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Пешая индивидуальная экскурсия "Усадьбы в Иркутске"

4.5
2 отзыва
Ирина Ш.
Ирина Ш. – Гид из Иркутска
Во время моей экскурсии 🧭 вы побываете в гостях у знаменитого сибирского мецената и общественного деятеля — Владимира Сукачева.

А после экскурсии по его усадьбе, вместе мы отправимся в усадьбу, в которой раньше жил декабрист Волконский вместе с женой.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Пешая индивидуальная экскурсия "Усадьбы в Иркутске"
Пешая индивидуальная экскурсия "Усадьбы в Иркутске"

Что вы увидите

  • Усадьба Сукачёва с парком
  • Площадь Декабристов
  • Улица Декабрьских Событий
  • «Кружевной дом»
  • Жилой дом XIX века
  • Храм Преображения Господня
  • Сиропитательный дом Е. Медведниковой
  • Усадьба Волконских
Просмотр двух усадеб в Иркутске. Одна принадлежала В. П. Сукачёву, городскому голове, благотворителю и меценату, создателю Иркутской картинной галереи. Вторая - декабристу С. Г. Волконскому.
Стоимость входных билетов в два музея оплачивается самостоятельно туристами. В музеях 🖼 действуют скидки (пенсионеры, школьники, студенты).
Что входит
  • Экскурсия по Усадьбе Сукачёва и Усадьбе Волконских
Что не входит
  • Стоимость билетов в музеи
Начало
🚩 Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 112 Б
Место завершения
🏁 Иркутск, переулок Волконского, 10
Пешая индивидуальная экскурсия "Усадьбы в Иркутске"
Пешая индивидуальная экскурсия "Усадьбы в Иркутске"
Пешая индивидуальная экскурсия "Усадьбы в Иркутске"
Пешая индивидуальная экскурсия "Усадьбы в Иркутске"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Ш.
Ирина Ш.
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2 отзыва оставили туристы

Ирина Ш. проводит ещё 1 экскурсию

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