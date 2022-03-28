Кристально-чистый лед легендарного озера, классные локации, замерзшие водопады и горячие источники у подножия могучих Восточных Саян. Все самые лучшие места в одном туре!

Перед взором постоянно рисуются высокие горы, а свежий воздух бодрит и поднимает настроение!

Искупаться в термальных водах, когда вокруг царит зимняя стужа – особенно приятное удовольствие!

В зимнее время водопады грациозно скованны льдом

Программа тура по дням

1 день Приезд в Иркутск. Свободный вечер, отдых

Встретят в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск. Размещение в гостинице. Отдых. Свободный вечер можно посвятить прогулкам по городу.

2 день Обзорная экскурсия в п. Листвянку, в музей «Тальцы»

Завтрак (включено в стоимость). Знакомство с Листвянкой. Листвянка – это расположенный вдоль кромки Байкала поселок в истоке реки Ангары, своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу. По пути посетим интересное место – музей под открытым небом «Тальцы». Узнаем прекрасную легенду про Байкал и Ангару, увидим знаменитый Шаман-Камень. Посещение музея Байкала. Музей проводит экспозиционно-просветительскую деятельность и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде. Подъем на подъемнике к Камню Черского. Полюбуемся роскошным видом на Байкал. Обеда в ресторане местной кухни (в стоимость тура обед не включен). Посещение деревянного двухъярусного Свято-Никольского храма в Пади Крестовая. Это один из немногих в Листвянке прекрасно сохранившихся архитектурных памятников, украшенный колокольнями он очень красив и величественен. Прогулка по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку. Размещение в Листвянке. Отдых.

3 день Экскурсия в бухту Песчаная

Завтрак (включено в стоимость). Отправление на судне с воздушной подушкой «Хивус» в бухту Песчаная (включено в стоимость). Мягко проскользим по зеркально-гладкому льду Байкала. По пути вы насладитесь замечательными видами: по левую сторону путь обрамляют могучие горы Приморского хребта, а по правую – бескрайняя ледовая гладь Байкала. Остановка у утеса Скрипер – это горный массив, сложенный редкостной на Байкале породой – юрским конгломератом (редкой песчаной породой с обкатанной галькой разного размера). Остановка у поселка Большое Голоустное – это место, где можно встретить самое большое скопище метановых пузырьков во льду Байкала! Сделаем огромное количество потрясающих фотографий. Остановка у Бакланьего Камня – южной границы окрестностей бухты Песчаной, в 3-х км от нее. Зимой остров представляет собой гранитный монумент, напоминающий с восточной стороны башню. От Бакланьего Камня рукой подать до бухты Песчаной. Прогуляемся между бухтами, каждая из которых обладает своим очарованием, увидим легендарные ходульные деревья – причудливого вида сосны и лиственницы, из оснований которых ветер выдул почву и песок, обнажив корни. Бухта Песчаная укрыта мысами Большой и Малой Колокольни, живописно выделяющимися на фоне окружающей природы. Обед-пикник на природе (включено в стоимость). Обратный путь на хивусах в Листвянку.

4 день Величие Восточных Саян

Завтрак (включено в стоимость). Поездка в горы Восточных Саян. Дорога будет пролегать по красивым местам. Мы поедем в поселок Аршан, уютно разместившийся у подножия Тункинских Гольцов. Размещение и обзорная экскурсия. Гид расскажет нам об уникальной природе вокруг поселка Аршан, вместе мы поднимемся к водопадам, в зимнее время грациозно скованным льдом. Затем испробуем целебной воды минеральных источников – по составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану. Посетим 2 буддийских дацана и большой сувенирный рынок – здесь можно купить превосходные тонизирующие сборы на основе местной травы саган-дайля и другие лекарственные средства, сувениры. Свободное время для прогулок и отдыха.

5 день Посещение горячих источников «Жемчуг»

Завтрак (включено в стоимость). Отправимся к горячим источникам (включено в стоимость). Горячие источники находятся в 45 км езды от Аршана. Бассейны работают круглогодично, а искупаться в горячих источниках, когда царит зимняя стужа – особенно приятное удовольствие! Уникальные свойства воды оказывают благотворное влияние на организм и здоровье, потому посещение горячих источников – это один из любимых у туристов способов расслабиться и наполнить тело силами. Затем мы отправимся в обратный путь по прекрасной Тункинской Долине. Обед колоритном кафе с местной кухней (в стоимость не включен). Прибытие в Иркутск. Размещение в гостинице. Свободное время.

6 день Обзорная экскурсия по Иркутску, отъезд