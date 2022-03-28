Заснеженные Саяны и Байкал

Кристально-чистый лед легендарного озера, классные локации, замерзшие водопады

4.7
3 отзыва
Кристально-чистый лед легендарного озера, классные локации, замерзшие водопады и горячие источники у подножия могучих Восточных Саян. Все самые лучшие места в одном туре!
Заснеженные Саяны и Байкал
Заснеженные Саяны и Байкал
Заснеженные Саяны и Байкал
Заснеженные Саяны и Байкал
Заснеженные Саяны и Байкал
Заснеженные Саяны и Байкал
Заснеженные Саяны и Байкал
Заснеженные Саяны и Байкал
Заснеженные Саяны и Байкал
Заснеженные Саяны и Байкал
Заснеженные Саяны и Байкал
Заснеженные Саяны и Байкал
Заснеженные Саяны и Байкал
Заснеженные Саяны и Байкал
Заснеженные Саяны и Байкал
Заснеженные Саяны и Байкал
Заснеженные Саяны и Байкал
Заснеженные Саяны и Байкал
Ближайшие даты:
01
фев
04
фев
06
фев
11
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Что вас ожидает 🤩

Ледяные водопады
Ледяные водопады
В зимнее время водопады грациозно скованны льдом
Горячие источники
Горячие источники
Искупаться в термальных водах, когда вокруг царит зимняя стужа – особенно приятное удовольствие!
Величие Восточных Саян
Величие Восточных Саян
Перед взором постоянно рисуются высокие горы, а свежий воздух бодрит и поднимает настроение!

Программа тура по дням

1 день
Приезд в Иркутск. Свободный вечер, отдых

Встретят в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск.

Размещение в гостинице.

Отдых.

Свободный вечер можно посвятить прогулкам по городу.

Приезд в Иркутск. Свободный вечер, отдых
2 день
Обзорная экскурсия в п. Листвянку, в музей «Тальцы»

Завтрак (включено в стоимость).

Знакомство с Листвянкой.

Листвянка – это расположенный вдоль кромки Байкала поселок в истоке реки Ангары, своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу.

По пути посетим интересное место – музей под открытым небом «Тальцы».

Узнаем прекрасную легенду про Байкал и Ангару, увидим знаменитый Шаман-Камень. 

Посещение музея Байкала. 

Музей проводит экспозиционно-просветительскую деятельность и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.

Подъем на подъемнике к Камню Черского.

Полюбуемся роскошным видом на Байкал.

Обеда в ресторане местной кухни (в стоимость тура обед не включен).

Посещение деревянного двухъярусного Свято-Никольского храма в Пади Крестовая. 

Это один из немногих в Листвянке прекрасно сохранившихся архитектурных памятников, украшенный колокольнями он очень красив и величественен.

Прогулка по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку.

Размещение в Листвянке.

Отдых.

Обзорная экскурсия в п. Листвянку, в музей «Тальцы»Обзорная экскурсия в п. Листвянку, в музей «Тальцы»Обзорная экскурсия в п. Листвянку, в музей «Тальцы»Обзорная экскурсия в п. Листвянку, в музей «Тальцы»Обзорная экскурсия в п. Листвянку, в музей «Тальцы»
3 день
Экскурсия в бухту Песчаная

Завтрак (включено в стоимость).

Отправление на судне с воздушной подушкой «Хивус» в бухту Песчаная (включено в стоимость).

Мягко проскользим по зеркально-гладкому льду Байкала. 

По пути вы насладитесь замечательными видами: по левую сторону путь обрамляют могучие горы Приморского хребта, а по правую – бескрайняя ледовая гладь Байкала.

Остановка у утеса Скрипер – это горный массив, сложенный редкостной на Байкале породой – юрским конгломератом (редкой песчаной породой с обкатанной галькой разного размера).

Остановка у поселка Большое Голоустное – это место, где можно встретить самое большое скопище метановых пузырьков во льду Байкала! 

Сделаем огромное количество потрясающих фотографий.

Остановка у Бакланьего Камня – южной границы окрестностей бухты Песчаной, в 3-х км от нее. 

Зимой остров представляет собой гранитный монумент, напоминающий с восточной стороны башню.

От Бакланьего Камня рукой подать до бухты Песчаной. 

Прогуляемся между бухтами, каждая из которых обладает своим очарованием, увидим легендарные ходульные деревья – причудливого вида сосны и лиственницы, из оснований которых ветер выдул почву и песок, обнажив корни. 

Бухта Песчаная укрыта мысами Большой и Малой Колокольни, живописно выделяющимися на фоне окружающей природы.

Обед-пикник на природе (включено в стоимость).

Обратный путь на хивусах в Листвянку.

Экскурсия в бухту ПесчанаяЭкскурсия в бухту ПесчанаяЭкскурсия в бухту Песчаная
4 день
Величие Восточных Саян

Завтрак (включено в стоимость).

Поездка в горы Восточных Саян. 

Дорога будет пролегать по красивым местам.

Мы поедем в поселок Аршан, уютно разместившийся у подножия Тункинских Гольцов. 

Размещение и обзорная экскурсия.

Гид расскажет нам об уникальной природе вокруг поселка Аршан, вместе мы поднимемся к водопадам, в зимнее время грациозно скованным льдом.

Затем испробуем целебной воды минеральных источников – по составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.

Посетим 2 буддийских дацана и большой сувенирный рынок здесь можно купить превосходные тонизирующие сборы на основе местной травы саган-дайля и другие лекарственные средства, сувениры.

Свободное время для прогулок и отдыха.

Величие Восточных СаянВеличие Восточных СаянВеличие Восточных СаянВеличие Восточных Саян
5 день
Посещение горячих источников «Жемчуг»

Завтрак (включено в стоимость).

Отправимся к горячим источникам (включено в стоимость).

Горячие источники находятся в 45 км езды от Аршана.

Бассейны работают круглогодично, а искупаться в горячих источниках, когда царит зимняя стужа – особенно приятное удовольствие!

Уникальные свойства воды оказывают благотворное влияние на организм и здоровье, потому посещение горячих источников – это один из любимых у туристов способов расслабиться и наполнить тело силами.

Затем мы отправимся в обратный путь по прекрасной Тункинской Долине.

Обед колоритном кафе с местной кухней (в стоимость не включен).

Прибытие в Иркутск.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Посещение горячих источников «Жемчуг»
6 день
Обзорная экскурсия по Иркутску, отъезд

Завтрак (включено в стоимость).

Обзорная экскурсия по городу.

Иркутск славится деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду – это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.

В Иркутске около 685 памятников истории и культуры.

Мы проедем по историческим местам.

Сопровождающий нас гид – знаток истории города – поведает интересные факты, познакомит с историей Иркутского острога, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском. 

Обычные на первый взгляд здания, скульптуры и памятники откроются с иной стороны, мы ощутим дух времени в современном городе.

Продолжительность экскурсии 3-4 часа.

Обед в ресторане (в стоимость тура не включен).

Завершение программы.

Обзорная экскурсия по Иркутску, отъездОбзорная экскурсия по Иркутску, отъездОбзорная экскурсия по Иркутску, отъездОбзорная экскурсия по Иркутску, отъездОбзорная экскурсия по Иркутску, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

  • Номер “Стандарт” - 50 000 руб./чел.
  • Доплата за одноместное размещение - 21 000 руб./чел.
  • Номер “Комфорт” - 76 000 руб./чел.
  • Доплата за одноместное размещение - 32 000 руб./чел.

Типы размещения:

  • Стандарт – удобства в самом номере;
  • Комфорт – улучшенные категории номеров (делюкс, люкс).

Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Указанное в программепитание
  • Указанное в программегрупповой трансферэкскурсия на хивусеуслуги гида-экскурсоводапосещение горячих источников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билетыпитание
  • Не включенное в стоимость туракатание на канатно-кресельной дорогесувениры и товары на рынке
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
  • Удобная обувь (нескользкие ботинки);
  • Головной убор (теплая шапка);
  • Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
  • Теплые варежки или перчатки;
  • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • Купальные принадлежности (для посещения бани);
  • Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • Портативное зарядное устройство (power bank);
  • Туалетные принадлежности;
  • Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • Сидушка (хоба туристическая);
  • Термос (по желанию);
  • Бинокль (по желанию);
  • Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Что запрещено делать на территории заповедников?
  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
  • Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
  • Подкармливать диких животных
  • Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
  • Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
  • Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
  • Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.

Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!

Будет ли сотовая связь?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Может ли поменяться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
28 мар 2022
Все было замечательно!!! Большое спасибо!!!
К
25 апр 2022
Принимающая сторона - приветливый персонал, радужные люди, стараются наилучшим образом организовать Ваш досуг. Но есть небольшие недочёты в организации.
Р
22 апр 2022
Организовали отлично,
Сопровождали на протяжении всего тура,
Поделились контактами дополнительных активностей на острове Ольхон

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