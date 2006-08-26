Рукотворный водопад – искусственный водопад, который стал одной из первых в Российской империи гидроэлектростанций.
Храм Симона Кананита, построенный на мощах святого в IX веке.
Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь, основанный во второй половине XIX века гонимыми из Греции монахами
Приморский парк с черными лебедями
Заброшенная ж/д станция Псырцха
Абхазия – страна души! Это самый популярный туристический маршрут, который даст вам возможность посетить наибольшее количество мест за один день. В сопровождении экскурсовода вы углубитесь в историю 📖 государства и услышите множество абхазских легенд, посетите жемчужину Кавказа, озеро Рица и пройдёте по святым местам, где ступала нога великомученика Симона Кананита – одного из апостолов Иисуса Христа.