На Рождество – экскурсии в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Иркутске, цены от 7 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Байкал известный и неизведанный
Пешая
5 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Байкал известный и неизведанный
Порт, треккинг вдоль КБЖД, дивные пейзажи и всё-всё об озере в путешествии из Иркутска
Начало: В удобном вам месте в Иркутске
9 сен в 13:00
10 сен в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.
Сибирский тракт, Мальтийская стоянка и Бельский острог
На машине
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сибирский тракт, Мальтийская стоянка и Бельский острог
Погрузиться в глубокую древность и аутентичную старину в заповедных местах Иркутской области
12 сен в 09:00
13 сен в 09:00
15 990 за всё до 7 чел.
По Иркутску с ветерком
На машине
31 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Иркутску с ветерком
Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии
Завтра в 13:00
9 сен в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anastasia
    20 июля 2024
    По Иркутску с ветерком
    Всё супер, не успели только на ледокол.
  • Ф
    Фануза
    17 июля 2024
    Байкал известный и неизведанный
    Экскурсия Байкал известный и неизвестный, который нам провела Новикова Екатерина прошел просто замечательно. Мы очень довольны, получили большое удовольствие от прогулки. Екатерина очень интересно рассказывает, слушать ее рассказ приятно. Мы почерпнули много познавательного. Наше общение доставило огромного позитива. Желаем успехов.
  • В
    Василий
    24 июня 2024
    Байкал известный и неизведанный
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо Екатерине за грамотно подобранный маршрут и интересный рассказ. После прогулки по КБЖД напоила нас очень вкусным чаем. Всегда готова ответить на любой интересующий вас вопрос. В общем всё супер! Спасибо большое.
  • М
    Мария
    30 марта 2024
    По Иркутску с ветерком
    Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍 Сама экскурсия прошла
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    легко, интересно и очень познавательно. Если честно, то я забывала доставать телефон, чтобы сфотографировать, потому что очень интересно было слушать Ольгу. Спасибо!

    Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍
  • К
    Кирилл
    2 февраля 2024
    Сибирский тракт, Мальтийская стоянка и Бельский острог
    Очень интересная и необычная экскурсия, мы увидели: старинные и полуразрушенные церкви, единственная сохранившаяся на своем историческом месте смотровая башня острога,
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    стоянка, где были обнаружены останки мамонтов, дома декабристов, пребывавших тут в ссылке. Помимо исторических аспектов нас встречали красивейшие леса, замерзшие реки, соляной источник, который, к сожалению, замёрз и необыкновенные виды со скал!

  • Е
    Елена
    16 августа 2023
    Байкал известный и неизведанный
    Спасибо Екатерине за интересную и содержательную экскурсию!
  • Н
    Наталья
    31 августа 2022
    Сибирский тракт, Мальтийская стоянка и Бельский острог
    Очень необычная и захватывающая экскурсия. Вы погрузитесь в прошлое края, увидите исчезающие следы старины, дома и храмы редкой красоты и интересной архитектуры. Всё это на фоне удивительных пейзажей. Обязательно посетите этот маршрут

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Байкал известный и неизведанный
  2. Сибирский тракт, Мальтийская стоянка и Бельский острог
  3. По Иркутску с ветерком
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Тальцы
  4. Спасская церковь
  5. Озеро Байкал
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. 130 Квартал
  9. Знаменский монастырь
  10. Памятник Колчаку
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в сентябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 7 800 до 15 990. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Иркутске на 2024 год на рождество, 38 ⭐ отзывов, цены от 7800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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