазию
Ежедневно с 6:00 или по договоренности
Золотое Кольцо Абхазии
4.2
5
15ч
1 400
за 1 чел.
Золотое Кольцо Абхазии
Вы отправитесь в путешествие по знаменитым местам Абхазии
Среда, четверг, суббота, воскресенье в 6:30

Турфирма А. проводит ещё 8 экскурсий

Олимпийское наследие Сочи
4.7
6
10ч
800
за 1 чел.
Олимпийское наследие Сочи
Все олимпийские объекты Сочи за один день
Среда и воскресенье
Обзорная по Сочи и гора Ахун
800
за 1 чел.
Обзорная по Сочи и гора Ахун
Море, тропическая растительность, горные ущелья, водопады, озера и развитая инфраструктура - все это...
ВТ ЧТ СБ ВС в 13:00 (по набору группы)
Гора Ахун и Тисо-самшитовая роща (отправление из Сочи)
800
за 1 чел.
Гора Ахун и Тисо-самшитовая роща (отправление из Сочи)
Гора Ахун - одна из достопримечательностей сочинского побережья
По пятницам в 13:20
Морская прогулка на яхте
1ч 30м
1 000
за 1 чел.
Морская прогулка на яхте
Нет ничего лучше, чем сбежать из шумного города
Ежедневно с 07:30 до 19:30 по расписанию
Трансфер из Адлера в Скайпарк
500
за 1 чел.
Трансфер из Адлера в Скайпарк
Мы предлагаем вам не думать о том, как добраться до Скайпарка самостоятельно, ведь туда не ходит ни...
Каждый день в 10:00
Форелевое хозяйство в Адлере и шоу стеклодувов
600
за 1 чел.
Форелевое хозяйство в Адлере и шоу стеклодувов
Мало найдется людей, побывавших в Адлере и не посетивших роскошное местное форелевое хозяйство
Ср, сб в 14:00
33 водопада
4.1
8
800
за 1 чел.
33 водопада
Экскурсия "Долина легенд и водопадов" познакомит вас с шапсугами - коренными жителями Черноморского...
Вторник, четверг в 09:45
Водное приключение в горах: рафтинг по реке Мзымта
1 900
за 1 чел.
Водное приключение в горах: рафтинг по реке Мзымта
Рафтинг - это достаточно новый для России вид спорта, дословный его перевод с английского - "вызов бурной...
Среда, суббота
У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Адлере
🇷🇺