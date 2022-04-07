Живописная конная прогулка

Приглашаем любителей животных, природы и активного отдыха на конную прогулку по тисо-самшитовой роще - это целый лес

Мини-группа
Приглашаем любителей животных, природы и активного отдыха на конную прогулку по тисо-самшитовой роще — это целый лес, который окутан этим вымирающим растением, и вдоль кавказского хребта, где открываются потрясающие виды на горы.

А еще, мы погуляем по горной реке, встретим речной каньон и ущелье Кудепста.

Посетим смотровую площадку с изумительными видами на Олимпийскую низменность.

Прогулка прекрасно подойдёт как для взрослых, так и для детей.

Ведь уже давно доказано, что такое времяпровождение положительно влияет на организм человека.
Живописная конная прогулка
Живописная конная прогулка
Живописная конная прогулка
Живописная конная прогулка
Живописная конная прогулка
Живописная конная прогулка

Что вас ожидает 🤩

  • Поселок Кудепста
  • Долина Мацеста
  • Тисо-самшитовая роща
  • Кавказский хребет
  • Горная река
  • Ущелье Кудепста
  • Речной каньон
  • Смотровая на олимпийскую низменность
Конная прогулка идеально подойдёт для любителей активного отдыха, животных и природы. Совместите приятное с полезным! Ведь уже давно доказано, что такой досуг положительно влияет на организм человека. Они проходят как в Кудепсте, так и в Мацесте, в зависимости от того, где вы проживаете (Адлер или Сочи).

По живописным местам

Прокатимся по тисо-самшитовой роще. Это вечнозелёные растения, покрытые мхом и занесённые в красную книгу. Погуляем по целому лесу, который окутан этим вымирающим растением.
Далее, наш маршрут пройдет вдоль кавказского хребта, где открываются потрясающие виды на горы. Пройдем рядом с горной рекой, погуляем по ней, а также встретим речной каньон и ущелье Кудепста. Посетим смотровую площадку с изумительными видами на Олимпийскую низменность.
Прогулка прекрасно подойдёт как для взрослых, так и для детей. Перед поездкой проводится небольшой инструктаж. Лошадью вы управляете сами. Инструктор будет вести вас по маршруту на отдельной лошади. Все лошади хорошо обучены, ходят спокойным шагом, а инструктор всегда следит за вашей безопасностью.

Внимание!

Прогулка проходит каждый день, но может не состояться в связи с плохими погодными условиями!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Инструктаж
  • Прогулка по живописным местам
  • Сопровождение инструктора
Что не входит
  • Дополнительных расходов нет
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день в 11:00 и 14:00

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👥Групповые🐴Конные прогулки🧒Можно с детьми⚙️НеобычныеГорыРазвлечения и билеты🍀Природа и пейзажи

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