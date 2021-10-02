Сибирские приключения: от Аршана до Байкала

Сибирь ассоциируется с тайгой, невообразимым холодом, отменным здоровьем местных жителей, их радушием

5
3 отзыва

Сибирь ассоциируется с тайгой, невообразимым холодом, отменным здоровьем местных жителей, их радушием и простым характером. И это действительно так. В этом путешествии вы увидите Сибирь с разных сторон.

Этот тур на Байкал создан для тех, кто не привык сидеть на одном месте, находится в постоянном поиске ярких эмоций и впечатлений!

Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • насыщенная программа – Байкал, Аршан, КБЖД, Ольхон в одном туре;
  • интересные места – посетим Тункинскую долину,  так называемую "Сибирскую Швейцарию", увидим высокие Саянские горы и погостим на загадочном острове Ольхон;
  • увлекательные экскурсии – проедем по исторической Кругобайкальской железной дороге, заглянем в поселок Листвянка, где увидим настоящую байкальскую нерпу и отведаем минеральные воды курорта Аршан.

Программа тура по дням

1 день
Подъем вдоль горной реки Кынгарга до водопадов (поселок Аршан)

Утром в 09:30 встречаемся в аэропорту и на ж/д вокзале г. Иркутска, знакомимся, получаем багаж.

На микроавтобусе отправляемся в поселок Аршан.

Обед за свой счет в придорожном кафе.

По дороге вам откроются прекрасные виды Тункинской долины: заснеженные вершины гор в лучах солнца, зеленые поля и стремительные горные речки.

По прибытию – размещение на одной из баз отдыха в Аршане.

После небольшого отдыха вас ждет несложный подъем вдоль горной реки Кынгарга до водопадов.

Наиболее известный и самый крупный – первый водопад высотой 7 м. Однако на реке целых 11 водопадов! И если вы наберетесь терпения и продолжите свой путь, перед вами откроются по-настоящему живописный картины горной реки, водопадов и величественных гор.

Возвращение на базу.

В пути (до пос. Аршан): 220 км, около 4 часов.
Питание: ужин.

2 день
Буддийский дацан

После завтрака вы посетите буддийский дацан. Небольшой комплекс по традиции включает здание дацана, молитвенные цилиндры и ступы-субурганы.

Обед за свой счет в местном кафе.

Рекомендуем вам попробовать традиционные бурятские блюда из мяса – буузы и бухлер – это действительно очень вкусно!

После обеда у вас свободное время.

Вы можете посетить поселок Жемчуг, в котором расположены бассейны и ванны с лечебной термальной водой, а также соляной душ.

Ужин – самостоятельно в одном из кафе поселка или на базе.

Для желающих – баня с березовыми вениками (за доп. плату).

Питание включено: завтрак.

3 день
Кругобайкальская железная дорога

Ранний завтрак.

Выезд из Аршана в город Слюдянка.

В Слюдянке вас ожидает посадка на Кругобайкальский экспресс – экскурсионный поезд, который следует по Кругобайкальской железной дороге.

Во время пути вас ждут остановки в самых интересных местах, осмотр тоннелей, мостов и подпорных арок, гид расскажет вам историю строительства КБЖД и интересные сведения о Байкале.

Вечером поезд прибывает в Порт Байкал, откуда на пароме через устье реки Ангара попадаем в поселок Листвянка

Трансфер в гостиницу.

Размещение, ужин.

Питание включено: завтрак, обед и ужин.

4 день
Листвянка, камень Черского, Байкальский музей

После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Листвянке.

Сначала посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом – Тальцы.

В этом уникальном месте собраны памятники истории, архитектуры и этнографии XVII—XX веков.

После обеда отправимся в Байкальский музей, где познакомимся с обитателями озера Байкал, которые живут в аквариуме.

Затем по канатной дороге поднимемся на камень Черского, откуда открываются прекрасные панорамы Байкала и окрестностей.

На сувенирном рынке в п. Листвянка можно будет приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать байкальскую рыбу – омуля, хариуса, сига, холодного и горячего копчения.

Ужин самостоятельно в кафе и ресторанах Листвянки.

Питание включено: завтрак.

5 день
Остров Ольхон, скала Шаманка

Завтрак.

Посадка на микроавтобус и трансфер на остров Ольхон.

По пути обед в придорожном кафе (за свой счет).

На пароме переправляемся через пролив Ольхонские ворота и попадаем на остров.

Прибытие в пос. Хужир, размещение на туристической базе.

Ужин.

Пешая экскурсия к одной из главных достопримечательностей острова Ольхон – мыс Бурхан.

Этот мыс еще называют скала Шаманка, т.к. место издревле считалось священным. 

Питание включено: завтрак и ужин.

6 день
Мыс Хобой, север острова Ольхон

Начинаем наше знакомство с Ольхоном и сегодня отправимся на север острова.

Настоящие байкальские просторы и виды, от которых захватывает дух!

Сегодня мы будем гулять на мысе Три брата и Хобой, обедать на природе и, конечно, сделаем много красивых фотографий.

Песчаные пляжи, уютные бухты, живописные скалы и обрывы – Ольхон умеет удивлять своей красотой и энергетикой.

После обеда побываем на мысе Любви и услышим легенды и предания, связанные с этим местом.

Заглянем в падь Узуры, где сможем спуститься на берег, отдохнуть и искупаться.

Также здесь вы сможете прокатиться верхом на лошади (оплачивается отдельно).

Вечером (в 17-18ч.) возвращаемся в отель, ужинаем.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

7 день
Южная часть острова Ольхон

После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова.

Благодаря этой поездке у вас появится полноценное представление об Ольхоне.

Обещаем, вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однотонная на первый взгляд степь.

В программе дня укромные заливы, бирюзовая лагуна и даже одно озеро «Сердце».

В жаркие июльские, августовские дни захватите с собой купальники.

Не обойдётся в этот день и без причудливых скальных комплексов.

Каменный замок, трезубец – чего вы только не увидите в этот день.

Возвращение на базу.

Ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

8 день
Отдых на берегу Байкала

Свободный день, спланируйте его по своему усмотрению (оплачивается отдельно).

Освоить верховую езду, сплавиться на байдарках, попробовать САП-борд, отправиться на рыбалку или просто купаться и загорать – выбор только за вами.

А еще вы сможете отправиться на водную экскурсию к острову Огой или на короткую водную экскурсию к островам Малого моря.

Питание включено: завтрак и ужин.

9 день
Возвращение в Иркутск

Заключительный завтрак.

Трансфер в Иркутск.

Сначала на автомобиле УАЗ отправляемся до парома, а затем продолжаем путь на микроавтобусе.

Дорога займет около 6 часов.

Обед в придорожном кафе за свой счет. 

Прибытие в г. Иркутск (сквер им. Кирова) после 19:00.

В пути: около 6 часов.
Питание включено: завтрак.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Трансферы по программе
  • Размещение в отеле в п. Аршан (2-хместные благоустроенные номера)
  • Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
  • Размещение в отеле в Листвянке (2-хместные благоустроенные номера)
  • Билеты в Байкальский музей
  • Билеты в Тальцы
  • Билеты на подъемник на Камень Черского
  • Размещение в отеле на острове Ольхон (2-хместные благоустроенные номера)
  • Обзорная экскурсия на мыс Бурхан
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Автомобильная экскурсия на юг острова
  • Питание по программе:
  • 1 день – ужин
  • 2 день – завтрак
  • 3 день – завтрак, обед и ужин
  • 4 день – завтрак
  • 5 день – завтрак и ужин
  • 6, 7 дни – завтрак, обед-пикник, ужин
  • 8 день – завтрак и ужин
  • 9 день – завтрак
  • Сопровождение гида во время тура
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратнопитание в придорожных кафетрансфер по окончании тура в гостиницы
  • На ж/д вокзал
  • В аэропорт и т. д. дополнительные услуги
  • Не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимостьалкогольные напитки
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь с собой:

  • лекарства – средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
  • лекарственные препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
  • при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
  • теплые вещи (ветровка, головной убор) – для прогулки на катере;
  • дождевик;
  • кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
  • купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
  • репеллент от клещей;
  • солнцезащитный крем;
  • фонарик (по желанию, для прохождения тоннеля КБЖД).
Есть ли скидки для детей?

Скидка на тур для детей до 12 лет – 15%.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):

  1. Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
  2. Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа в 09:30.

Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
2 окт 2021
Это был отличный тур «От Аршана до Байкала». Насыщенный и яркий благодаря золотой осени, солнышку и теплу.
До его начала я даже не знала о существовании таких мест, как Аршан или Листвянка . Приятно удивили места проживания. Добротные гостиницы.
Фотографии золотой осени на Байкале оставили воспоминания об этом туре и желание вернуться еще.
Спасибо, и организаторам, и экскурсоводу, и, конечно самому Байкалу!
Ю
12 авг 2021
Тур прекрасный! Очень насыщенная и разнообразная программа, но и есть свободное время, можно самому погулять или сходить куда-то. Одно замечание - гостиница Иркут в Аршане, ну очень уж скромная, несмотря на чистоту и общий комфорт, также питание стоит сделать понасыщенее. Возможно, лучше увеличить общую стоимость тура, но улучшить сервис в Аршане. В Листвянке и на Ольхоне сервис, питание и гостиницы были гораздо лучше, остались только положительные впечатления, буду рекомендовать их знакомым! Спасибо.
Т
30 июля 2021
Очень понравились все приключения, от прилета в Иркутск до отлета не было никаких негативных впечатлений, в Байкал просто влюбилась, хотелось бы, чтобы он сохранился в первозданном виде.

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