Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

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Душевная прогулка по Иркутску

Всё, что нужно увидеть и узнать, чтобы полюбить столицу Восточной Сибири

Dimitriy
Dimitriy – представитель из Иркутска
Открытый и очень уютный — таким вы найдете Иркутск на прогулке 👣 с гидом и местным жителем, который гордится своим городом.

Не просто увидите культовые достопримечательности 🏛️, но услышите стоящие за ними захватывающие истории 📖.

Мы погуляем по деревянному центру, который удивительным образом сохранился до наших дней, и поговорим о мировой роли, культуре и жизни Иркутска.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
Душевная прогулка по Иркутску
Душевная прогулка по Иркутску

Что вас ожидает

Символы уютного города
Мы встретимся у памятника Александру III на берегу реки Ангара, прогуляемся по бульвару Гагарина и полюбуемся зданием Географического общества. За 3 часа вы соберете коллекцию лучших образцов архитектуры Иркутска: вас ждут деревянные особняки богачей, драматический театр, железнодорожное управление. Кроме того, не пропустим нарядную Крестовоздвиженскую церковь ⛪, бывший Римско-католический и Богоявленский соборы, памятник Ленину, Вечный огонь и Триумфальную арку. А финиш экскурсии 🧭 — у статуи мифического бабра с герба Иркутска.

Путешествие в прошлое и по настоящему — с местным жителем
На прогулке 👣 у вас не закружится голова от обилия дат. Понятно и увлекательно я расскажу об Иркутске, сыгравшем небольшую, но ключевую роль в развитии Российской Империи. О советском времени, когда город 🏙️ стал промышленным центром. О сегодняшней значимости Иркутска для путешественников всего мира. Вместе мы постараемся понять, сколько же лет живут люди на этой земле и почему это место всегда манило гостей. А еще вы, конечно, вы услышите ответы на вопросы об Иркутске и Байкале.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят познакомиться с Иркутском в компании гида, в дружеском формате без исторических лекций.

Организационные детали

  • За время прогулки нам предстоит пройти около 6 километров
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в районе улицы Карла Маркса
Душевная прогулка по Иркутску
Душевная прогулка по Иркутску
Душевная прогулка по Иркутску
Душевная прогулка по Иркутску
Душевная прогулка по Иркутску
Душевная прогулка по Иркутску
Душевная прогулка по Иркутску
Душевная прогулка по Иркутску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Dimitriy
Dimitriy
Наша команда занимаемся туризмом на Байкале уже более 10 лет, за это время мы приобрели огромный багаж опыта и успели поработать с гостями со всей России и всего мира. Во времена пандемии разработали новые микро-туры, формат, который подходит всем без исключения и поможет вам составить цельное первое впечатление об Улан-Удэ.
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