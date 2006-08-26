Золотое кольцо Абхазии

5
4 отзыва
Алина З.
Алина З. – Гид из Адлера
Наша экскурсия ⛳ даст вам возможность посетить самые живописные и популярные места в Абхазии всего за один день.

Гид расскажет вам об истории 📖 и природе, поделится легендами и увлекательными фактами.

Вы увидите ресторан «Гагрипш», Голубое озеро и Рицу, Новый Афон, водопады и другие знаковые места Абхазии.
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Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии

Что вы увидите

  • Смотровая площадка над Гаграми
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Водопады Мужские слезы и Девичьи слезы
  • Голубое озеро
  • Река Бзыбь
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица
  • Новый Афон
  • Рукотворный водопад – искусственный водопад, который стал одной из первых в Российской империи гидроэлектростанций.
  • Храм Симона Кананита, построенный на мощах святого в IX веке.
  • Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь, основанный во второй половине XIX века гонимыми из Греции монахами
  • Приморский парк с черными лебедями
  • Заброшенная ж/д станция Псырцха
Абхазия – страна души! Это самый популярный туристический маршрут, который даст вам возможность посетить наибольшее количество мест за один день. В сопровождении экскурсовода вы углубитесь в историю 📖 государства и услышите множество абхазских легенд, посетите жемчужину Кавказа, озеро Рица и пройдёте по святым местам, где ступала нога великомученика Симона Кананита – одного из апостолов Иисуса Христа.
+Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Экологический сбор
  • Трансфер в обе стороны
  • Чаепитие 2 блинчика со сгущенкой, чай/кофе
  • Дегустации мёда, вина и сыра
Что не входит
  • По желанию:
  • Дача Сталина (250 руб. )
  • Ново-Афонская пещера (500 руб. ). График работы: ср, чт, сб, вск
  • Обед (средний чек 400 руб. / чел. )
Начало
🚩 Адлер
Место завершения
🏁 Сочи (Адлер)
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алина З.
Алина З.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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