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Золотое кольцо Абхазии из Адлера

Яна С.
Яна С. – Гид из Адлера
Приглашаем вас в путешествие по Абхазии — краю невероятных видов и первозданной природы.

Всего за день вы успеете побывать на курортах Пицунда и Гагра, посетите самое большое абхазское село — Лыхны, прикоснетесь к святыням Новоафонского монастыря, спуститесь в пещеру и полюбуетесь кристально прозрачными Голубым озером и Рицей.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 400 ₽ за человека

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Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера

Что вы увидите

  • Гагра и Пицунда
  • Новый Афон
  • озеро Рица и Голубое озеро
  • Новоафонский монастырь и пещера.
Абхазия — страна удивительно красивых 🤩, открыточных видов, редких достопримечательностей 🏛️ нетронутой, первозданной природы. Экскурсия ⛳ по Золотому кольцу Абхазии начинается из Сочи и включает в себя курортные города: Гагра и Пицунда, Новый Афон, а также озеро Рица и Голубое озеро, Новоафонский монастырь и пещеры.
  • При себе иметь оригиналы паспортов, детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Если дети до 18 лет едут без сопровождения родителей, необходимо нотариально оформленное согласие родителей на въезд в Абхазию. Иностранным гражданам необходимо заблаговременно оформить разрешение на сайте МИД Абхазии.
  • Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • 1050 рублей — транспортно-экскурсионное обслуживание по Абхазии
  • 500 рублей — пещера в Новом Афоне
  • 100 рублей — село Лыхны
  • 50 рублей — дегустация вин
Начало и место завершения
🚩 остановка Лавровая
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Золотое кольцо Абхазии из Адлера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Яна С.
Яна С.
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