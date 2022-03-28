Встретят в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск.
Размещение в гостинице.
Отдых.
Свободный вечер можно посвятить прогулкам по городу.
Завтрак (включено в стоимость).
Знакомство с Листвянкой.
Листвянка – это расположенный вдоль кромки Байкала поселок в истоке реки Ангары, своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу.
По пути посетим интересное место – музей под открытым небом «Тальцы».
Узнаем прекрасную легенду про Байкал и Ангару, увидим знаменитый Шаман-Камень.
Посещение музея Байкала.
Музей проводит экспозиционно-просветительскую деятельность и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.
Подъем на подъемнике к Камню Черского.
Полюбуемся роскошным видом на Байкал.
Обеда в ресторане местной кухни (в стоимость тура обед не включен).
Посещение деревянного двухъярусного Свято-Никольского храма в Пади Крестовая.
Это один из немногих в Листвянке прекрасно сохранившихся архитектурных памятников, украшенный колокольнями он очень красив и величественен.
Прогулка по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку.
Размещение в Листвянке.
Отдых.
Завтрак (включено в стоимость).
Отправление на судне с воздушной подушкой «Хивус» в бухту Песчаная (включено в стоимость).
Мягко проскользим по зеркально-гладкому льду Байкала.
По пути вы насладитесь замечательными видами: по левую сторону путь обрамляют могучие горы Приморского хребта, а по правую – бескрайняя ледовая гладь Байкала.
Остановка у утеса Скрипер – это горный массив, сложенный редкостной на Байкале породой – юрским конгломератом (редкой песчаной породой с обкатанной галькой разного размера).
Остановка у поселка Большое Голоустное – это место, где можно встретить самое большое скопище метановых пузырьков во льду Байкала!
Сделаем огромное количество потрясающих фотографий.
Остановка у Бакланьего Камня – южной границы окрестностей бухты Песчаной, в 3-х км от нее.
Зимой остров представляет собой гранитный монумент, напоминающий с восточной стороны башню.
От Бакланьего Камня рукой подать до бухты Песчаной.
Прогуляемся между бухтами, каждая из которых обладает своим очарованием, увидим легендарные ходульные деревья – причудливого вида сосны и лиственницы, из оснований которых ветер выдул почву и песок, обнажив корни.
Бухта Песчаная укрыта мысами Большой и Малой Колокольни, живописно выделяющимися на фоне окружающей природы.
Обед-пикник на природе (включено в стоимость).
Обратный путь на хивусах в Листвянку.
Завтрак (включено в стоимость).
Поездка в горы Восточных Саян.
Дорога будет пролегать по красивым местам.
Мы поедем в поселок Аршан, уютно разместившийся у подножия Тункинских Гольцов.
Размещение и обзорная экскурсия.
Гид расскажет нам об уникальной природе вокруг поселка Аршан, вместе мы поднимемся к водопадам, в зимнее время грациозно скованным льдом.
Затем испробуем целебной воды минеральных источников – по составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.
Посетим 2 буддийских дацана и большой сувенирный рынок – здесь можно купить превосходные тонизирующие сборы на основе местной травы саган-дайля и другие лекарственные средства, сувениры.
Свободное время для прогулок и отдыха.
Завтрак (включено в стоимость).
Отправимся к горячим источникам (включено в стоимость).
Горячие источники находятся в 45 км езды от Аршана.
Бассейны работают круглогодично, а искупаться в горячих источниках, когда царит зимняя стужа – особенно приятное удовольствие!
Уникальные свойства воды оказывают благотворное влияние на организм и здоровье, потому посещение горячих источников – это один из любимых у туристов способов расслабиться и наполнить тело силами.
Затем мы отправимся в обратный путь по прекрасной Тункинской Долине.
Обед колоритном кафе с местной кухней (в стоимость не включен).
Прибытие в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Завтрак (включено в стоимость).
Обзорная экскурсия по городу.
Иркутск славится деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду – это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.
В Иркутске около 685 памятников истории и культуры.
Мы проедем по историческим местам.
Сопровождающий нас гид – знаток истории города – поведает интересные факты, познакомит с историей Иркутского острога, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.
Обычные на первый взгляд здания, скульптуры и памятники откроются с иной стороны, мы ощутим дух времени в современном городе.
Продолжительность экскурсии 3-4 часа.
Обед в ресторане (в стоимость тура не включен).
Завершение программы.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Типы размещения:
Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.