Преимущества этого путешествия:
Утром в 09:30 встречаемся в аэропорту и на ж/д вокзале г. Иркутска, знакомимся, получаем багаж.
На микроавтобусе отправляемся в поселок Аршан.
Обед за свой счет в придорожном кафе.
По дороге вам откроются прекрасные виды Тункинской долины: заснеженные вершины гор в лучах солнца, зеленые поля и стремительные горные речки.
По прибытию – размещение на одной из баз отдыха в Аршане.
После небольшого отдыха вас ждет несложный подъем вдоль горной реки Кынгарга до водопадов.
Наиболее известный и самый крупный – первый водопад высотой 7 м. Однако на реке целых 11 водопадов! И если вы наберетесь терпения и продолжите свой путь, перед вами откроются по-настоящему живописный картины горной реки, водопадов и величественных гор.
Возвращение на базу.
В пути (до пос. Аршан): 220 км, около 4 часов.
Питание: ужин.
После завтрака вы посетите буддийский дацан. Небольшой комплекс по традиции включает здание дацана, молитвенные цилиндры и ступы-субурганы.
Обед за свой счет в местном кафе.
Рекомендуем вам попробовать традиционные бурятские блюда из мяса – буузы и бухлер – это действительно очень вкусно!
После обеда у вас свободное время.
Вы можете посетить поселок Жемчуг, в котором расположены бассейны и ванны с лечебной термальной водой, а также соляной душ.
Ужин – самостоятельно в одном из кафе поселка или на базе.
Для желающих – баня с березовыми вениками (за доп. плату).
Питание включено: завтрак.
Ранний завтрак.
Выезд из Аршана в город Слюдянка.
В Слюдянке вас ожидает посадка на Кругобайкальский экспресс – экскурсионный поезд, который следует по Кругобайкальской железной дороге.
Во время пути вас ждут остановки в самых интересных местах, осмотр тоннелей, мостов и подпорных арок, гид расскажет вам историю строительства КБЖД и интересные сведения о Байкале.
Вечером поезд прибывает в Порт Байкал, откуда на пароме через устье реки Ангара попадаем в поселок Листвянка.
Трансфер в гостиницу.
Размещение, ужин.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.
После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Листвянке.
Сначала посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом – Тальцы.
В этом уникальном месте собраны памятники истории, архитектуры и этнографии XVII—XX веков.
После обеда отправимся в Байкальский музей, где познакомимся с обитателями озера Байкал, которые живут в аквариуме.
Затем по канатной дороге поднимемся на камень Черского, откуда открываются прекрасные панорамы Байкала и окрестностей.
На сувенирном рынке в п. Листвянка можно будет приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать байкальскую рыбу – омуля, хариуса, сига, холодного и горячего копчения.
Ужин самостоятельно в кафе и ресторанах Листвянки.
Питание включено: завтрак.
Завтрак.
Посадка на микроавтобус и трансфер на остров Ольхон.
По пути обед в придорожном кафе (за свой счет).
На пароме переправляемся через пролив Ольхонские ворота и попадаем на остров.
Прибытие в пос. Хужир, размещение на туристической базе.
Ужин.
Пешая экскурсия к одной из главных достопримечательностей острова Ольхон – мыс Бурхан.
Этот мыс еще называют скала Шаманка, т.к. место издревле считалось священным.
Питание включено: завтрак и ужин.
Начинаем наше знакомство с Ольхоном и сегодня отправимся на север острова.
Настоящие байкальские просторы и виды, от которых захватывает дух!
Сегодня мы будем гулять на мысе Три брата и Хобой, обедать на природе и, конечно, сделаем много красивых фотографий.
Песчаные пляжи, уютные бухты, живописные скалы и обрывы – Ольхон умеет удивлять своей красотой и энергетикой.
После обеда побываем на мысе Любви и услышим легенды и предания, связанные с этим местом.
Заглянем в падь Узуры, где сможем спуститься на берег, отдохнуть и искупаться.
Также здесь вы сможете прокатиться верхом на лошади (оплачивается отдельно).
Вечером (в 17-18ч.) возвращаемся в отель, ужинаем.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова.
Благодаря этой поездке у вас появится полноценное представление об Ольхоне.
Обещаем, вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однотонная на первый взгляд степь.
В программе дня укромные заливы, бирюзовая лагуна и даже одно озеро «Сердце».
В жаркие июльские, августовские дни захватите с собой купальники.
Не обойдётся в этот день и без причудливых скальных комплексов.
Каменный замок, трезубец – чего вы только не увидите в этот день.
Возвращение на базу.
Ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Свободный день, спланируйте его по своему усмотрению (оплачивается отдельно).
Освоить верховую езду, сплавиться на байдарках, попробовать САП-борд, отправиться на рыбалку или просто купаться и загорать – выбор только за вами.
А еще вы сможете отправиться на водную экскурсию к острову Огой или на короткую водную экскурсию к островам Малого моря.
Питание включено: завтрак и ужин.
Заключительный завтрак.
Трансфер в Иркутск.
Сначала на автомобиле УАЗ отправляемся до парома, а затем продолжаем путь на микроавтобусе.
Дорога займет около 6 часов.
Обед в придорожном кафе за свой счет.
Прибытие в г. Иркутск (сквер им. Кирова) после 19:00.
В пути: около 6 часов.
Питание включено: завтрак.
Рекомендуем иметь с собой:
Скидка на тур для детей до 12 лет – 15%.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):
Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.