Что вы увидите
- Усадьба Сукачёва с парком
- Площадь Декабристов
- Улица Декабрьских Событий
- «Кружевной дом»
- Жилой дом XIX века
- Храм Преображения Господня
- Сиропитательный дом Е. Медведниковой
- Усадьба Волконских
Просмотр двух усадеб в Иркутске. Одна принадлежала В. П. Сукачёву, городскому голове, благотворителю и меценату, создателю Иркутской картинной галереи. Вторая - декабристу С. Г. Волконскому.
Стоимость входных билетов в два музея оплачивается самостоятельно туристами. В музеях 🖼 действуют скидки (пенсионеры, школьники, студенты).
Что входит
- Экскурсия по Усадьбе Сукачёва и Усадьбе Волконских
Что не входит
- Стоимость билетов в музеи
Начало
🚩 Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 112 Б
Место завершения
🏁 Иркутск, переулок Волконского, 10
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина Ш.
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Ирина Ш. проводит ещё 1 экскурсию
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