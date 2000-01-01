Просмотр двух усадеб в Иркутске. Одна принадлежала В. П. Сукачёву, городскому голове, благотворителю и меценату, создателю Иркутской картинной галереи. Вторая - декабристу С. Г. Волконскому.

Стоимость входных билетов в два музея оплачивается самостоятельно туристами. В музеях 🖼 действуют скидки (пенсионеры, школьники, студенты).