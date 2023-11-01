Совершить путешествие внутрь себя, гуляя по ключевым локациям Калининграда с психологом
Хомлины — маленькие хранители города, расположенные в основных туристических местах. Именно к ним мы и отправимся.
Через характеры и архетип каждого Хомлина я, психолог и арт-терапевт, помогу вам раскрыть разные личностные стороны.
Я не буду рассказывать о достопримечательностях, потому что главное знакомство, которое вам предстоит, — не с Калининградом, а с собой.
Через характеры и архетип каждого Хомлина я, психолог и арт-терапевт, помогу вам раскрыть разные личностные стороны.
Я не буду рассказывать о достопримечательностях, потому что главное знакомство, которое вам предстоит, — не с Калининградом, а с собой.
Ближайшие даты:
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Во время прогулки вы получите подсказки из своего бессознательного с помощью метафорических карт и посланий от маленьких хранителей. Узнаете и поймёте что-то о своей семейной и родовой системе, ведь Хомлины — это семья. Через изучение внешнего мира вы заглянете во внутренний.
По пути вы увидите главные достопримечательности города — Музей Мирового океана, Музей янтаря, остров Канта и другие. И всё же эта прогулка — не про исторические факты и даты, а про эмоции, тёплые воспоминания и важные открытия о себе.
Организационные детали
- Прогулка будет интенсивная — позаботьтесь об удобной одежде, обуви и воде
- Дважды мы будем перемещаться на автобусе или трамвае. Одна поездка — около 30 рублей, в транспорте доступна оплата картой.
- По желанию возьмите с собой монеты, чтобы подарить их Хомлинам
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.
в среду в 10:30, в четверг и субботу в 14:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от Музея Мирового океана
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду в 10:30, в четверг и субботу в 14:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Калининграде
Всем привет! Меня зовут Ксюша, я психолог. В Калининграде живу недавно, становиться гидом не планировала, но вдохновилась идеей соединить психологию и экскурсии. Так получилась психологическая прогулка, на которой можно будет поисследовать себя и, возможно, даже решить какую-то текущую ситуацию или проблему. Буду рада стать вашим проводником в новое и интересное.
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