Абхазия — страна удивительно красивых 🤩, открыточных видов, редких достопримечательностей 🏛️ нетронутой, первозданной природы. Экскурсия ⛳ по Золотому кольцу Абхазии начинается из Сочи и включает в себя курортные города: Гагра и Пицунда, Новый Афон, а также озеро Рица и Голубое озеро, Новоафонский монастырь и пещеры.
При себе иметь оригиналы паспортов, детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Если дети до 18 лет едут без сопровождения родителей, необходимо нотариально оформленное согласие родителей на въезд в Абхазию. Иностранным гражданам необходимо заблаговременно оформить разрешение на сайте МИД Абхазии.
Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!
Что входит
Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
1050 рублей — транспортно-экскурсионное обслуживание по Абхазии
500 рублей — пещера в Новом Афоне
100 рублей — село Лыхны
50 рублей — дегустация вин
Начало и место завершения
🚩 остановка Лавровая
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.