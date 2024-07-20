A Anastasia По Иркутску с ветерком Всё супер, не успели только на ледокол.

Ф Фануза Байкал известный и неизведанный Экскурсия Байкал известный и неизвестный, который нам провела Новикова Екатерина прошел просто замечательно. Мы очень довольны, получили большое удовольствие от прогулки. Екатерина очень интересно рассказывает, слушать ее рассказ приятно. Мы почерпнули много познавательного. Наше общение доставило огромного позитива. Желаем успехов.

В Василий Байкал известный и неизведанный Экскурсия очень понравилась. Спасибо Екатерине за грамотно подобранный маршрут и интересный рассказ. После прогулки по КБЖД напоила нас очень вкусным чаем. Всегда готова ответить на любой интересующий вас вопрос. В общем всё супер! Спасибо большое.

М Мария По Иркутску с ветерком читать дальше легко, интересно и очень познавательно. Если честно, то я забывала доставать телефон, чтобы сфотографировать, потому что очень интересно было слушать Ольгу. Спасибо! Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍 Сама экскурсия прошла

К Кирилл Сибирский тракт, Мальтийская стоянка и Бельский острог читать дальше стоянка, где были обнаружены останки мамонтов, дома декабристов, пребывавших тут в ссылке. Помимо исторических аспектов нас встречали красивейшие леса, замерзшие реки, соляной источник, который, к сожалению, замёрз и необыкновенные виды со скал! Очень интересная и необычная экскурсия, мы увидели: старинные и полуразрушенные церкви, единственная сохранившаяся на своем историческом месте смотровая башня острога,

Е Елена Байкал известный и неизведанный Спасибо Екатерине за интересную и содержательную экскурсию!