Яна С. – Гид из Адлера

Приглашаем вас в путешествие по Абхазии — краю невероятных видов и первозданной природы.



Всего за день вы успеете побывать на курортах Пицунда и Гагра, посетите самое большое абхазское село — Лыхны, прикоснетесь к святыням Новоафонского монастыря, спуститесь в пещеру и полюбуетесь кристально прозрачными Голубым озером и Рицей.