Золотая осень на Байкале: Листвянка и Ольхон

Прокатиться на катере по Байкалу вдоль железной дороги и насладиться видами мыса Хобой

Осенью Байкал играет яркими красками: желтые и красные листья на фоне темно-синего озера смотрятся просто невероятно! Вы увидите Байкал во всей его красе, посмотрите на живописные мосты, тоннели и виадуки Кругобайкальской железной дороги с воды, погуляете по самому большому острову на Байкале Ольхон, загадаете желание у Шаманки и услышите, как разговаривает Хранитель Байкала. Максимум достопримечательностей за короткий срок.
Золотая осень на Байкале: Листвянка и Ольхон
Золотая осень на Байкале: Листвянка и Ольхон
Золотая осень на Байкале: Листвянка и Ольхон
Золотая осень на Байкале: Листвянка и Ольхон
Золотая осень на Байкале: Листвянка и Ольхон
Золотая осень на Байкале: Листвянка и Ольхон
Золотая осень на Байкале: Листвянка и Ольхон
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

В путешествие можно поехать вместе с детьми от 1 года (до 5 лет действует скидка 10%). Маршрут доступен всем желающим и не требует специальной физической подготовки.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00
Завершение: Иркутск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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