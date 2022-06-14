Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
В путешествие можно поехать вместе с детьми от 1 года (до 5 лет действует скидка 10%). Маршрут доступен всем желающим и не требует специальной физической подготовки.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00
Завершение: Иркутск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Анастасия — ваш гид в Иркутске
Привет! Я Настя - твой крутой и милый гид, создающий волшебную атмосферу в компании незнакомых людей и меняющий сознание в путешествиях ✨🌏 Маленький человек с большим сердцем, которое готово позаботиться о каждом. Знаете, я как мама: всегда накормлю, согрею и обниму! Если увижу, что вы чихнули, сразу прибегу с имбирным чаем и укутаю в тёплый шарф! Я считаю: главное не куда, а с кем! Общая цель, объединяющая незнакомых людей, делает из нас семью, с которой в конце так сложно прощаться!