Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

Что вас ожидает

Символы уютного города

Мы встретимся у памятника Александру III на берегу реки Ангара, прогуляемся по бульвару Гагарина и полюбуемся зданием Географического общества. За 3 часа вы соберете коллекцию лучших образцов архитектуры Иркутска: вас ждут деревянные особняки богачей, драматический театр, железнодорожное управление. Кроме того, не пропустим нарядную Крестовоздвиженскую церковь ⛪, бывший Римско-католический и Богоявленский соборы, памятник Ленину, Вечный огонь и Триумфальную арку. А финиш экскурсии 🧭 — у статуи мифического бабра с герба Иркутска.

Путешествие в прошлое и по настоящему — с местным жителем

На прогулке 👣 у вас не закружится голова от обилия дат. Понятно и увлекательно я расскажу об Иркутске, сыгравшем небольшую, но ключевую роль в развитии Российской Империи. О советском времени, когда город 🏙️ стал промышленным центром. О сегодняшней значимости Иркутска для путешественников всего мира. Вместе мы постараемся понять, сколько же лет живут люди на этой земле и почему это место всегда манило гостей. А еще вы, конечно, вы услышите ответы на вопросы об Иркутске и Байкале.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят познакомиться с Иркутском в компании гида, в дружеском формате без исторических лекций.

Организационные детали