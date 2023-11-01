Хомлины — маленькие хранители города, расположенные в основных туристических местах. Именно к ним мы и отправимся. Через характеры и архетип каждого Хомлина я, психолог и арт-терапевт, помогу вам раскрыть разные личностные стороны. Я не буду рассказывать о достопримечательностях, потому что главное знакомство, которое вам предстоит, — не с Калининградом, а с собой.

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Описание

Что вас ожидает

Во время прогулки вы получите подсказки из своего бессознательного с помощью метафорических карт и посланий от маленьких хранителей. Узнаете и поймёте что-то о своей семейной и родовой системе, ведь Хомлины — это семья. Через изучение внешнего мира вы заглянете во внутренний.

По пути вы увидите главные достопримечательности города — Музей Мирового океана, Музей янтаря, остров Канта и другие. И всё же эта прогулка — не про исторические факты и даты, а про эмоции, тёплые воспоминания и важные открытия о себе.

Организационные детали