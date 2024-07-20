9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Байкал известный и неизведанный
Порт, треккинг вдоль КБЖД, дивные пейзажи и всё-всё об озере в путешествии из Иркутска
Начало: В удобном вам месте в Иркутске
9 сен в 13:00
10 сен в 08:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сибирский тракт, Мальтийская стоянка и Бельский острог
Погрузиться в глубокую древность и аутентичную старину в заповедных местах Иркутской области
12 сен в 09:00
13 сен в 09:00
15 990₽ за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Иркутску с ветерком
Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии
Завтра в 13:00
9 сен в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnastasia20 июля 2024Всё супер, не успели только на ледокол.
- ФФануза17 июля 2024Экскурсия Байкал известный и неизвестный, который нам провела Новикова Екатерина прошел просто замечательно. Мы очень довольны, получили большое удовольствие от прогулки. Екатерина очень интересно рассказывает, слушать ее рассказ приятно. Мы почерпнули много познавательного. Наше общение доставило огромного позитива. Желаем успехов.
- ВВасилий24 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Спасибо Екатерине за грамотно подобранный маршрут и интересный рассказ. После прогулки по КБЖД напоила нас очень вкусным чаем. Всегда готова ответить на любой интересующий вас вопрос. В общем всё супер! Спасибо большое.
- ММария30 марта 2024Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍 Сама экскурсия прошла
- ККирилл2 февраля 2024Очень интересная и необычная экскурсия, мы увидели: старинные и полуразрушенные церкви, единственная сохранившаяся на своем историческом месте смотровая башня острога,
- ЕЕлена16 августа 2023Спасибо Екатерине за интересную и содержательную экскурсию!
- ННаталья31 августа 2022Очень необычная и захватывающая экскурсия. Вы погрузитесь в прошлое края, увидите исчезающие следы старины, дома и храмы редкой красоты и интересной архитектуры. Всё это на фоне удивительных пейзажей. Обязательно посетите этот маршрут
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На Рождество»
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