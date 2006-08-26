Алина З. – Гид из Адлера

Наша экскурсия ⛳ даст вам возможность посетить самые живописные и популярные места в Абхазии всего за один день.



Гид расскажет вам об истории 📖 и природе, поделится легендами и увлекательными фактами.



Вы увидите ресторан «Гагрипш», Голубое озеро и Рицу, Новый Афон, водопады и другие знаковые места Абхазии.