На выходные в иркутскую деревню!

Насладиться пасторальными пейзажами, послушать истории края и отдохнуть в гостях у местных жителей

Моя задача — сделать так, чтобы на два дня вы забыли о цивилизации и почувствовали себя детьми в гостях у бабушки.

Вы будете гулять по сказочному лесу и собирать грибы, наслаждаться полями ромашек и слушать истории о коренных народах Сибири, париться в баньке и готовить бурятскую выпечку.

А на вечерних посиделках у костра поговорим о местной жизни и быте.
На выходные в иркутскую деревню!
На выходные в иркутскую деревню!
На выходные в иркутскую деревню!
На выходные в иркутскую деревню!
На выходные в иркутскую деревню!
На выходные в иркутскую деревню!
На выходные в иркутскую деревню!
На выходные в иркутскую деревню!
На выходные в иркутскую деревню!
На выходные в иркутскую деревню!

Что вас ожидает

«Побег» в сибирскую глубинку

Я встречу вас в Иркутске, и мы отправимся туда, где я поделюсь с вами своим местом силы, маленьким островком тишины и спокойствия, красотой природы и забытым прошлым — сибирской деревней. Без городского шума, где слышно только пение птиц и звуки леса, вы проведете два дня в теплой и уютной компании местных жителей. Послушаете живые рассказы о Байкале и заселении Сибири, о коренных народах и их быте. Порассматриваете старые фотографии с презентациями и взглянете на здешнюю жизнь изнутри.

Обаяние сельского колорита

В программе будут и прогулки по лесу по грибы-ягоды, и поездка на речку с пикником на поляне, и фотосессия посреди пшеничного поля. По желанию — приятные хлопоты по огороду. Кроме того, под чутким руководством моей бабушки вы научитесь готовить бурятские национальные блюда (позы и манты), а также вкуснейшие пирожки со свежей капустой и лесными ягодами. И, конечно, вечером устроим русскую баньку с березовыми вениками, а после — посиделки у костра с запеченной картошечкой.

Приезжайте, прилетайте, приходите! А я вас уже жду с нетерпением.

Организационные детали

  • В стоимость тура входит трансфер из Иркутска и обратно; 2-дневное проживание в настоящем сибирском деревенском доме; питание «как у бабушки»; деревенские развлечения; любительская фотосъемка
  • Расстояние от Иркутска до деревни ~ 120 км (2, 5 часа на машине)
  • Обратите внимание: вы будете жить не на турбазе, а в жилом деревенском доме

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Mariya
Mariya
Почему вам стоит выбрать меня своим проводником по городу? Я профессиональный гид-экскурсовод (закончила курсы гидов и аккредитована в музее в музее «Тальцы»). Коренная сибирячка, очень хорошо знаю наш край — могу часами рассказывать о Байкале, его коренных жителях и легендах, о культуре и современной Сибири. Для большего комфорта могу провести экскурсию на автомобиле, а также всегда угощу вкусными бурятскими блюдами на обед. Провела немало туров на Байкал, Ольхон, Листвянку. Сибирь — это не медведи и водка, и это не каторга. Сибирь — уникальный и прекрасный уголок России, в котором живут радушные и добрые люди. Скорее хочется увидеть вас и показать это! До встречи в Иркутске!
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