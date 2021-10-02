Сибирь ассоциируется с тайгой, невообразимым холодом, отменным здоровьем местных жителей, их радушием и простым характером. И это действительно так. В этом путешествии вы увидите Сибирь с разных сторон. Этот тур на Байкал создан для тех, кто не привык сидеть на одном месте, находится в постоянном поиске ярких эмоций и впечатлений!

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Программа тура по дням

1 день Подъем вдоль горной реки Кынгарга до водопадов (поселок Аршан)

Утром в 09:30 встречаемся в аэропорту и на ж/д вокзале г. Иркутска, знакомимся, получаем багаж. На микроавтобусе отправляемся в поселок Аршан. Обед за свой счет в придорожном кафе. По дороге вам откроются прекрасные виды Тункинской долины: заснеженные вершины гор в лучах солнца, зеленые поля и стремительные горные речки. По прибытию – размещение на одной из баз отдыха в Аршане. После небольшого отдыха вас ждет несложный подъем вдоль горной реки Кынгарга до водопадов. Наиболее известный и самый крупный – первый водопад высотой 7 м. Однако на реке целых 11 водопадов! И если вы наберетесь терпения и продолжите свой путь, перед вами откроются по-настоящему живописный картины горной реки, водопадов и величественных гор. Возвращение на базу. В пути (до пос. Аршан): 220 км, около 4 часов.

Питание: ужин.

2 день Буддийский дацан

После завтрака вы посетите буддийский дацан. Небольшой комплекс по традиции включает здание дацана, молитвенные цилиндры и ступы-субурганы. Обед за свой счет в местном кафе. Рекомендуем вам попробовать традиционные бурятские блюда из мяса – буузы и бухлер – это действительно очень вкусно! После обеда у вас свободное время. Вы можете посетить поселок Жемчуг, в котором расположены бассейны и ванны с лечебной термальной водой, а также соляной душ. Ужин – самостоятельно в одном из кафе поселка или на базе. Для желающих – баня с березовыми вениками (за доп. плату). Питание включено: завтрак.

3 день Кругобайкальская железная дорога

Ранний завтрак. Выезд из Аршана в город Слюдянка. В Слюдянке вас ожидает посадка на Кругобайкальский экспресс – экскурсионный поезд, который следует по Кругобайкальской железной дороге. Во время пути вас ждут остановки в самых интересных местах, осмотр тоннелей, мостов и подпорных арок, гид расскажет вам историю строительства КБЖД и интересные сведения о Байкале. Вечером поезд прибывает в Порт Байкал, откуда на пароме через устье реки Ангара попадаем в поселок Листвянка. Трансфер в гостиницу. Размещение, ужин. Питание включено: завтрак, обед и ужин.

4 день Листвянка, камень Черского, Байкальский музей

После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Листвянке. Сначала посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом – Тальцы. В этом уникальном месте собраны памятники истории, архитектуры и этнографии XVII—XX веков. После обеда отправимся в Байкальский музей, где познакомимся с обитателями озера Байкал, которые живут в аквариуме. Затем по канатной дороге поднимемся на камень Черского, откуда открываются прекрасные панорамы Байкала и окрестностей. На сувенирном рынке в п. Листвянка можно будет приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать байкальскую рыбу – омуля, хариуса, сига, холодного и горячего копчения. Ужин самостоятельно в кафе и ресторанах Листвянки. Питание включено: завтрак.

5 день Остров Ольхон, скала Шаманка

Завтрак. Посадка на микроавтобус и трансфер на остров Ольхон. По пути обед в придорожном кафе (за свой счет). На пароме переправляемся через пролив Ольхонские ворота и попадаем на остров. Прибытие в пос. Хужир, размещение на туристической базе. Ужин. Пешая экскурсия к одной из главных достопримечательностей острова Ольхон – мыс Бурхан. Этот мыс еще называют скала Шаманка, т.к. место издревле считалось священным. Питание включено: завтрак и ужин.

6 день Мыс Хобой, север острова Ольхон

Начинаем наше знакомство с Ольхоном и сегодня отправимся на север острова. Настоящие байкальские просторы и виды, от которых захватывает дух! Сегодня мы будем гулять на мысе Три брата и Хобой, обедать на природе и, конечно, сделаем много красивых фотографий. Песчаные пляжи, уютные бухты, живописные скалы и обрывы – Ольхон умеет удивлять своей красотой и энергетикой. После обеда побываем на мысе Любви и услышим легенды и предания, связанные с этим местом. Заглянем в падь Узуры, где сможем спуститься на берег, отдохнуть и искупаться. Также здесь вы сможете прокатиться верхом на лошади (оплачивается отдельно). Вечером (в 17-18ч.) возвращаемся в отель, ужинаем. Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

7 день Южная часть острова Ольхон

После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова. Благодаря этой поездке у вас появится полноценное представление об Ольхоне. Обещаем, вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однотонная на первый взгляд степь. В программе дня укромные заливы, бирюзовая лагуна и даже одно озеро «Сердце». В жаркие июльские, августовские дни захватите с собой купальники. Не обойдётся в этот день и без причудливых скальных комплексов. Каменный замок, трезубец – чего вы только не увидите в этот день. Возвращение на базу. Ужин. Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

8 день Отдых на берегу Байкала

Свободный день, спланируйте его по своему усмотрению (оплачивается отдельно). Освоить верховую езду, сплавиться на байдарках, попробовать САП-борд, отправиться на рыбалку или просто купаться и загорать – выбор только за вами. А еще вы сможете отправиться на водную экскурсию к острову Огой или на короткую водную экскурсию к островам Малого моря. Питание включено: завтрак и ужин.

9 день Возвращение в Иркутск