Что вас ожидает

«Побег» в сибирскую глубинку

Я встречу вас в Иркутске, и мы отправимся туда, где я поделюсь с вами своим местом силы, маленьким островком тишины и спокойствия, красотой природы и забытым прошлым — сибирской деревней. Без городского шума, где слышно только пение птиц и звуки леса, вы проведете два дня в теплой и уютной компании местных жителей. Послушаете живые рассказы о Байкале и заселении Сибири, о коренных народах и их быте. Порассматриваете старые фотографии с презентациями и взглянете на здешнюю жизнь изнутри.

Обаяние сельского колорита

В программе будут и прогулки по лесу по грибы-ягоды, и поездка на речку с пикником на поляне, и фотосессия посреди пшеничного поля. По желанию — приятные хлопоты по огороду. Кроме того, под чутким руководством моей бабушки вы научитесь готовить бурятские национальные блюда (позы и манты), а также вкуснейшие пирожки со свежей капустой и лесными ягодами. И, конечно, вечером устроим русскую баньку с березовыми вениками, а после — посиделки у костра с запеченной картошечкой.

Приезжайте, прилетайте, приходите! А я вас уже жду с нетерпением.

Организационные детали